Macron a choisi sa destination pour Noël, il peut sortir le tee-shirt et les lunettes de soleil

Le président de la République a commencé sa visite aux Émirats arabes unis ce dimanche 21 décembre, où il a rendu hommage aux plus de 900 soldats français déployés dans le pays du Golfe.

L'une des traditions pour le président français au cours des fêtes de fin d'année est de célébrer les festivités auprès des troupes déployées à l'étranger. Cette année, Emmanuel Macron fera aux Émirats arabes unis un Noël anticipé avec les forces françaises.

Tout un symbole à l'heure où la région "cristallise un ensemble de crises", comme l'a précisé la présidence française au cours de la semaine passée.

Arrivé dimanche en fin de matinée à Abou Dhabi [heure locale], il était notamment accompagné de la ministre des Armées Catherine Vautrin. Il a ensuite visité le musée national Zayed, un entretien avec le président émirati, cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, est prévu afin d'évoquer "le renforcement du partenariat stratégique" entre les deux pays. L'Élysée a souligné aussi la coopération des deux États "en matière de sécurité et de défense". Une information rapportée par 20Minutes.

Trois bases françaises sur place

Sur le plan militaire, la France travaille avec les Émirats. En effet, plus de 900 soldats français y étaient déployés sur trois bases distinctes. Hier, dimanche, et devant les soldats, le chef de l'État s'est exprimé, avant de partager un dîner de Noël ayant été préparé par les cuisiniers de l'Élysée. La visite se conclut aujourd'hui, lundi 22 décembre.

Au menu, comme le rapporte LCI : pâté croûte au foie gras, poulet aux morilles, plateau de fromages, bûche de Noël avec des clémentines de Corse, et des fruits d'outre-mer…

De nombreuses autres collaborations

Par ailleurs, la France coopère avec les Émirats dans plusieurs autres domaines comme l'intelligence artificielle, la culture et le commerce. De plus, Paris veut être sûr de l'appui des Émirats dans la lutte contre le narcotrafic. En effet, des trafiquants originaires de l'Hexagone seraient installés dans ce pays du Proche-Orient.

Des soldats français déployés aux Émirats contribuent également à la lutte contre le narcotrafic. Sur la frégate La Provence, des militaires de la marine tentent de repérer et d'intercepter des bateaux qui transporteraient de la drogue, rapporte France 24 selon une information de l'AFP. Les trafiquants passent souvent par le golfe d'Aden, vers la Somalie ou le Yémen, ou alors vers l'Afrique de l'Ouest.