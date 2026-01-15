Macron l'œil rouge et amoché : une blague osée pour esquiver ce qui lui est arrivé

Emmanuel Macron est apparu l'œil rouge et amoché lors de la présentation de ses vœux aux armées françaises depuis la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône) ce jeudi. Sa justification ne manque pas d'humour.

Ce jeudi 15 janvier 2026, Emmanuel Macron était à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, où il présentait ses vœux aux armées françaises depuis la base aérienne stratégique de la ville. Un site symbolique, qui abrite l'arme nucléaire. Le chef de l'Etat s'est également exprimé sur différents sujets internationaux, dont l'Iran.

"Face à la révolution en cours en Iran, face aux attaques odieuses contre ses propres citoyens décidées par le régime, la France a appelé à la cessation de ces attaques terrestres, au respect de la population civile, mais aussi à ne pas (encourager une escalade) dans la région", a-t-il dit. Il a également eu des mots forts au sujet du Groenland et de la stratégie de Donald Trump, sévèrement décriée depuis le sud-est de la France.

Il a insisté sur la nécessité d'accélérer les efforts de défense face au "retour des puissances de déstabilisation". Et de citer le cas de la Russie, de l'Iran mais aussi, sans nommer directement les velléités des Etats-Unis au Groenland, "un nouveau colonialisme qui est à l'œuvre chez quelques-uns". Il déplore "un discours qui parfois sème le doute, y compris chez les alliés". "Tout ceci nous impose de continuer de durcir le modèle qui est le nôtre, de renforcer notre indépendance dans toutes ses composantes", précise-t-il.

Emmanuel Macron ou l'œil du tigre

Mais un détail a particulièrement retenu l'attention des spectateurs et des internautes sur les réseaux sociaux : l'œil droit injecté de sang du président de la République. Une anomalie dont s'est tout de suite expliqué le locataire de l'Elysée, non sans humour. "Je vous prie d'excuser le caractère inesthétique de mon œil. Ce n'est que quelque chose d'anodin (...) Voyez-y simplement une référence à l'œil du tigre. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination".

L'allusion n'est pourtant pas si évidente. A-t-il osé se comparer à Rocky, le boxeur incarné par Sylvester Stallone ? Sans doute. D'autres y verront une référence au célèbre homme d'Etat Georges Clemenceau, qui portait ce surnom. D'un point de vue strictement médical, "il s'agit simplement d'un petit vaisseau de l'œil qui a saigné. C'est totalement bénin", précise l'Elysée auprès du journal Le Parisien.

"2025 a été une année particulièrement lourde" et la Nation doit consentir "des efforts", assure Emmanuel Macron, justifiant son souhait d'avancer pour 2027 "l'objectif d'un budget de 64 milliards d'euros notre défense", initialement prévu pour 2030. "Ainsi en deux mandats, le budget des armées aura été doublé", rappelle-t-il. L'actualisation de la loi de programmation militaire "prévoit pour la période 2026-2030 un effort supplémentaire de 36 milliards d'euros pour accéler notre réarmement, dont 3,5 milliards d'euros dès 2026", a-t-il également déclaré depuis les Bouches-du-Rhône.