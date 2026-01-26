Procès Joël Guerriau : un tour de magie "très évocateur" pointé par l'accusatrice

Le procès Joël Guerriau s'est ouvert lundi 26 janvier à Paris. Face au tribunal correctionnel, la députée Sandrine Josso et l'ex-sénateur sont revenus sur la soirée de novembre 2023 où elle affirme avoir été droguée à son insu dans le but d'être violée.

Ex-sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriau comparaît lundi 26 et mardi 27 janvier 2026 devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est soupçonné d'avoir drogué la députée du même département, Sandrine Josso, en novembre 2023, dans le but de la violer. En ce premier jour d'audience, Joël Guerriau a de nouveau assuré que toute cette histoire n'était qu'une méprise et que la présence de drogue dans le verre de Sandrine Josso ne serait liée qu'à son oubli, la veille, de nettoyer un verre dans lequel il affirme avoir mis la drogue pour lui-même.

Mais la victime a toujours assuré que tout avait été ambigu lors de cette soirée censée fêter sa réélection en tant que sénateur. Parmi les éléments gênants : un tour de magie. Réalisé par Joël Guerriau à l'aide d'une chaîne qui se glisse dans un anneau, le tour en question aurait été, selon les mots de la victime, très "évocateur". L'ex-sénateur s'est défendu ce lundi : "C'est un tour de magie familial que j'ai souvent dans la poche." Selon lui, "le lendemain", il l'aurait d'ailleurs "ressorti en attendant de voir le médecin du Sénat". Et d'insister : "C'est quelque chose que je fais régulièrement. [Il n'y a] aucune connotation sexuelle." Questionné par le président sur son éventuelle volonté de faire une soirée "tours de magie", Joël Guerriau a expliqué, comme le relaie BFMTV : "Je voulais qu'elle ait un moment de plaisir, j'étais là pour lui faire plaisir", l'objectif de ce rendez-vous étant de la remercier pour son aide dans sa réélection au Sénat.

Un verre rangé sans être lavé

Joël Guerriau risque jusqu'à cinq ans de prison. Pour sa défense, l'ex-sénateur affirme depuis le début de cette affaire avoir mis la drogue, donnée par un confrère sénateur dont il refuse de révéler l'identité, dans le verre la veille des faits que lui reproche Sandrine Josso. Un verre qu'il comptait boire lui-même. Selon lui, pris d'une crise d'angoisse, il aurait farfouillé dans son tiroir à médicaments et serait tombé sur le sachet.

"Je l'avais un peu oublié, mais je me suis dit que je me sens mal donc que c'est peut-être le moment de le prendre. J'ai pris un médicament, je n'allais pas bien et je suis sorti." Le verre aurait ensuite été rangé sans être lavé dans le placard avant d'être finalement ressorti le lendemain et servi à Sandrine Josso. À noter qu'il a bien été établi qu'elle avait été droguée ce soir-là, celle-ci étant partie directement à l'hôpital dans la foulée de son départ de la soirée. Alors qu'il existe des "risques toxiques sérieux" lorsque plus de 200 mg de MDMA sont ingérés, il a été estimé que la députée aurait avalé entre 137 et 164 mg, soit le double de la dose récréative. Comme le rappelle CentrePresse.fr, il est possible de mourir lorsqu'on consomme entre 150 et 400 mg.