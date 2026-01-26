Le RN change d'avis sur l'émission de Morandini : Bardella a fait passer un message à tous les membres

Le maintien de Jean-Marc Morandini sur CNews, et ce, malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs, a créé un vrai malaise. Le RN a dû accorder ses violons.

Jean-Marc Morandini condamné définitivement, mais Jean-Marc Morandini toujours aux commandes de son émission Morandini Live sur CNews. Depuis le 14 janvier dernier et la condamnation définitive de l'animateur pour corruption de mineurs par la Cour de cassation, le malaise est palpable.

Mais alors que les membres du Rassemblement national bottaient en touche la semaine dernière sur la conduite à adopter - pouvaient-ils décemment continuer à aller sur le plateau de Morandini, ou non ? - Le Point rapporte que Jordan Bardella lui-même aurait finalement tranché la question et donné une consigne claire : les membres du Rassemblement national, élus ou porte-parole, n'ont désormais plus le droit de participer aux émissions animées par Jean-Marc Morandini.

Une décision pas sans conséquences ?

De La France insoumise aux Républicains, la plupart des forces politiques avaient préféré fuir le plateau du Morandini Live dès 2022 et les premières condamnations dont avait fait l'objet Jean-Marc Morandini. Depuis la mi-janvier, l'affaire était classée et le sujet n'en était plus un... Hormis au Rassemblement national, qui restait le seul parti à encore accepter les invitations. Au lendemain de la condamnation de Jean-Marc Morandini, l'Eurodéputé et porte-parole du RN Matthieu Vallet était ainsi apparu, l'air de rien, sur le plateau.

Reste que cette décision pourrait avoir son revers. Alors que le RN bénéficie d'une place de choix depuis quelques années dans les médias appartenant au milliardaire Vincent Bolloré, cette décision de Jordan Bardella ne passe pas inaperçue. Comme le souligne Le Point, il s'agit d'un premier différend public entre le président du RN et le choix de la direction de CNews. Les candidats du RN paieront-ils l'addition alors que les municipales se profilent ? Ou Jean-Marc Morandini, boycotté de tous les politiques, fera-t-il les frais de la décision du RN ? Les paris sont lancés !

Pour rappel, Jean-Marc Morandini a été condamné à deux ans de prison avec sursis et à 20 000 euros d'amende pour des messages à caractère sexuel qu'il avait envoyés entre 2009 et 2016 à trois adolescents. Alors qu'il est désormais question d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme, CNews fait valoir que "Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice", relaie Le Figaro.