Remaniement : Dati remplacée, retour d'une ancienne ministre... Des changements limités au gouvernement Lecornu
Le remaniement du gouvernement Lecornu a été officialisé ce jeudi 26 février. Outre les remplacements annoncés à la Culture et aux Comptes publics, les changements sont rares. On note toutefois le retour d'une ancienne ministre et la promotion d'une proche du Premier ministre.
Il était attendu d'ici la fin de la semaine, le remaniement a été officialisé ce jeudi 26 février. Dans un communiqué, l'Elysée détaille la nouvelle composition du gouvernement qui est, à cinq changements près, la même que celle présentée en octobre dernier. Le Premier ministre avait annoncé un "ajustement gouvernemental" en suggérant un nombre de modifications limité au sein de l'exécutif, il a tenu parole. Le remaniement présente même moins de changements que ce que les rumeurs laissaient croire.
Après le remplacement d'Amélie de Montchalin par David Amiel aux Comptes publics, le ministre de la Culture a également changé de main. La conseillère d'Emmanuel Macron, Catherine Pégard, a été nommée en remplacement de Rachida Dati. Le nomination de cette dernière ne faisait plus de doutes depuis de longues semaines.
Deux autres remplacements sont à noter : celui de Marie-Pierre Vedrenne par Jean-Didier Berger qui seconde désormais le ministre de l'Intérieur et celui de Charlotte Parmentier Lecoq par Camille Galliard-Minier au ministère délégué chargé de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Toutefois, Marie-Pierre Vedrenne n'a pas quitté le gouvernement. Elle a été replacée au ministère délégué charge de la Citoyenneté.
Une nouvelle ministre a été nommée et il s'agit Sabrina Agresti-Roubache qui est en charge du ministère délégué chargé de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage. Cette dernière fait son retour au gouvernement puisqu'elle a déjà été secrétaire d'Etat chargée de la Ville et la Citoyenneté sous Elisabeth Borne et Gabriel Attal.
L'ultime changement de ce remaniement est la promotion de Maud Bregeon. La porte-parole du gouvernement conserve son poste, mais hérite également du rôle de ministre déléguée chargée de l’Énergie auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
La composition complète du gouvernement de Sébastien Lecornu
- M. Laurent NUÑEZ, ministre de l’Intérieur ;
- Mme Catherine VAUTRIN, ministre des Armées et des Anciens combattants ;
- M. Jean-Pierre FARANDOU, ministre du Travail et des Solidarités ;
- Mme Monique BARBUT, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ;
- M. Gérald DARMANIN, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
- M. Roland LESCURE, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
- M. Serge PAPIN, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat ;
- Mme Annie GENEVARD, ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire ;
- M. Édouard GEFFRAY, ministre de l’Éducation nationale ;
- M. Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;
- Mme Stéphanie RIST, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées ;
- Mme Catherine PÉGARD, ministre de la Culture ;
- Mme Naïma MOUTCHOU, ministre des Outre-mer ;
- Mme Françoise GATEL, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation ;
- M. David AMIEL, ministre de l’Action et des Comptes publics ;
- M. Philippe BAPTISTE, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace ;
- Mme Marina FERRARI, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;
- M. Philippe TABAROT, ministre des Transports ;
- M. Vincent JEANBRUN, ministre de la Ville et du Logement.
Les ministres délégués auprès du Premier ministre :
- M. Laurent PANIFOUS, chargé des Relations avec le Parlement ;
- Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement et chargée de l’Énergie auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
- Mme Aurore BERGÉ, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations ;
Les ministres délégués auprès du ministre de l’Intérieur :
- M. Jean-Didier BERGER ;
- Mme Marie-Pierre VEDRENNE, chargée de la Citoyenneté ;
La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants : Mme Alice RUFO
La ministre déléguée auprès du ministre du Travail et des Solidarités et du ministre de l’Education nationale : Mme Sabrina ROUBACHE, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage.
