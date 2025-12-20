Le projet de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans pourrait arriver début 2026

Emmanuel Macron veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Pour la ministre déléguée à l'Intelligence artificielle et au Numérique, c'est une question de santé mentale, de santé publique. La proposition de loi devrait être prête "avant la fin du premier trimestre 2026".

Les plus jeunes ne pourront peut-être bientôt plus utiliser les réseaux sociaux comme ils le font aujourd'hui. Plus de story Snap ou de trend TikTok pour les moins de 15 ans. C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement. Emmanuel Macron en a d'ailleurs fait une priorité. La ministre déléguée à l'Intelligence artificielle et au Numérique, Anne Le Hénanff, a assuré qu'un projet de loi était "prêt" pour être discuté au Parlement "avant la fin du premier trimestre 2026", rapporte BFMTV.

Celui-ci comprendra aussi l'interdiction du téléphone portable au lycée. Un dispositif similaire, Portable en pause, a été généralisé dès la rentrée 2025 dans les collèges. "L'idée est de proposer un texte (...) qui soit court et compatible avec le droit européen, principalement le DSA (règlement européen sur les services numériques). Autrement dit, que l'on puisse contrôler l'âge d'accès aux plateformes et que le texte soit en conformité pour ne pas être retoqué au niveau de l'Europe", explique la ministre.

"Une question de santé mentale"

Cette question intervient alors que le harcèlement suit les plus jeunes chez eux à cause des réseaux sociaux. Plusieurs adolescents ont mis fin à leurs jours dans ce contexte et des plaintes ont été déposées par leurs parents contre certains réseaux sociaux. "Il y a urgence. C'est une question de santé mentale, de santé publique", assure Anne Le Hénanff.

Pour y parvenir, elle souhaite "agréger" une proposition faite par Renaissance avec un texte du Sénat pour "qu'ils convergent vers le projet de loi gouvernemental". Reste à savoir comment cette interdiction sera mise en place. On ne peut que se souvenir du difficile renforcement de l'interdiction d'accès aux sites pornographiques pour les moins de 18 ans.