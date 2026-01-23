Guerre en Ukraine : "un unique point" empêche la paix, selon les Etats-Unis

Un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie est a portée de main selon les Etats-Unis. Malgré une dernière zone d'ombre, "le problème est soluble", assure l'émissaire américain Steve Witkoff.

La paix plus proche que jamais en Ukraine ? Quelques heures avant de s'envoler pour Moscou, l' envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a déclaré que les négociations se réduisaient "à un unique point", laissant entendre qu'un accord était peut-être à portée de main. "Je pense que nous avons réduit le problème à un seul point, et nous avons discuté de différentes versions de ce problème, ce qui signifie qu'il est soluble", a-t-il déclaré jeudi lors d'un événement à Davos.

"Les Ukrainiens ont déclaré que nous avons fait 90% du travail, et je suis d'accord avec eux, affirme-t-il. Nous avons rencontré Kyrylo Boudanov, qui est leur nouveau vice-président, et au cours de ces réunions à Miami la semaine dernière, nous avons fait des progrès encore plus importants", a-t-il également lâché. Ce fameux "point" encore bloquant, ou ses 10% manquants pour parvenir à un début de paix durable en Ukraine, pourraient concerner la question territoriale.

"La question du Donbass est clé", martèle Zelensky

La cession de territoires revendiqués par la Russie constitue depuis toujours un blocage majeur dans les négociations. La Russie occupe environ 20% du territoire reconnu par le droit international comme faisant partie de l'Ukraine souveraine, notamment la quasi-totalité de la région de Louhansk et des portions des régions de Donetsk, Kherson et Zaporijia. Moscou exige la cession de l'intégralité de ces quatre régions, déjà partiellement annexées.

Selon les informations de CNN, un responsable européen "a confirmé que la question restante à laquelle Steve Witkoff faisait référence était" bien "celle du territoire, sans donner plus de précisions". "Je crois qu'ils sont désormais en mesure de se réunir et de conclure un accord, et s'ils ne le font pas, ils sont stupides", a déclaré Donald Trump à propos de Zelensky et Poutine, lors de son discours à Davos, mettant clairement la pression sur les deux parties pour en terminer avec les combats.

De son côté, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a réaffirmé que les questions territoriales non résolues dans l'Est seraient au cœur des discussions dans les prochains jours. "Tout repose sur l'Est de notre pays, tout repose sur notre territoire", a-t-il déclaré. "C'est un problème qui n'est toujours pas réglé", a-t-il pesté cette semaine lors d'un point presse en marge du Forum économique de Davos. Ce vendredi, il rappelle que "la question du Donbass (territoire dans l'est de l'Ukraine incluant les régions de Donetsk et Louhansk) est clé", lors d'une conférence de presse en ligne, ajoutant que cette question serait discutée "à Abou Dhabi, aujourd'hui et demain".

Une réunion trilatérale déterminante à Abou Dhabi

La Russie a déclaré qu'elle participerait ‍vendredi 23 janvier 2026 à une réunion trilatérale ‍entre représentants ukrainiens, russes ⁠et américains à Abou Dhabi, mais qu'une paix durable ne pourrait être conclue sans que les questions territoriales ne soient réglées. Cette rencontre intervient au lendemain d'un entretien à Moscou entre l'émissaire américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine. Le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, a qualifié les discussions de jeudi d'"exceptionnellement substantielles, constructives et, j'oserais dire, extrêmement franches et confidentielles".

Il a toutefois rappelé que "sans résoudre la question territoriale… il ne faut pas compter sur un règlement à long terme", et a ajouté que la Russie continuerait à poursuivre ses objectifs "sur le champ de bataille, où les forces armées russes détiennent l'initiative stratégique", jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. "Les Américains ont beaucoup fait pour préparer cette réunion (de vendredi, ndlr) et ils espèrent qu'elle sera un succès et ouvrira des perspectives pour avancer sur l'ensemble de questions liées à la fin du conflit", a souligné Iouri Ouchakov. Une autre rencontre, consacrée aux questions économiques, aura lieu également ce vendredi à Abou Dhabi entre l'émissaire américain Steve Witkoff et l'émissaire du Kremlin aux questions économiques internationales, Kirill Dmitriev.