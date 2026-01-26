Dates des élections municipales 2026 : 1er tour, 2e tour, dépôt de listes... Le calendrier complet du scrutin

Les élections municipales approchent. Voici toutes les dates à retenir pour les deux tours du scrutin et les modalités pratiques qui les encadrent.

Les municipales constituent un rendez-vous important pour les Français : les conseils municipaux sont renouvelés et les élections approchent ! Les dates ont été fixées par le ministère de l'Intérieur, elles ne bougeront plus : le premier tour des municipales a lieu dimanche 15 mars 2026 et le second tour dimanche 22 mars 2026.

D'autres dates sont importantes, elles concernent les dépôt des listes, les inscriptions sur les listes électorales, les semaines de campagne officielle. Ce calendrier a une valeur légale : aucun retard n'est toléré, notamment pour les dépôts de listes, pour les jours et horaires de vote ou encore pour les jours de campagne. Les candidats qui ne clôtureraient pas leur campagne des municipales le vendredi 23h59 précédant le dimanche de vote s'exposent par exemple à des sanctions lourdes.

Voici le calendrier détaillé des élections municipales 2026

4 février 2026 - Date limite pour l'inscription en ligne sur les listes électorales pour pouvoir voter aux municipales

6 février 2026 - Date limite d'inscription en mairie sur les listes électorales pour voter aux municipales

26 février 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des listes de candidatures pour le premier tour

2 mars 2026 - Ouverture de la campagne électorale officielle

14 mars 2026 à 0 heure - Début de l'interdiction de diffusion de tracts et de tout message ayant le caractère de propagande électorale

14 mars 2026 à minuit - Clôture de la campagne électorale

15 mars 2026 - Premier tour de l'élection municipale

16 mars 2026 - Ouverture de la campagne électorale officielle pour le second tour

17 mars 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des candidatures pour le second tour

21 mars 2026 à 0 heure - Début de l'interdiction de diffusion de tracts et de tout message ayant le caractère de propagande électorale

21 mars 2026 à minuit - Clôture de la campagne électorale

22 mars 2026 - Second tour de l'élection municipale

22 mai 2026 - Date limite de dépôt du compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Et après l'élection ? Les choses sérieuses commencent pour les élus, qui doivent aussi bien avoir en tête le calendrier qui les concernent directement. En vertu du code général des collectivités territoriales, le premier conseil municipal doit se réunir de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant l'élection pour élire le maire et ses adjoints. Ce qui signifie que dans les communes où l'élection municipale s'est joué sur un seul tour, le conseil se réunit au plus tôt le vendredi 20 mars et au plus tard le dimanche 22 mars. Dans les communes où un second tour est nécessaire, le conseil se réunit au plus tôt le 27 mars et au plus tard le 29 mars.