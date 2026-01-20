Discours de Macron à Davos : une charge virulente contre Trump, les coups sont lâchés

Emmanuel Macron a prononcé un discours musclé, ce mardi, au Forum économique mondial de Davos. Le président français épingle notamment Donald Trump, regrettant son "approche néocolonialiste".

Emmanuel Macron passe à l'offensive. Présent au Forum économique mondial de Davos, le président français a prononcé un discours incisif ce mardi, épinglant à plusieurs reprises son homologue américain. "La France et l'Europe sont attachées à la souveraineté nationale et à l'indépendance, et aux Nations unies et à leur charte", a dit le chef de l'Etat. Pour rappel, Donald Trump a menacé ce matin d'imposer des droits de douane de 200 % sur les vins et champagnes français, en réponse au refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son "Conseil de paix".

Face à cette nouvelle attaque, le locataire de Matignon déplore que le monde se dirige vers un système "sans règle", où le conflit est "normalisé", où le "droit international est piétiné", et où les "ambitions impérialistes" - américaines, russes, chinoises - pèsent sur le multilatéralisme. Nous vivons un moment "clairement (...) très préoccupant", poursuit-il. D'après lui, les Etats-Unis "cherchent ouvertement à affaiblir et à subordonner l'Europe".

L'Europe dispose d'outils "très puissants" et doit les "utiliser"

Il cible justement "l'accumulation incessante de droits de douane" dégainés par le président américain depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Il a également martelé son souhait de défendre le "multilatéralisme" face à "une approche néocolonialiste" : "Il ne faut pas accepter passivement la loi du plus fort" et "condamner les actes brutaux", assure Emmanuel Macron, disant préférer "l'état de droit plutôt que la brutalité".

Le président de la République a rappelé son objectif de "prouver que les grandes puissances mondiales peuvent s'engager sur des actions concrètes", afin de "trouver des solutions (...) la fragmentation du monde n'aurait aucun sens", a-t-il ajouté. De plus, l'Europe dispose d'outils "très puissants" en matière commerciale, et doit les "utiliser" quand elle "n'est pas respectée", a déclaré Emmanuel Macron depuis la Suisse. Il parle enfin d'une situation "folle", dans laquelle l'Union européenne pourrait avoir à utiliser l'arme "anti coercition", considérée comme un "bazooka" en cas de guerre commerciale.﻿

De son côté, Donald Trump doit se rendre à Davos mercredi 21 janvier pour s'y exprimer. L'occasion d'échanger avec son homologue français ? Pas du tout. "Je n'avais pas prévu de rester demain" et "je n'ai pas à changer mon agenda" a lâché Emmanuel Macron à des journalistes. "Il était prévu aujourd'hui que j'arrive ce matin et que je parte ce soir", conclut-il. Enfin, preuve que le bras de fer entre le président des Etats-Unis et l'Europe se poursuit, le Parlement européen a décidé de suspendre le processus de ratification de l'accord commercial entre l'UE et les USA après les dernières menaces en date de Donald Trump, apprend-on ce mardi.