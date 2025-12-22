Le prix des médicaments va-t-il exploser en France sur demande de Trump ?

Le président des Etats-Unis Donald Trump affirme avoir menacé son homologue Emmanuel Macron de droits de douane pour faire augmenter le prix des médicaments dans l'Hexagone.

D'après une étude de la Rand Corporation, les Américains paient en moyenne 2,5 fois plus pour les médicaments sur ordonnance que les Français. Un écart que le président des Etats-Unis, Donald Trump, s'est engagé à réduire. D'autant plus que les aides permettant actuellement à plus de 20 millions d'Américains de se payer une couverture santé dans le cadre du programme "Obamacare" prennent fin en ce mois de décembre 2025.

Alors que les Etats-Unis disposent de l'un des systèmes de santé les plus coûteux au monde, Donald Trump annonce passer à l'action. Un accord entre le groupe pharmaceutique français Sanofi et l'administration américaine prévoit une exemption de droits de douane pendant trois ans, en échange d'un engagement à améliorer l'accès des patients américains à certains traitements. Dans les faits, un anticoagulant de Sanofi verrait alors son prix chuter de 750 dollars à 16 dollars, comme indiqué par le président américain.

Les programmes Medicaid des Etats américains auront accès à certains médicaments Sanofi aux mêmes prix que ceux pratiqués dans d'autres pays avec une baisse de 61 % du prix de certains traitements contre le diabète ou les maladies cardiovasculaires à la clé. Aujourd'hui, 14 laboratoires dont Pfizer et AstraZeneca font partie de ces accords avec les Etats-Unis. Mais alors, existera-t-il un revers de la médaille pour le prix des médicaments en France ? À en croire les mots de Donald Trump, tout à fait.

"Oh si, vous le ferez", Trump a-t-il menacé Macron ?

Devant ses sympathisants réunis à Rocky Mount (Caroline du Nord) vendredi 19 décembre, le Républicain a insisté sur la "réduction massive" des prix des médicaments, évoquant un prétendu entretien téléphonique avec Emmanuel Macron pour le forcer à augmenter les prix de vente en France. Le but est de compenser la baisse des prix pour les Américains par une hausse partout ailleurs. "Le prix de tel médicament va passer de 10 dollars à seulement 20 ou 30 dollars dans les autres pays, et il va baisser de 130 à 20 dollars aux Etats-Unis", promet Trump. Les pays concernés (dont la France) auraient accepté cette hausse après que le président américain a menacé d'imposer une surtaxe de 10 % sur les importations, plus précisément.

Toujours depuis la Caroline du Nord, le président des Etats-Unis a estimé que "les nations du monde (...) arnaquaient" l'Amérique. "Nos prix étaient dix fois plus élevés que ceux pratiqués à Londres, à Paris et partout ailleurs dans le monde", estime-t-il. Une position qu'il prend régulièrement dans les médias. "Je disais au chef de l'Etat français, par exemple : "Je suis désolé, mais vous allez devoir doubler ou tripler le prix des médicaments". "Non, non, non, nous ne ferons pas cela." "Oh si, vous le ferez. Je vous ai dit que vous le feriez." Et il (Emmanuel Macron) a dit : "Comment en êtes-vous si sûr ?" J'ai répondu : "Parce que si vous ne le faites pas, je vais vous imposer des droits de douane de 25 % sur tout ce que vous vendez aux Etats-Unis", raconte le président américain.

Emmanuel Macron aurait dit "marché conclu". Mais selon les informations du Figaro, cette conversation téléphonique n'a "aucun sens", puisque ce n'est pas le président de la République qui décide du prix des médicaments. "Il suffit de se rendre en pharmacie comme le font des millions de Français chaque jour pour voir que le prix des médicaments est globalement resté stable dans notre pays ces derniers mois", ajoute cette source élyséenne dans les colonnes du quotidien. Selon toute vraisemblance, le prix des médicaments ne va ni doubler, ni tripler en France dans les mois à venir, comme l'a affirmé Donald Trump devant un public acquis à sa cause en fin de semaine dernière.