Budget 2026 : une réunion décisive ce lundi et un dilemme pour Sébastien Lecornu

Fiscalité, jeunesse, logement... Sébastien Lecornu a fait de nombreuses annonces lors de son allocution vendredi dernier. Désormais, il doit choisir l'outil constitutionnel pour mettre en place son budget : le 49.3 ou les ordonnances.

L'essentiel : Un Conseil des ministres se tiendra lundi 19 janvier "dans la journée" et devrait permettre au Premier ministre, Sébastien Lecornu, de choisir l'outil constitutionnel à utiliser pour faire aboutir le budget pour 2026, a annoncé dimanche sur franceinfo Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement.

Dans les deux cas, le Premier ministre devrait s'exposer à une motion de censure. Avec le 49.3, une censure emporterait aussi le budget. L'ordonnance, elle, permet de doter la France d'un budget même si le gouvernement tombe. Elle n'a jamais été utilisée pour un texte budgétaire sous la Ve République.

Vendredi dernier, le Premier ministre a donné les priorités du gouvernement pour ce budget 2026 : "être du côté des travailleurs", mais aussi donner la priorité à la jeunesse. Sébastien Lecornu a par exemple annoncé une hausse de la prime d’activité, mais aussi une réforme des allocations de solidarité. De plus, les bourses vont être maintenues pour tous les étudiants et le repas à 1 euro en restaurant universitaire va être généralisé à partir de mai 2026.

Olivier Faure, le patron du PS, a évoqué la possibilité de proposer au camp socialiste de ne pas censurer le gouvernement, mais sous certaines conditions. Le financement des nouvelles mesures ne doit pas se faire "sur le dos des Français", a affirmé le premier secrétaire du parti à la rose.

En direct

09:10 - "Le 49.3 est un chemin assez périlleux", prévient la ministre des Comptes publics La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin affirme ce lundi 19 janvier que l'outil du 49.3 pour faire adopter le budget ne doit être utilisé par le gouvernement que s'il obtient au préalable des "garanties" auprès des oppositions. "Le 49.3 est un chemin assez périlleux puisque s'il ne se passe pas bien, vous n'avez ni budget, ni gouvernement pour reproposer un budget. Vous n'avez rien (...) Avec les ordonnances, peut-être que vous n'avez plus de gouvernement, mais au moins vous avez un budget pour les armées", poursuit-elle, au micro de BFMTV. 08:47 - Le 49.3 serait "moins pire" que les ordonnances, selon Elisabeth Borne "Malgré tous les efforts, malgré ses concessions, il n’y a pas de chemin pour faire voter de budget dans l’Assemblée telle qu’elle est composée aujourd’hui", a souligné Elisabeth Borne ce lundi 19 janvier au micro de TF1. Selon l'ex-Première ministre, Selon elle, le 49.3 serait "la moins pire" des solutions. "Il y a bien un vote, mais c’est un vote pour ou contre la censure du gouvernement", a-t-elle souligné. Les ordonnances, "c’est le gouvernement tout seul qui détermine le budget sans avoir de vote. Il me semble que ce serait un petit peu paradoxal de choisir les ordonnances au motif que le 49.3 serait moins démocratique", poursuit-elle. 08:36 - "Nous pouvons envisager une non-censure", dit le PS ce lundi "Nous pouvons envisager une non-censure", a lancé Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, au micro de RTL ce lundi 19 janvier 2026. "On a besoin d’un budget", dit-il et d'après le patron des députés PS, la piste privilégiée serait le recours au 49.3. "Je crois que c'est vers ça qu'on s'oriente", a-t-il estimé, jugeant "hasardeux" un recours aux ordonnances. "On a fait reculer le gouvernement sur un certain nombre de points" assure-t-il. 08:21 - Le gouvernement renonce à baisser la CVAE Dans une lettre adressée dimanche au monde économique, le Premier ministre annonce renoncer à baisser la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et reconduire le barème de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, sauf pour les ETI. "Il a donc été renoncé à toute économie sur les allègements de charges au détriment, malheureusement, de la baisse de la CVAE qui figurait dans le texte initial", indique Sébastien Lecornu dans sa lettre, alors que le projet de budget initial combinait les deux. 08:13 - Un Conseil des ministres décisif ce lundi Un Conseil des ministres se tiendra "lundi dans la journée", annonce ce dimanche soir la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur franceinfo. Cette réunion pourrait permettre au gouvernement de délibérer d’un éventuel recours à l’article 49.3, ou aux ordonnances, avant la reprise théorique des débats budgétaires à l’Assemblée mardi. "Le Premier ministre n'a pas fait le choix entre le 49.3 et les ordonnances. Il choisira en fonction des discussions de ce week-end, et particulièrement celles avec le Sénat, notamment sur les collectivités territoriales", a fait savoir dimanche son entourage à BFMTV.

