Un nouveau porte-avions pour la France, ce grand projet annoncé par Macron

Emmanuel Macron a annoncé, dimanche 21 décembre, que la France allait se doter d'un tout nouveau porte-avions. Son entrée en service doit se faire en 2038.

"J'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions". Lors de son discours aux armées, ce dimanche 21 décembre, Emmanuel Macron a fait une grande annonce. Le président de la République a donné le coup d'envoi de la construction du futur porte-avions français. "La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine", a souligné le chef de l'État, en déplacement aux Émirats arabes unis sur une base militaire française. L'annonce du lancement de ce projet intervient "conformément aux dernières lois de programmation militaire et après un examen complet et minutieux", a assuré le chef de l'État.

Selon Emmanuel Macron, ce nouveau porte-avions doit entrer en service en 2038 et succéder au fameux Charles de Gaulle. Lors de son discours, le président de la République a fait savoir qu'il se rendrait sur le chantier de ce projet au mois de février, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), selon les informations de BFMTV. Aucune indication sur le nom de ce futur porte-avions n'a été révélée par le chef de l'État. "Ce chantier va directement irriguer notre économie", s'est réjoui le président de la République ce dimanche. La construction d'un nouveau porte-avions était dans les cartons depuis plusieurs années, évoquée notamment en 2023 par Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, rappelle franceinfo.

Un projet qui va être "l'illustration de la puissance" de la France, selon Macron

Le futur porte-avions devrait être plus long et plus large que le Charles de Gaulle. "Ce nouveau porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation", a également affirmé Emmanuel Macron. Ce projet devrait coûter, au total, 10 milliards d'euros à la France, selon les estimations. Le président de la République ne s'est néanmoins pas exprimé sur le coût. En 2023, Sébastien Lecornu expliquait que ce nouveau porte-avions serait "un monstre flottant" et "une cathédrale de technologie". "Nous devons être forts pour être craints", a affirmé Emmanuel Macron ce dimanche.