Remaniement : Dati remplacée, retour d'une ancienne ministre... Des changements limités au gouvernement Lecornu

Le remaniement du gouvernement Lecornu a été officialisé ce jeudi 26 février. Outre les remplacements annoncés à la Culture et aux Comptes publics, les changements sont rares. On note toutefois le retour d'une ancienne ministre et la promotion d'une proche du Premier ministre.

Il était attendu d'ici la fin de la semaine, le remaniement a été officialisé ce jeudi 26 février. Dans un communiqué, l'Elysée détaille la nouvelle composition du gouvernement qui est, à cinq changements près, la même que celle présentée en octobre dernier. Le Premier ministre avait annoncé un "ajustement gouvernemental" en suggérant un nombre de modifications limité au sein de l'exécutif, il a tenu parole. Le remaniement présente même moins de changements que ce que les rumeurs laissaient croire.

Après le remplacement d'Amélie de Montchalin par David Amiel aux Comptes publics, le ministre de la Culture a également changé de main. La conseillère d'Emmanuel Macron, Catherine Pégard, a été nommée en remplacement de Rachida Dati. Le nomination de cette dernière ne faisait plus de doutes depuis de longues semaines.

Deux autres remplacements sont à noter : celui de Marie-Pierre Vedrenne par Jean-Didier Berger qui seconde désormais le ministre de l'Intérieur et celui de Charlotte Parmentier Lecoq par Camille Galliard-Minier au ministère délégué chargé de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Toutefois, Marie-Pierre Vedrenne n'a pas quitté le gouvernement. Elle a été replacée au ministère délégué charge de la Citoyenneté.

Une nouvelle ministre a été nommée et il s'agit Sabrina Agresti-Roubache qui est en charge du ministère délégué chargé de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage. Cette dernière fait son retour au gouvernement puisqu'elle a déjà été secrétaire d'Etat chargée de la Ville et la Citoyenneté sous Elisabeth Borne et Gabriel Attal.

L'ultime changement de ce remaniement est la promotion de Maud Bregeon. La porte-parole du gouvernement conserve son poste, mais hérite également du rôle de ministre déléguée chargée de l’Énergie auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

La composition complète du gouvernement de Sébastien Lecornu

M. Laurent NUÑEZ , ministre de l’Intérieur ;

, ministre de l’Intérieur ; Mme Catherine VAUTRIN , ministre des Armées et des Anciens combattants ;

, ministre des Armées et des Anciens combattants ; M. Jean-Pierre FARANDOU , ministre du Travail et des Solidarités ;

, ministre du Travail et des Solidarités ; Mme Monique BARBUT , ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ;

, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ; M. Gérald DARMANIN , garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

, garde des Sceaux, ministre de la Justice ; M. Roland LESCURE, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;

ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ; M. Serge PAPIN , ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat ;

, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat ; Mme Annie GENEVARD , ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire ;

, ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire ; M. Édouard GEFFRAY, ministre de l’Éducation nationale ;

ministre de l’Éducation nationale ; M. Jean-Noël BARROT , ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;

, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ; Mme Stéphanie RIST , ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées ;

, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées ; Mme Catherine PÉGARD , ministre de la Culture ;

, ministre de la Culture ; Mme Naïma MOUTCHOU , ministre des Outre-mer ;

, ministre des Outre-mer ; Mme Françoise GATEL , ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation ;

, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation ; M. David AMIEL , ministre de l’Action et des Comptes publics ;

, ministre de l’Action et des Comptes publics ; M. Philippe BAPTISTE, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace ;

ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace ; Mme Marina FERRARI, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;

ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ; M. Philippe TABAROT , ministre des Transports ;

, ministre des Transports ; M. Vincent JEANBRUN, ministre de la Ville et du Logement.

Les ministres délégués auprès du Premier ministre :

M. Laurent PANIFOUS , chargé des Relations avec le Parlement ;

, chargé des Relations avec le Parlement ; Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement et chargée de l’Énergie auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;

porte-parole du Gouvernement et chargée de l’Énergie auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ; Mme Aurore BERGÉ, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations ;

Les ministres délégués auprès du ministre de l’Intérieur :

M. Jean-Didier BERGER ;

; Mme Marie-Pierre VEDRENNE, chargée de la Citoyenneté ;

La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants : Mme Alice RUFO



La ministre déléguée auprès du ministre du Travail et des Solidarités et du ministre de l’Education nationale : Mme Sabrina ROUBACHE, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage.



Les ministres délégués auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature :

Mme Catherine CHABAUD, chargée de la Mer et de la Pêche ;

chargée de la Mer et de la Pêche ; M. Mathieu LEFÈVRE, chargé de la Transition écologique ;

Les ministres délégués auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;

M. Sébastien MARTIN , chargé de l’Industrie ;

, chargé de l’Industrie ; Mme Anne LE HÉNANFF, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique ;

Les ministres délégués auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

M. Benjamin HADDAD , chargé de l’Europe ;

, chargé de l’Europe ; M. Nicolas FORISSIER, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité ;

chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité ; Mme Éléonore CAROIT, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger ;

La ministre déléguée auprès de la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées : Mme Camille GALLIARD-MINIER, chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées ;

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation : M. Michel FOURNIER, chargé de la Ruralité.