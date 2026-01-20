Budget 2026 adopté par 49.3 : un échec de Lecornu, mais une censure évitée ?

Sébastien Lecornu va enclencher le 49.3 pour faire adopter le budget à l'Assemblée nationale ce mardi 20 janvier et manquer à la promesse faite au début des débats. Il s'expose à la censure, mais a donné des garanties espérant éviter d'être renversé par les députés.

L'essentiel : Le Premier ministre va recourir au 49.3 pour faire adopter la partie "recettes" du budget de l'Etat à l'Assemblée nationale ce mardi 20 janvier. S'il avait promis de ne pas passer en force avant le début des débats, il est contraint de se dédire faute d'accord de majorité parmi les députés. Il doit s'exprimer à la tribune de l'hémicycle peu après 16 heures.

LFI et le RN ont annoncé déposer des motions de censure pour tenter de renverser l'exécutif après le recours au 49.3. Ces deux textes devraient être étudiés vendredi selon Politico. Si une des motions est votée, le Premier ministre sera contraint à la démission et le budget ne pourra pas être adopté.

Les motions de censure ont cependant peu de chances de renverser le gouvernement de Sébastien Lecornu. Le PS, satisfait des dernières annonces du Premier ministre sur le budget, ne prévoit pas de voter le censure. Quant aux députés LR qui décrient la dernière version du budget, ils ne devraient pas soutenir la censure qui entraînerait une nouvelle instabilité.

Sébastien Lecornu a sorti de son chapeau une taxe visant les grandes entreprises pour sortir de l'impasse : la surtaxe sur les profits des grands groupes va rester à près de 8 milliards d’euros en 2026, au lieu d’être divisée par deux. Ce qui a sans doute permis au gouvernement de rallier à sa cause le Parti socialiste (PS) dans le cadre d'un accord de non-censure. Le discours de Lecornu sur l'usage du 49.3

En direct

09:01 - Le RN "votera la censure" contre le gouvernement Lecornu Le RN est décidé à censurer le gouvernement. Non seulement de déposer une motion de censure, le parti devrait également voter celle déposée par LFI comme l'a indiqué le député Jean-Philippe Tanguy sur BFM-RMC. L'élu de la Somme a dit être certain que l'actuelle copie du budget entraînera "des hausses d'impôts" pour les Français, notamment pour les classes moyennes. Mais que sa prédiction se réalise ou non, il a assuré : "On votera quand même la censure". 08:48 - "Si vous êtes pour le budget, c'est que vous êtes dans la majorité" dénonce Mathilde Panot La décision du PS de ne pas voter la censure, met à mal les chances d'aboutir de la motion déposée par LFI. Interrogée à ce sujet sur Franceinfo, Mathilde Panot a estimé que "ceux qui ne voteront pas la motion de censure" insoumise seront "d'accord avec le budget" du gouvernement et a ajouté en critique au PS : "Si vous êtes pour le budget, c'est que vous êtes dans la majorité". Pour défendre la motion de censure du LFI, la députée a indiqué que des élus LR pouvaient encore soutenir la censure. Une hypothèse qui reste peu probable puisque le parti de droite a rarement soutenu les motions de censure déposées ces dernières années. 08:35 - LFI appelle à la censure d'un "gouvernement de menteur" Mathilde Panot, présidente des députés LFI, dénonce un "échec du gouvernement Lecornu lui-même qui est minoritaire et illégitime", après l'annonce par le Premier ministre du recours au 49.3 pour adopter le budget de l'Etat. Rappelant que Sébastien Lecornu avait promis de ne pas recourir au 49.3 avant le début des débats sur le budget, l'élue dénonce un "gouvernement de menteur". L'insoumise appelle tous les députés à voter la motion de censure. 08:21 - Le PS ne censurera pas le gouvernement Lecornu Le PS ne prévoit pas de censurer le gouvernement après le recours au 49.3 pour l'adoption du budget de l'Etat. Olivier Faure, premier secrétaire du parti, assure sur RTL que les députés socialistes ne censureront pas le gouvernement de Sébastien Lecornu : "On n'a pas encore vu la copie finale, mais de ce que je comprends nos conditions de non-censure seront remplis donc nous ne censurons pas le gouvernement." Olivier Faure se dit satisfait du compromis et des concessions obtenues du camp présidentiel. Anticipant des critiques sur une alliance entre le PS et le parti macroniste, le député de Seine-et-Marne ajoute : "Quand personne n'a de majorité, il faut un changement culturel, c'est accepter de négocier y compris avec des gens qui vous font face. Je ne suis pas devenu macroniste et le Premier ministre n'est pas devenu socialiste, mais il y avait nécessité de composer". 08:15 - Le 49.3 déclenché par Sébastien Lecornu pour faire adopter le budget Le Premier ministre a annoncé hier qu'il enclenchera le 49.3 devant l'Assemblée nationale ce mardi 20 janvier. Une décision prise "avec regrets et amertume" a-t-il indiqué, faute d'accord trouvé avec une majorité de députés pour adopter le budget de l'Etat. Sébastien Lecornu officialisera le recours à l'outil parlementaire et engagera la responsabilité de son gouvernement lors d'un discours prévu peu après 16 heures à la tribune de l'hémicycle. Dans la foulée, au moins deux motions de censure seront déposées dans le but de renverser le gouvernement : une par LFI et une par le RN. 19/01/26 - 22:59 - "À nouveau, l’État se renie", s'émeut le patron du Medef FIN DU DIRECT - Dans un entretien accordé aux Échos, le président du Medef, Patrick Martin, a estimé qu'"à nouveau, l’État se renie", alors que les entreprises devraient supporter en partie les concessions accordées par le Premier ministre Sébastien Lecornu au Parti socialiste. Patrick Martin a dénoncé une parole politique "sans valeur". "Cela pose un problème de principe, de confiance et un problème économique", a-t-il estimé. 19/01/26 - 21:33 - Le RN et LFI "des forces politiques qui ont abdiqué le rôle de parlementaire" pour le socialiste Boris Vallaud Au micro de BFMTV lundi soir, Boris Vallaud a estimé que "si d'autres que [les socialistes] avaient accepté le principe du débat parlementaire et la recherche du compromis, peut-être qu'il y aurait eu suffisamment d'abstentions" pour que l'on puisse se passer du 49.3. Et le socialiste de s'en prendre au Rassemblement national comme aux insoumis en évoquant "des forces politiques qui ont abdiqué le rôle de parlementaire".

