Budget 2026 : la censure de Lecornu se joue à quelques voix... Qui va la voter ?

Après avoir déclenché le 49.3 pour faire adopter le budget à l'Assemblée nationale, Sébastien Lecornu affronte deux motions de censure ce vendredi 23 janvier.

L'essentiel : Le Premier ministre fait face à deux motions de censure ce vendredi 23 janvier à partir de 9 heures à l'Assemblée nationale. Les textes, signés par LFI, les écologistes et les communistes d'un côté et le RN de l'autre, ont été déposés en réponse à l'utilisation du 49.3 pour forcer l'adoption de la partie "recettes" du budget de l'Etat 2026.

Si une des motions de censure est adoptée, Sébastien Lecornu devra démissionner et le budget 2026 sera rejeté. Pour cela, les textes doivent réunir les voix de 288 députés.

La motion de censure de la gauche sera soutenue par LFI, les écologistes, les communistes et le RN ainsi que ses alliés de l'UDR, soit 264 voix au moins. Il y a peu de chances pour qu'une majorité d'élus s'oppose à l'adoption du budget 2026, même si quelques voix supplémentaires sont possibles.

Le PS, qui a obtenu des concessions du gouvernement, a affirmé ne pas voter la censure et le groupe LR, opposé au texte budgétaire, ne souhaite pas replonger la France dans une période d'instabilité. Reste que quelques élus socialistes et républicains, jusqu'à 10 selon le décompte de Franceinfo, pourraient soutenir la censure.

Si l'adoption de la partie "recettes" du budget par 49.3 est confirmée, deux autres 49.3 seront activés par le gouvernement Lecornu pour forcer l'adoption de la partie "dépenses" du texte et pour l'adoption définitive du texte complet. A chaque fois, des motions de censure pourront être déposées et votées. A moins d'une censure de Sébastien Lecornu, le budget 2026 pourrait être adopté "autour du 2 ou 3 février" selon Laurent Panifous, ministre des Relations avec le Parlement.

En direct

08:44 - La motion de LFI examinée en premier Puisque la motion de LFI, à laquelle se sont associés les écologistes et les communistes, c'est celle-ci qui sera examinée en premier. Le texte sera défendu par Eric Coquerel pendant une vingtaine de minutes selon BFMTV. Ce sera ensuite au tour de Marine Le Pen de défendre la seconde motion de censure. Le gouvernement aura l'occasion de répondre aux deux textes dans la foulée avant que la parole revienne tour à tour à chaque groupe parlementaire qui aura 10 minutes pour s'exprimer et donner sa position avant les scrutins. 08:25 - Deux motions de censure votées à partir de 9 heures A partir de 9 heures ce vendredi, les députés vont examiner deux motions de censure contre le gouvernement après l'utilisation du 49.3 par le Premier ministre pour forcer l'adoption du budget 2026. L'une est déposée par les élus insoumis, écologistes et communistes, l'autre est signée par les élus du RN. La première a davantage de chances d'être adoptée puisqu'elle sera soutenue par les forces de gauche et celles de l'extrême droite soit au moins 264 élus. Mais ni le PS, ni LR ne comptent soutenir la censure. Les motions ont donc peu de chances d'aboutir.

En savoir plus

Vendredi 16 janvier dernier, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a dévoilé les piliers de son budget 2026. Rappelons que Sébastien Lecornu a finalement engagé la responsabilité de son gouvernement en utilisant le 49.3 pour faire passer la partie 1 des "recettes" du PLF sans vote du Parlement, mardi 20 janvier.

Les annonces de Sébastien Lecornu sur le budget 2026

Concernant les travailleurs : Sébastien Lecornu a annoncé une hausse de la prime d’activité, mais aussi une réforme des allocations de solidarité. Il a aussi indiqué qu'il n'y aurait pas d'augmentation des charges pour ne pas augmenter le coût du travail, que l'apprentissage continuera d'être soutenu en particulier dans les PME.

Sur la fiscalité : Il n'y aura pas non plus de mesure pesant sur les allocations pour les personnes en situation de handicap ou pour les allocations sur le logement, et pas de réforme de l'abattement de l'impôt sur le revenu pour les retraités. Et Sébastien Lecornu d'insister : "Il n’y aura dans ce budget aucune augmentation de la fiscalité sur les ménages directs ou indirects."

Concernant la jeunesse : les bourses vont être maintenues pour tous les étudiants et le repas à 1 euro en restaurant universitaire va être généralisé à partir de mai 2026. 2 000 postes doivent également être créés dans l'Éducation nationale.

Concernant le logement : les bailleurs sociaux vont bénéficier d'une enveloppe de 400 millions d'euros pour construire et rénover davantage. Sébastien Lecornu a aussi annoncé la création d'un statut de bailleur privé. Enfin, le dispositif Ma Prime Rénov' va être maintenu.

Des économies sont tout de même attendues dans les dépenses des ministères, même si plusieurs verront quand même leur budget augmenter, à savoir : l'armée, la police, la justice, l'éducation nationale, la transition écologique et les outre-mer.

Au sujet des chefs d'entreprises, dans une lettre adressée deux jours plus tard au monde économique, dimanche 18 janvier, le Premier ministre annonce renoncer à baisser la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et reconduire le barème de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, sauf pour les ETI. "Il a donc été renoncé à toute économie sur les allègements de charges au détriment, malheureusement, de la baisse de la CVAE qui figurait dans le texte initial", indique le Premier ministre dans sa lettre, alors que le projet de budget initial combinait les deux.