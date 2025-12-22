Municipales 2026 à Montpellier : une bataille à gauche et un favori... Les résultats des sondages

La mairie de Montpellier semble acquise à la gauche, mais plusieurs candidats sont en lice. L'un d'eux est donné largement en tête des sondages pour les élections municipales de 2026, mais tout peut encore changer.

C'est à gauche que la bataille des élections municipales 2026 devrait se jouer à Montpellier. Ce n'est pas vraiment une surprise par la préfecture de l'Hérault qui est dirigée par le PS depuis près de 50 ans. Mais quel candidat de gauche remportera le scrutin ? Ils sont au moins quatre à s'engager sur des listes distinctes, dont trois à occuper les places du podium dans les résultats des sondages. Les études s'accordent également sur le nom d'un favori parmi les candidats, mais à trois mois des municipales 2026, qui doivent se tenir les 15 et 22 mars, des alliances ont le temps de se former et de rebattre les cartes du scrutin.

Qui sont les candidats aux municipales 2026 à Montpellier ?

Toutes les forces de gauche investissent les élections municipales à Montpellier, mais certains candidats n'ont pas encore officialisé leur candidature. C'est le cas du maire sortant Michaël Delafosse élu en 2020 sous l'étiquette du PS. Sauf surprise, l'édile devrait briguer un deuxième mandat à l'Hôtel de ville avec la même alliance composée du PS, du PCF, de Place publique et de Génération écologique. C'est "un maire à la fois consensuel et attrape-tout" analyse le directeur général de l'Ifop Frédéric Dabi auprès du Métropolitain.

Face à lui, le camp socialiste devrait trouver une liste LFI portée par Nathalie Oziol et une liste écologiste menée par Jean-Louis Roumegas. Les écologistes, qui faisaient jusqu'à peu partie de la majorité municipale, ont pris leur distance et ont décidé de présenter une liste différente de celle de Michaël Delafosse accusé de faire "de l'écologie de façade" par leur tête de liste auprès du Métropolitain. L'élu écologiste a obtenu le soutien de Serge Martin, un autre candidat de gauche. Dernière candidature possible à gauche : celle de Philippe Saurel, ancien maire de Montpellier élu en 2014.

Les autres forces politiques risquent également d'être nombreuses sur la ligne de départ. Le RN devrait tenter sa chance avec Thierry Tsagalos, la droite pourrait s'unir derrière la candidate sans étiquette Isabelle Perrein soutenu par l'UDI et le MoDem, quant au camp présidentiel il pourrait se défendre avec une liste portée par Patricia Miralles. Une liste de candidats déjà bien longue à laquelle peuvent s'ajouter des prétendants à la mairie issus de la société civile comme Mohed Altrad, Alenka Doulain ou encore l'humoriste Rémi Gaillard qui s'était présenté en 2014.

Que disent les résultats des sondages des municipales 2026 à Montpellier ?

Un favori se dégage clairement des résultats des sondages sur les élections municipales à Montpellier : Michaël Delafosse. Le maire sortant, pas officiellement candidat, est crédité de 36% des intentions de vote dans un sondage réalisé par l'Ifop pour le Métropolitain et publié fin novembre. Une tendance confirmée dans une étude d'Harris Interactive commandée par la liste de l'écologiste Jean-Louis Roumegas et diffusée le 19 décembre qui pousse même le score de l'édile à 38%.

La candidate insoumise, Nathalie Oziol, arrive en deuxième position avec 16% des intentions de vote, soit un retard considérable de 20 points sur le favori. L'ancien maire Philippe Saurel complète le trio de tête avec 11 à 13% des intentions de vote selon les deux sondages. Une triangulaire de la gauche semble se dessiner pour le 2e tour d'après l'étude Ifop, mais celle d'Harris Interactive rend possible l'hypothèse d'une quadrangulaire avec le candidat du RN Thierry Tsagalos donné à 11%.

Toutes les autres listes sont données entre 9 et 1% des intentions de votes. L'écologiste Jean-Louis Roumegos est affiché à 7% dans les sondages Harris Interactive et à 4% dans celui de l'Ifop. Des voix qui peuvent faire la différence dans un 2e tour disputé par plusieurs listes de gauche. Si la candidate insoumise accuse du retard dans les simulations du premier tour, elle peut remonter à condition de bénéficier de reports de voix importants. La tâche risque tout de même d'être difficile face à Michaël Delafosse qui "est en tête dans quasiment toutes les catégories et qui fait ses meilleurs scores dans les catégories générationnelles âgées c'est à dire celles qui votent plus que la moyenne" explique Frédéric Dabi. Le maire sortant est, lui aussi, capable de profiter d'un report des voix des petites listes de gauche, mais aussi dans une certaine mesure d'un soutien des électeurs du centre, voire de la droite, selon le directeur général de l'Ifop.