En savoir plus

Alors qu'il était question de savoir si le budget 2026 passerait par ordonnances ou par le 49.3, il semble que Sébastien Lecornu veuille poursuivre sa voie et "aller au bout de la mission qui lui a été confiée". Il a d'ailleurs assuré garder confiance et penser, au contraire, que ce budget 2026 peut "rassembler", même s'il est déjà certain qu'il "sera différent du budget initial". Vendredi 16 janvier, il a justement dévoilé les piliers de son budget 2026.

Les annonces de Sébastien Lecornu sur le budget 2026

Concernant les travailleurs : Sébastien Lecornu a annoncé une hausse de la prime d’activité, mais aussi une réforme des allocations de solidarité. Il a aussi indiqué qu'il n'y aurait pas d'augmentation des charges pour ne pas augmenter le coût du travail, que l'apprentissage continuera d'être soutenu en particulier dans les PME.

Sur la fiscalité : Il n'y aura pas non plus de mesure pesant sur les allocations pour les personnes en situation de handicap ou pour les allocations sur le logement, et pas de réforme de l'abattement de l'impôt sur le revenu pour les retraités. Et Sébastien Lecornu d'insister : "Il n’y aura dans ce budget aucune augmentation de la fiscalité sur les ménages directs ou indirects."

Concernant la jeunesse : les bourses vont être maintenues pour tous les étudiants et le repas à 1 euro en restaurant universitaire va être généralisé à partir de mai 2026. 2 000 postes doivent également être créés dans l'Éducation nationale.

Concernant le logement : les bailleurs sociaux vont bénéficier d'une enveloppe de 400 millions d'euros pour construire et rénover davantage. Sébastien Lecornu a aussi annoncé la création d'un statut de bailleur privé. Enfin, le dispositif Ma Prime Rénov' va être maintenu.

Des économies sont tout de même attendues dans les dépenses des ministères, même si plusieurs verront quand même leur budget augmenter, à savoir : l'armée, la police, la justice, l'éducation nationale, la transition écologique et les outre-mer.

Au sujet des chefs d'entreprises, dans une lettre adressée deux jours plus tard au monde économique, dimanche 18 janvier, le Premier ministre annonce renoncer à baisser la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et reconduire le barème de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, sauf pour les ETI. "Il a donc été renoncé à toute économie sur les allègements de charges au détriment, malheureusement, de la baisse de la CVAE qui figurait dans le texte initial", indique le Premier ministre dans sa lettre, alors que le projet de budget initial combinait les deux.

L'article 49.3 finalement utilisé ? Un risque majeur

"Si on appuie sur le bouton du 49.3, on aura négocié derrière une non-censure avec les socialistes. On n'aurait aucune raison de le faire sinon", explique un ex-ministre macroniste chez BFMTV. Car effectivement, l'activation du fameux 49.3 pourrait déclencher plusieurs motions de censure comme cela a déjà été le cas par le passé, provenant de LFI ou du RN. Ici, l'assurance vie du gouvernement se nommerait une nouvelle fois : Parti socialiste (PS) et Les Républicains (LR). Pour rappel, si Sébastien Lecornu est renversé, le budget tombe avec lui comme le prévoit la Constitution. C’est ce qui est arrivé à Michel Barnier en décembre 2024 sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS).

Si Sébastien Lecornu opte pour l'option du 49.3 sur le budget, et que le gouvernement ne chute pas sur les motions de censure, le budget sera considéré comme adopté. Au contraire, s'il tombe, la France n'aura pas de budget et plus de gouvernement.

Le budget adopté par ordonnances ? Un flou juridique

Concernant les ordonnances, si elles ont déjà été utilisées dans l'histoire de la Ve République, cela n'a jamais été le cas sur des textes budgétaires. Selon l'article 47 de la Constitution, "si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance". Concrètement, cela veut dire que le Conseil des ministres validerait chaque disposition du budget. Comme le fameux délai de soixante-dix jours est passé, le gouvernement n'a plus besoin d'une habilitation du Parlement pour avoir recours aux ordonnances.

Toutefois, comme ce procédé n'a jamais été utilisé pour un budget, un certain flou juridique demeure. Sans précédant auquel se référer, cette option demeure extrêmement hypothétique et complexe à analyser. Parle-t-on du projet de loi de finances initialement présenté par le gouvernement, ou de celui déposé en octobre dernier ? Peut-on envisager une nouvelle version amendée de manière à satisfaire les demandes de certains partis d'opposition et de facto, éviter une censure ? Difficile à dire.

Comme le rappelle LCP, "stratégiquement, le passage par ordonnances est beaucoup plus direct que celui par 49.3, puisqu'il interrompt la procédure parlementaire. L'Assemblée nationale peut uniquement répondre par une motion de censure spontanée. Si cette dernière était votée, le gouvernement tomberait, mais pas le budget pris par ordonnances resterait". Autrement dit : faire adopter le projet de loi de finances par ordonnances pourrait entraîner la chute du gouvernement, mais le pays, lui, serait bien doté d'un budget.