Municipales 2026 à Montpellier : plusieurs candidats à gauche et un favori... Les résultats des sondages

Si la gauche semble partir avec un avantage à Montpellier, plusieurs candidats sont en lice. L'un d'eux est donné en tête des sondages pour les élections municipales de 2026, mais tout peut encore changer.

C'est à gauche que la bataille des élections municipales 2026 devrait se jouer à Montpellier. Ce n'est pas vraiment une surprise par la préfecture de l'Hérault qui est dirigée par le PS depuis près de 50 ans. Mais quel candidat de gauche remportera le scrutin ? Ils sont au moins quatre à s'engager sur des listes distinctes, dont trois à occuper les places du podium dans les résultats des sondages. Les études s'accordent également sur le nom d'un favori parmi les candidats, mais à trois mois des municipales 2026, qui doivent se tenir les 15 et 22 mars, des alliances ont le temps de se former et de rebattre les cartes du scrutin.

Qui sont les candidats aux municipales 2026 à Montpellier ?

LFI : Nathalie Oziol

Liste d'union PS, PCF, Place publique, Génération écologique : Michaël Delafosse

Liste écologiste : Jean-Louis Roumeguas

Liste sans-étiquette : Mohed Altrad

Liste divers droite soutenue par l'UDI et le MoDem : Isabelle Perrein

RN : Thierry Tsagalos

D'autres candidats sont susceptible de s'ajouter à la liste des candidats, notamment à gauche avec l'éventuelle candidature de Philippe Saurel, ancien maire de Montpellier élu en 2014. Des prétendants à la mairie issus de la société civile à l'instar de Mohed Altrad, l'homme d'affaires et propriétaire du club de rugby montpelliérain, sont également cités comme Alenka Doulain ou encore l'humoriste Rémi Gaillard qui s'était présenté en 2014.

Que disent les résultats des sondages des municipales 2026 à Montpellier ?

Un favori se dégage clairement des résultats des sondages sur les élections municipales à Montpellier : Michaël Delafosse. Le maire sortant, pas officiellement candidat, est crédité de 36% des intentions de vote dans un sondage réalisé par l'Ifop pour le Métropolitain et publié fin novembre. Une tendance confirmée dans une étude d'Harris Interactive commandée par la liste de l'écologiste Jean-Louis Roumegas et diffusée le 19 décembre qui pousse même le score de l'édile à 38%.

La candidate insoumise, Nathalie Oziol, arrive en deuxième position avec 16% des intentions de vote, soit un retard considérable de 20 points sur le favori. L'ancien maire Philippe Saurel complète le trio de tête avec 11 à 13% des intentions de vote selon les deux sondages. Une triangulaire de la gauche semble se dessiner pour le 2e tour d'après l'étude Ifop, mais celle d'Harris Interactive rend possible l'hypothèse d'une quadrangulaire avec le candidat du RN Thierry Tsagalos donné à 11%.

Toutes les autres listes sont données entre 9 et 1% des intentions de votes. L'écologiste Jean-Louis Roumegos est affiché à 7% dans les sondages Harris Interactive et à 4% dans celui de l'Ifop. Des voix qui peuvent faire la différence dans un 2e tour disputé par plusieurs listes de gauche. Si la candidate insoumise accuse du retard dans les simulations du premier tour, elle peut remonter à condition de bénéficier de reports de voix importants. La tâche risque tout de même d'être difficile face à Michaël Delafosse qui "est en tête dans quasiment toutes les catégories et qui fait ses meilleurs scores dans les catégories générationnelles âgées c'est à dire celles qui votent plus que la moyenne" explique Frédéric Dabi. Le maire sortant est, lui aussi, capable de profiter d'un report des voix des petites listes de gauche, mais aussi dans une certaine mesure d'un soutien des électeurs du centre, voire de la droite, selon le directeur général de l'Ifop.