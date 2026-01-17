Faute de budget, le concours d'enseignant pourrait être annulé, alerte le ministre de l'Éducation

Alors que près de 90 000 élèves en troisième année de licence doivent passer le concours d'enseignant en 2026, ce dernier pourrait ne pas avoir lieu. La faute à l'absence de budget.

L'inquiétude gagne les étudiants inscrits au concours d'enseignant ouvert pour la première fois aux élèves de troisième année de licence. Près de 90 000 candidats doivent composer en mars et avril, mais l'organisation des épreuves dépend encore du vote du budget 2026.

Sans adoption de la loi de finances, le ministère ne serait pas autorisé à ouvrir le concours, ce qui entraînerait son annulation pure et simple. "Je suis dans une situation un peu embêtante", alerte Édouard Geffray sur le plateau de BFMTV ce samedi 17 janvier. "J'ai un nouveau concours cette année en L3, pour lequel j'ai 88 000 étudiants, inscrits actuellement et je ne suis pas certain de pouvoir l'organiser", déplore-t-il.

Le concours enfin lancé après les annonces de Lecornu ?

Pourtant, le ministre de l'Éducation affirme que tout est prêt matériellement. "Les salles sont réservées, les sujets sont prêts, les surveillants sont recrutés", assure Édouard Geffray qui espère que les mesures annoncées par le gouvernement, et notamment l'engagement de réorienter des crédits vers les politiques destinées à la jeunesse, permettront de débloquer rapidement le dossier.

Pour rappel, Sébastien Lecornu a confirmé plusieurs mesures en faveur de la jeunesse, lors de son allocution télévisée, vendredi soir. Les bourses vont être maintenues pour tous les étudiants et le repas à 1 Euro en restaurant universitaire va être généralisé à partir de mai 2026, tandis que 2 000 postes doivent également être créés dans l'Éducation nationale.

Un concours qui permet d'obtenir une alternance rémunérée

Sur les campus, la tension monte. Les étudiants se disent déroutés par l'incertitude, d'autant plus que cette nouvelle voie d'accès au métier d'enseignant représente pour beaucoup une perspective de stabilité financière. "On est inquiets parce qu'on ne sait pas où on va", explique Chloé, 22 ans, étudiante en master Métiers de l'Enseignement, au micro de BFMTV. "Plus la décision tarde, plus l'anxiété augmente" ajoute la jeune femme.

En effet, le concours doit ouvrir droit à une alternance rémunérée dès le master, avec un salaire mensuel de 1 400 euros la première année puis 1 800 euros la suivante. Les syndicats rappellent que ce dispositif est attendu par de nombreux jeunes en situation précaire.

Des milliers de stagiaires en moins

Les organisations représentatives soulignent également que l'Éducation nationale risquerait de se retrouver privée de 3 500 stagiaires prévus pour renforcer les équipes à la rentrée 2026. Le budget initial de l'institution prévoyait ces effectifs pour assurer le fonctionnement des écoles et établissements.

Dans ce contexte, syndicats et étudiants pressent le gouvernement d'accélérer le vote du budget. Tous s'accordent à dire qu'un retard prolongé plongerait la réforme dans l'impasse et fragiliserait encore davantage un système éducatif déjà confronté à d'importants besoins de recrutement.