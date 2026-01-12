Assassinat d'Alain Orsoni : qui a tué le nationaliste corse aux funérailles de sa mère ?

Alain Orsoni a été tué ce sang froid ce lundi 12 janvier à Vero, près d'Ajaccio.

Alain Orsoni est mort. Il a été tué par balle ce lundi, dans la commune de Vero aux alentours de 16h. L'homme de 72 ans venait d'assister à l'enterrement de sa mère. Selon les informations de France 3 Corse, il a succombé à une blessure générée par une unique balle. Le média local ajoute que les pompiers et les gendarmes se sont rendus sur place tout comme le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe.

"Très peu d'information ne filtrent sur les circonstances de cet assassinat"; indique encore France 3, mais le mode opératoire devrait rapidement orienter l'enquête vers un crime organisé pour règlement de compte.

Alain Orsoni était un homme politique et figure emblématique du nationalisme corse. Né à Vero, il fut militant puis dirigeant du Front de libération nationale corse (FLNC) avant de fonder le Mouvement pour l'autodétermination (MPA). Il a vécu treize ans en exil en Amérique latine et en Espagne avant de revenir en Corse en 2008 pour présider le club de football de l'Athletic Club d'Ajaccio. Son parcours, mêlant engagements politiques et controverses judiciaires, en faisait une personnalité complexe du paysage insulaire.