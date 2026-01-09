Non, le Groenland n'est pas un territoire de l'UE (même si tout le monde le répète)

Malgré les contre-vérités qui circulent à son sujet, le Groenland n'est pas un territoire de l'Union européenne. En revanche, ses ressortissants bénéficient de la citoyenneté européenne. On vous explique.

Le Groenland n'est pas un territoire de l'Union européenne. Si vous avez pu entendre ici et là tout et son contraire, voire que l'île de 57 000 habitants faisait partie intégrante de l'UE, c'est totalement faux. Mais une chose est sûre, elle est extrêmement convoitée, notamment par les Etats-Unis de Donald Trump qui souhaitent mettre la main dessus, notamment pour des raisons géostratégiques et géoéconomiques.

Ce territoire dispose d'importantes ressources minières, majoritairement non exploitées. Fer, plomb, zinc, nickel, or, platine, minerais rares... On comprend mieux pourquoi l'ex-magnat de l'immobilier américain a dans l'idée d'annexer le Groenland. Mais cette île arctique présente un statut bien particulier qu'il est nécessaire de disséquer.

Depuis 1979, le Groenland est une communauté autonome constitutive du royaume du Danemark. Il est donc soumis à la Constitution et à la Cour suprême du Danemark. Mais depuis 1985, le territoire autonome a décidé de quitter la Communauté économique européenne (CEE, désormais Union européenne) après un référendum, alors qu'il en faisait partie depuis douze ans. Depuis le 1er février 1985, il n'est donc plus un territoire de l'union politique européenne.

Attention, le Groenland conserve tout de même des liens importants avec l'Union européenne. Il fait partie des 13 pays et territoires d'outre-mer (PTOM) : un ensemble de dépendances et de territoires ultramarins qui entretiennent des liens constitutionnels avec un Etat membre de l'Union européenne, sans en faire partie intégrante. Six sont par exemple reliés à la France (la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna et Saint-Barthélemy).

En tant que communauté autonome constitutive du royaume du Danemark, le Groenland ne voit pas le droit européen s'appliquer sur son sol, il ne fait pas non plus partie de l'espace Schengen. Le Danemark garde pourtant une certaine mainmise sur ce territoire qui n'est autre que la plus grande île du monde. En effet, Copenhague verse pas moins de 500 millions d'euros d'aide chaque année au Groenland et conserve certaines prérogatives majeures à son égard, notamment dans les domaines des relations internationales, de la défense ou encore de la sécurité. En revanche, les ressortissants du Groenland - comme ceux de chaque PTOM - bénéficient de la citoyenneté européenne et d'un passeport de l'UE.