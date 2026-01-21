Mercosur : "On s'est battus et ça a marché", des agriculteurs ravis d'un vote crucial de l'UE

Un vote particulièrement décisif se tenait ce mercredi 21 janvier au Parlement européen. À l'issue, les agriculteurs n'ont pas pu contenir leur joie, même s'il ne s'agit que de la victoire d'une bataille et non de la "guerre".

Quelque 5 000 manifestants et une centaine de tracteurs venus de toute l'Europe étaient réunis ce mercredi 21 janvier 2026 devant le Parlement européen à Strasbourg. En cause, un vote très attendu. Alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signé samedi 17 janvier l'accord de libre-échange avec le Mercosur, les eurodéputés étaient invités ce mercredi à se prononcer sur une résolution visant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Objectif : vérifier si l'accord entre l'UE et le Mercosur est bien légal.

"Nous avons gagné avec 334 voix contre 324 !" s'est réjoui dans l'après-midi Hervé Lapie, secrétaire général du puissant syndicat agricole français FNSEA, présent devant le Parlement européen et dont BFMTV relaie les mots. Face à lui, l'émotion était palpable. "Ouais !!!" ont lancé les manifestants. "Ce soir, je rentre, je fais la bise à tout le monde et je vais dire à mes gamins : 'Je l'ai eue, on l'a eue. On peut être fiers'", confie Quentin Le Guillous, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs. Et de renchérir, un peu plus tard : "Ça va faire du bien au moral des agriculteurs."

Le processus de ratification gelé ?

Le suspense aura été des plus total. Le scrutin s'annonçait tellement serré que même les experts du Parlement européen ne s'aventuraient pas ces dernières heures à faire de pronostic. Cela se sera finalement joué à une dizaine de voix : 334 voix pour, 324 contre et 11 abstentions, détaille Le Monde.

Ce vote des eurodéputés entraîne ainsi le gel du processus de ratification. Toutefois, ce blocage de plusieurs mois n'est que théorique. La Commission européenne peut en effet, dans l'intervalle, décider d'appliquer, à titre provisoire, l'accord commercial, si elle le souhaite. Secrétaire général adjoint de la FNSEA, Christophe Chambon garde la tête froide. S'il admet une "grande satisfaction" après le résultat de ce vote, il ne parle que de "début de victoire" et sait que le combat n'est pas gagné pour autant. L'objectif des agriculteurs en colère reste le même : voir disparaître cet accord commercial "qui va vraiment contre l'agriculture française et contre l'alimentation", estime-t-il.