Les ministres délégués auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature :
- Mme Catherine CHABAUD, chargée de la Mer et de la Pêche ;
- M. Mathieu LEFÈVRE, chargé de la Transition écologique ;
Les ministres délégués auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
- M. Sébastien MARTIN, chargé de l’Industrie ;
- Mme Anne LE HÉNANFF, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique ;
Les ministres délégués auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :
- M. Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe ;
- M. Nicolas FORISSIER, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité ;
- Mme Éléonore CAROIT, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger ;
La ministre déléguée auprès de la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées : Mme Camille GALLIARD-MINIER, chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées ;
Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation : M. Michel FOURNIER, chargé de la Ruralité.
19:23 - Cette ministre fait son retour au gouvernement
Avec sa nomination en tant que ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage, Sabrina Agresti-Roubache fait son retour au gouvernement. La native de Marseille et proche du couple présidentiel avait déjà fait partie des gouvernements d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal en tant que secrétaire d'Etat en charge de la Ville et de la Citoyenneté entre juillet 2023 et septembre 2024.
19:20 - La porte-parole du gouvernement promue lors du remaniement
Maud Bregeon est la seule ministre à avoir été promue au sein du gouvernement Lecornu à l'occasion du remaniement. La porte-parole du gouvernement conserve son poste, mais elle a également hérité d'un portefeuille supplémentaire. Elle est désormais ministre déléguée chargée de l’Énergie auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
19:17 - Seulement quatre ministres remplacés lors du remaniement
Seulement cinq ministres ont été remplacés lors du remaniement officialisé ce jeudi 26 février. Voici le détail de ces changements :
- Amélie de Montchalin remplacée par David Amiel aux Comptes publics ;
- Rachida Dati remplacée par Catherine Pégard à la Culture ;
- Marie-Pierre Vedrenne remplacée par Jean-Didier Berger en tant que ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur ;
- Charlotte Parmentier-Lecoq remplacée par Camille Gaillard-Minier à l'Autonomie et aux Personnes handicapées.
18:20 - Catherine Pégard nommée ministre de la Culture
Selon les informations de BFMTV, la conseillère d'Emmanuel Macron Catherine Pégard est officiellement nommée ministre de la Culture ce jeudi 26 février. La nomination intervient un peu moins de 24 heures après l'annonce de la démission de Rachida Dati. Cela faisant plusieurs semaine de la nom de l'ancienne présidente du château de Versailles été cité pour succéder à Rachida Dati au ministère de la rue de Valois.
09:44 - Darmanin menacé ? "La confiance s'est effritée" avec Lecornu
Le ministre de la Justice pourrait-il être évincé du gouvernement cette semaine ? Une chose est sûre, la relation entre le nordiste et le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a plus rien à voir avec celle que les deux hommes ont connu il y a quelques mois encore. "Il n'y a rien de pire que le désamour. Il n'y a pas que le choc des ambitions, il y a aussi chez Gérald la déception d'être traité comme les autres, d'être moins associé qu'il l'aurait imaginé. La confiance s'est effritée", confie un ami du garde des Sceaux auprès de L'Express. Gérald Darmanin pourrait toutefois bénéficier de la volonté d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu de "ne pas tout chambouler", malgré les velléités présidentielles de Darmanin. Reste au locataire de Matignon à peser le pour et le contre au sujet de son ministre de la Justice. Se retirera-t-il comme l'a fait Rachida Dati ? L'hypothèse est hautement improbable.
25/02/26 - 23:42 - Sébastien Lecornu surmonte deux nouvelles censures
Sans surprise, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a surmonté deux nouvelles motions de censure, déposées par La France insoumise et le Rassemblement national, ce mercredi. Elles visaient à protester contre la publication par décret de la feuille de route énergétique. Elles ont toutes les deux été rejetées par les députés, à l'Assemblée nationale, mercredi soir. Sébastien Lecornu reste donc en poste et pourra procéder à son remaniement dans les jours qui viennent.
Le Premier ministre envisage de procéder à un remaniement ministériel et de former le gouvernement Lecornu III avant les élections municipales. Il a tout le mois de février pour annoncer les changements de casting. Concernant le renouvellement des ministres, il est question "d'ajustements" selon les bruits de couloir entendus à Matignon. Sébastien Lecornu réfléchirait cependant à se séparer de plusieurs membres du gouvernement : ceux en campagne pour les municipales 2026, ceux ayant des ambitions personnelles pour 2027 et ceux qui ne l'ont pas convaincu depuis leur nomination en octobre 2025.