Groenland : ce que contient l'accord qui pourrait céder des territoires à Trump

Donald Trump a annoncé mercredi à Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland. Il pourrait concerner de petites portions de territoire, où les Etats-Unis seraient autorisés à établir des bases militaires.

À l'issue d'une entrevue mercredi 21 janvier en soirée avec le chef de l'Otan, en parallèle du Forum de Davos, Donald Trump a affirmé sur son réseau Truth Social avoir conçu "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland avec ce dernier. Un projet qui, assure-t-il, donnera aux Américains "tout ce qu'(ils voulaient)". Un projet d'accord "sur le long terme" et qui devrait durer "pour toujours". "Sur la base de cette entente, je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février", a aussi écrit le président américain.

Un message avec lequel le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a confirmé "être entièrement d'accord", sans donner davantage de détails sur le futur accord. Plus tard dans la soirée, il a cependant prévenu qu'il restait "encore beaucoup de travail" pour trouver un accord sur le Groenland. " Cette solution, si elle se concrétise, sera très avantageuse pour les Etats-Unis d'Amérique et tous les pays de l'Otan", a également indiqué le président américain.

Un système calqué sur celui des bases britanniques à Chypre ?

Donald Trump a ensuite assuré que le "cadre d'accord" en question donnait en réalité aux Etats-Unis "tout ce (qu'ils) voulaient". Dont le Groenland ? "Euh... C'est un accord de long terme. C'est l'accord de long terme par excellence. Et je pense que cela met tout le monde dans une très bonne position, en particulier concernant la sécurité et les minerais et tout le reste", a-t-il lâché face à une journaliste. "Je pense que ce sera un très bon deal pour les Etats-Unis", a martelé le président américain révélant qu'"il s'agit de sécurité, de super sécurité et d'autres choses", dit-il, comme pour entretenir le flou sur ses réelles velléités dans la région.

Selon plusieurs hauts responsables anonymes de l'OTAN, interrogés par le New York Times, l'accord envisagé par Donald Trump pourrait ne porter que sur de petites portions de territoire, où les Etats-Unis seraient autorisés à établir des bases militaires. Cette idée, évoquée lors d'une réunion de l'alliance mercredi, serait similaire aux bases britanniques à Chypre, considérées comme territoire britannique.

En ce sens, la souveraineté de la base de Pituffik, dans le nord du Groenland, pourrait être entièrement transférée aux Etats-Unis. À Pituffik, l'accord de sécurité de 1951, révisé en 2004, donne de très importants pouvoirs aux Etats-Unis, mais pas la "souveraineté" chère à Donald Trump. "Cela a joué un rôle", indique un diplomate européen dans les colonnes du journal Le Monde. Ces éventuels transferts de souveraineté doivent désormais être discutés, affinés et acceptés par les Danois et les Groenlandais.

"Nous ne pouvons pas négocier notre souveraineté", rappelle Copenhague

Justement, si le Danemark souhaite bel et bien poursuivre "un dialogue constructif avec ses alliés" sur la question du Groenland et de la sécurité de l'Arctique", la première ministre danoise, Mette Frederiksen, émet tout de même quelques réserves face aux désirs expansionnistes des Etats-Unis. "Nous pouvons négocier tous les aspects politiques : sécurité, investissements, économie. Mais nous ne pouvons pas négocier notre souveraineté (...) Seuls le Danemark et le Groenland eux-mêmes peuvent prendre des décisions sur les questions qui les concernent", a déclaré la cheffe du gouvernement danois ce jeudi 22 janvier.

De son côté, Mark Rutte, a déclaré que le sujet de la souveraineté du Groenland n'avait pas été abordé avec son homologue américain. Interrogé par la chaîne Fox News sur la question de savoir si le Groenland serait toujours sous souveraineté danoise dans le cadre de cet accord futur, il a répondu que le sujet "n'avait pas été abordé lors de (ses) discussions avec le président" américain. "Il se concentre sur ce que nous devons faire pour protéger cette immense région arctique, où des changements sont en cours, où les Chinois et les Russes sont de plus en plus actifs", conclut Mark Rutte.