En savoir plus

Vendredi 16 janvier dernier, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a dévoilé les piliers de son budget 2026. Rappelons que Sébastien Lecornu va finalement engager la responsabilité de son gouvernement en utilisant le 49.3 pour faire passer le PLF sans vote du Parlement.

Les annonces de Sébastien Lecornu sur le budget 2026

Concernant les travailleurs : Sébastien Lecornu a annoncé une hausse de la prime d’activité, mais aussi une réforme des allocations de solidarité. Il a aussi indiqué qu'il n'y aurait pas d'augmentation des charges pour ne pas augmenter le coût du travail, que l'apprentissage continuera d'être soutenu en particulier dans les PME.

Sur la fiscalité : Il n'y aura pas non plus de mesure pesant sur les allocations pour les personnes en situation de handicap ou pour les allocations sur le logement, et pas de réforme de l'abattement de l'impôt sur le revenu pour les retraités. Et Sébastien Lecornu d'insister : "Il n’y aura dans ce budget aucune augmentation de la fiscalité sur les ménages directs ou indirects."

Concernant la jeunesse : les bourses vont être maintenues pour tous les étudiants et le repas à 1 euro en restaurant universitaire va être généralisé à partir de mai 2026. 2 000 postes doivent également être créés dans l'Éducation nationale.

Concernant le logement : les bailleurs sociaux vont bénéficier d'une enveloppe de 400 millions d'euros pour construire et rénover davantage. Sébastien Lecornu a aussi annoncé la création d'un statut de bailleur privé. Enfin, le dispositif Ma Prime Rénov' va être maintenu.

Des économies sont tout de même attendues dans les dépenses des ministères, même si plusieurs verront quand même leur budget augmenter, à savoir : l'armée, la police, la justice, l'éducation nationale, la transition écologique et les outre-mer.

Au sujet des chefs d'entreprises, dans une lettre adressée deux jours plus tard au monde économique, dimanche 18 janvier, le Premier ministre annonce renoncer à baisser la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et reconduire le barème de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, sauf pour les ETI. "Il a donc été renoncé à toute économie sur les allègements de charges au détriment, malheureusement, de la baisse de la CVAE qui figurait dans le texte initial", indique le Premier ministre dans sa lettre, alors que le projet de budget initial combinait les deux.