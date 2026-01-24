Présidentielle 2027 : la gauche unie annonce la date de sa primaire

Clémentine Autain, députée NFP de Seine-Saint-Denis, et le Front populaire 2027 ont annoncé la date de la primaire de la gauche unie lors d'une conférence de presse ce samedi 24 janvier.

Le projet est ambitieux pour la gauche en France… S'unir au premier tour de l'élection présidentielle avec l'espoir incertain de se qualifier pour le second tour. Lors d'une conférence de presse, la primaire de la gauche unitaire en vue de l'élection présidentielle de 2027 a été annoncée à la date du 11 octobre.

Cette annonce a été faite à Tours [Indre-et-Loire], samedi 24 janvier. Marine Tondelier, Olivier Faure, Lucie Castets, François Ruffin, Raquel Garrido ou encore Alexis Corbière étaient aussi présents à la conférence, rapporte BFM.

À quoi servirait une primaire de la gauche ?

Atteindre le second tour de l'élection présidentielle… évidemment, et éviter l'élimination au premier. Pour rappel, la gauche n'a pas atteint le second tour à deux reprises en 2017 et 2022. Relever ce défi de taille, c'est ce à quoi tend l'organisation d'une primaire à gauche pour le scrutin de 2027, rapporte France info.

Son principe en a été décidé à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, le 2 juillet dernier. "Nous avons acté que nous aurons une candidature commune en 2027", avait déclaré Lucie Castets, éphémère candidate du Nouveau Front populaire pour Matignon en 2024, à l'origine de ce rassemblement.

Une coalition à gauche ?

Autour d'elle se retrouvent des représentants du Parti socialiste, des Écologistes, de Générations, de Debout et de L'Après. L'objectif est de limiter la dispersion des candidatures au premier tour, comme cela avait été le cas en 2022 quand les couleurs de la gauche étaient portées par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, l'écologiste Yannick Jadot, la socialiste Anne Hidalgo et le communiste Fabien Roussel.

Olivier Faure du PS a aussi indiqué qu'il allait se battre pour que cette primaire ait lieu. "Il faut que nous puissions avoir ce débat. Il y a un risque pour chacun d'entre nous qui participons à cette primaire. Nous sommes différents, mais nous avons fait le choix de ne pas être indifférent aux autres. C'est pour cela que nous rapporterons l'élection présidentielle", indique-t-il.