Réseaux sociaux et téléphones : ce que veut interdire le gouvernement à partir de septembre

Le gouvernement est favorable à l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et du téléphone portable dans les lycées. Les deux mesures pourraient entrer en vigueur à la prochaine rentrée de septembre.

Le gouvernement veut interdire aux moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux et les téléphones portables dans les lycées dès septembre 2026. Un projet de loi, visant à mettre en place ces deux mesures, va être examiné dans les prochains jours par le Conseil d'État. L'institution étudiera ainsi le texte le jeudi 8 janvier, selon les informations révélées par franceinfo. "De nombreuses études et rapports attestent désormais des différents risques induits par un usage excessif des écrans numériques par les adolescents", souligne le gouvernement, favorable à une arrivée de ces deux mesures à la rentrée prochaine, le 1er septembre 2026.

Le projet de loi évoque une interdiction autour de "la fourniture, par une plateforme en ligne, d'un service de réseau social en ligne à un mineur de moins de quinze ans", selon les informations relayées par BFMTV. Emmanuel Macron a fait de cette "majorité numérique" à 15 ans une priorité. La ministre déléguée à l'Intelligence artificielle et au Numérique, Anne Le Hénanff, affirmait, le 19 décembre au Parisien, qu'un projet de loi était "prêt" pour être débattu dès le début de l'année 2026. Elle disait espérer une adoption du texte avant la fin du premier semestre.

Plus aucun téléphone dans les établissements scolaires ?

L'interdiction de l'usage du téléphone portable dans les écoles pourrait donc être étendue à partir de septembre prochain. À ce stade, une loi, datant de 2018, interdit aux élèves, de la maternelle jusqu'au collège, d'utiliser les portables. Cette mesure à destination des lycéens sera présentée aux syndicats de l'Éducation nationale le 7 janvier prochain, juste avant l'examen du texte par le Conseil d'État. Avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite notamment réduire "l'exposition à des contenus inappropriés", "le cyberharcèlement" et "les altérations du sommeil", dont sont victimes quotidiennement de nombreux jeunes en France.