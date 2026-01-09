Motion de censure : le RN et LFI veulent faire tomber le gouvernement, c'est possible ?

Le Rassemblement national et La France insoumise annoncent déposer tour à tour une motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu. A-t-elle une chance d'aboutir ? On fait le point.

Sébastien Lecornu attaqué sur ses flancs droit et gauche. Le président du RN Jordan Bardella a affirmé, jeudi 8 janvier, que son parti déposera une motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, malgré le vote "contre" de la France à l'accord commercial UE-Mercosur. Le groupe RN à l'Assemblée nationale la déposera lundi prochain indiquent des sources parlementaires à TF1-LCI. Ce vendredi, La France insoumise (LFI) a déposé à son tour une motion de censure contre le gouvernement pour protester contre le "piétinement" de la souveraineté populaire et du droit international, tant concernant l'accord de libre-échange avec le Mercosur que le Venezuela.

"La France humiliée à Bruxelles par le Mercosur que Macron n'a jamais bloqué en huit ans de pouvoir. La France humiliée dans le monde, tel est le bilan désastreux d'un président de la République incapable de condamner l'agression des Etats-Unis contre le Venezuela. Lecornu et Macron doivent partir", lance la patronne des Insoumis Mathilde Panot sur X. De son côté, Jordan Bardella dénonce une "mise en scène" et une "trahison des agriculteurs français, qui subiront directement les conséquences de cet accord". LFI accuse enfin le président de la République d'avoir "laissé ouverte la porte de la capitulation de notre pays face à la Commission européenne".

Ce vendredi 9 janvier 2026, une majorité qualifiée d'Etats européens a approuvé l'accord de libre-échange avec le Mercosur, malgré la colère des agriculteurs et l'opposition de la France répétée par Emmanuel Macron. Grâce à ce feu vert, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pourrait se rendre dès lundi au Paraguay afin de signer ce traité commercial avec l'Amérique latine, entérinant les derniers espoirs français de nouvelles discussions pour modifier les contours d'un texte au caractère hautement inflammable et largement controversé dans l'Hexagone.

Le PS et LR ont toujours les cartes en main

Face à ces deux annonces, Sébastien Lecornu n'a pas tardé à réagir. "Déposer une motion de censure dans ce contexte, c'est choisir délibérément d'afficher des désaccords politiciens internes. C'est choisir d'affaiblir la voix de la France plutôt que de montrer l'unité nationale dans la défense de notre agriculture", a-t-il répondu sur X. "L'influence française est l'affaire de tous les partis, et ce n'est pas par coup politicien que nous parviendrons à faire rejeter cet accord" avec le Mercosur, ajoute-t-il. Pour le chef du gouvernement, la motion de censure" retarde encore les discussions budgétaires, déjà bloquées par les mêmes partis politiques sur fond d'agenda électoral, et envoie un très mauvais signal à l'étranger".

La ou les motions de censure contre Sébastien Lecornu et son exécutif ont toutefois peu de chances d'être adoptées. Elles revêtent davantage un caractère symbolique, notamment pour LFI et le RN, tous les deux favorables au maintien d'un rapport de force avec la Commission, en menaçant de suspendre "la contribution française au budget de l'Union européenne".

Le dépôt d'une motion de censure nécessite la signature du dixième des membres de l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut signer plus de trois motions de censure au cours de la session ordinaire et plus d'une au cours d'une session extraordinaire. 48 heures séparent le dépôt de la motion de censure de sa discussion. Ce délai a pour raison d'être de permettre au gouvernement de convaincre d'éventuels indécis. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu plus de trois jours de séance après l'échéance de ces 48 heures. Cette disposition permet d'éviter que la motion ne soit jamais inscrite à l'ordre du jour. Pour être adoptée, la motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, soit 289 députés.

En ce début d'année, imaginons que la motion de censure soit votée par le RN et ses alliés ciottistes (143 voix), mais également par les députés LFI, PCF et EELV (114 députés au total). Ces deux forces politiques totaliseraient donc 257 voix en faveur de la motion de censure, insuffisant pour faire tomber le gouvernement Lecornu. Le scénario semble donc se répéter, pour que cette motion soit votée, l'apport du PS ou de LR est obligatoire. En effet, les socialistes et alliés (59 députés) ou Les Républicains (67) suffiraient à faire basculer arithmétiquement la majorité absolue en faveur d'un vote "pour" la motion de censure. Dans les faits, il est difficile d'imaginer une de ces deux formations politiques vouloir renverser le gouvernement ; du moins, aucune ne s'est encore manifestée en ce sens.