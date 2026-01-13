"Les gens en face sont blancs" : Pascal Praud a-t-il tenu des propos racistes sur CNews ?

Après une séquence polémique diffusée sur X dans laguelle Pascal Praud évoque des policiers face à des agriculteurs "blancs", LFI a annoncé vouloir saisir l'Arcom tandis que le principal intéressé dénonce une séquence "sortie de son contexte".

Pascal Praud dans la tourmente. Le journaliste de CNews s'est retrouvé sous le feu des projecteurs ce mardi 13 janvier 2026. En cause, une séquence de son émission L'Heure des Pros, diffusée le matin même sur la chaîne d'information en continu appartenant au groupe Bolloré. "Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs", y commente Pascal Praud au sujet d'images de tensions entre agriculteurs et policiers sur l'A64 .

"Non, mais c'est important de le dire, parce que c'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois les convictions ou […] les origines", poursuit-il. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir à gauche. De Manuel Bompard à Olivier Faure en passant par Ian Brossat, tous se sont vivement indignés des propos de l'animateur star.

La gauche appelle l'Arcom à se saisir

"En France, n'en déplaise à Pascal Praud, la police n'a pas à agir en fonction de la couleur de peau. Ces propos sont des propos racistes inacceptables. Nous saisissons l'Arcom [le régulateur de l'audiovisuel, ndlr.] et le procureur de la République", a ainsi déclaré sur X Manuel Bompard. Et Ian Broassat de renchérir : "Ce racisme à flux continu est absolument insupportable. […] Cette chaîne est devenue un dépotoir." Une réaction également partagée par Olivier Faure pour qui "il y a une extrême droite totalement décomplexée". Et le patron du PS de réclamer : "L'Arcom doit se saisir."

Face à la polémique, Pascal Praud est sorti du silence. Sur X, le présentateur star a déploré l'instrumentalisation par certains de cette séquence qu'il affirme avoir été "sortie de son contexte". Le contexte en question ? Selon Pascal Praud, ses propos sont survenus "quelques secondes" après qu'il ait été rapporté en plateau les propos d'Assa Traoré, sœur d'Adama et militante contre les violences policières.

Jeudi dernier, à l'occasion d'un débat organisé à l'Assemblée nationale, elle avait accusé la police de "racisme systémique". Dans l'enchaînement de ces deux informations, Pascal Praud affirme avoir simplement "souligné, avec ce face à face entre agriculteurs et forces de l'ordre,qu'il n'en était rien". Et d'insister : "Les policiers font leur travail, quelle que soit la couleur de peau des uns et des autres."