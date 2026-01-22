Le député RN Jacobelli charge violemment LFI à l'Assemblée et ça dégénère : la vidéo des affrontements

En plein examen de la niche parlementaire des Républicains, une sortie du député RN Laurent Jacobelli, qui s'en est violemment pris aux insoumis, a mis le feu aux poudres ce jeudi.

La tension était palpable ce jeudi 22 janvier 2026 à l'Assemblée nationale. En ce jour consacré à l'examen de la niche parlementaire des députés Les Républicains, tout semblait pourtant avoir bien commencé. Au programme : un débat sur une proposition de résolution du groupe Droite républicaine mené par Laurent Wauquiez dont l'objectif est d'inscrire sur la liste européenne des organisations terroristes la mouvance des Frères musulmans. Mais rapidement, le débat se transforme en règlement de comptes général. Dans une longue diatribe, le député du Rassemblement national Laurent Jacobelli s'en prend frontalement à La France insoumise.

"Il faut combattre contre les frères islamistes qui sont en face de nous : la LFI, les avocats du Hamas, les avocats de l'Algérie, les avocats de l'Iran sont aujourd'hui les avocats des Frères musulmans", a posé Laurent Jacobelli, avant de s'emporter : "Les Frères musulmans veulent lapider les homosexuels, et bien si vous voulez lapider les homosexuels, votez LFI !" Et le député RN d'enchaîner : "Les Frères musulmans veulent faire des femmes des fantômes et les servantes des hommes, si vous voulez aussi invisibiliser les femmes, votez LFI ! Vous êtes les suppôts de tout ce qui se fait de pire en termes d'islamisme, de radicalité et de parti de l'étranger."

Vif émoi et suspensions de séance

Sans surprise, sur les bancs de la gauche, les propos suscitent un véritable tollé et on désapprouve. Lui-même homosexuel, le député LFI Pierre-Yves Cadalen prend la parole pour dénoncer "un moment très grave au sein de cette Assemblée". "Je suis profondément choqué, étant moi-même député, étant homosexuel, je ne peux un seul instant tolérer que vous insinuiez que mon engagement aille à l'encontre de l'égalité humaine et vise à conduire auprès des personnes qui partagent mon orientation sexuelle, à la violence", s'est-il ému, sous les applaudissements de son camp.

S'enchaînent ensuite prises de parole de la gauche pour dénoncer les propos de Laurent Jacobelli et rappels au règlement. La tension est à son paroxysme. Les suspensions de séance n'y changent rien. Au milieu des coups qui partent, les LR semblent désemparés. Si le macroniste Pierre Cazeneuve dénonce les "propos inacceptables" de Jacobelli, il déplore également le comportement de LFI qui se sert, selon lui, des propos du député RN pour faire de l'"obstruction parlementaire". Et un cadre des LR de conclure, auprès du Figaro : "On vient de perdre trois heures sans pouvoir quasiment en placer une…"