Remaniement : les annonces repoussées à cette date pour plusieurs raisons... Quels ministres sur le départ ?

Si le remplacement de la ministre des Comptes publics a été officialisé, le remaniement initialement prévu dimanche a été repoussé. La nouvelle composition du gouvernement devrait être connue en milieu ou en fin de semaine, au plus tôt.

Une fois n'est pas coutume, le président de la République n'a pas tenu les délais fixés. Alors que le remaniement avait été annoncé pour le 22 février au plus tard, il est finalement reporté au milieu ou à la fin de la semaine. La décision a été prise lors du rendez-vous entre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu vendredi dernier et serait liée au dépôt d'une motion de censure par le RN. Alors que le groupe politique d'extrême-droite, opposé à la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3), entend censurer le gouvernement Lecornu II, le Premier ministre estime que procéder à un remaniement avant le vote de la motion serait irrespectueux pour le Parlement selon Le Parisien. Une autre raison, en lien avec la ministre Rachida Dati promise à un départ, expliquerait aussi ce report selon Politico.

Mais si le remaniement a été repoussé, le départ de la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, devenue présidente de la Cour des comptes ce lundi 23 février, ne pouvait pas attendre. Le gouvernement a donc été contraint de procéder à un, et un seul, changement prévu lors du remaniement : la nomination de David Amiel en remplacement d'Amélie de Montchalin. Celui qui était jusqu'alors ministre délégué chargé de la Fonction publique a été promu pour sa maîtrise des questions budgétaires. Reste à savoir ce qu'il adviendra de son précédent portefeuille, une nouvelle question à trancher lors du remaniement.

A quelle date aura lieu le remaniement ?

Après l'unique annonce du 22 février sur la nomination de David Amiel au ministère des Comptes publics, les autres modifications du remaniement ne sont pas attendues avant le mercredi 25 février, au plus tôt. Une des raisons à cela est que la ministre de la Culture Rachida Dati cherche à se maintenir aussi longtemps que possible au gouvernement malgré sa candidature à la mairie de Paris et a plaidé pour être la ministre à avoir "réglé" le sujet du Louvre après le fiasco du cambriolage avec, entre autres, la nomination d'une nouvelle direction. Laquelle pourrait être actée lors du Conseil des ministres le mercredi 25 février. Malgré les conséquences de cet arrangement sur le remaniement, Emmanuel Macron a accepté, contre l'avis de Sébastien Lecornu, de laisser Rachida Dati jouer les prolongations au gouvernement souligne Politico. Et ce, en dépit de la période de réserve qui a débuté dimanche, à trois semaines des élections municipales.

C'est aussi ce mercredi que la motion de censure du RN pourra être votée, à condition que le groupe la dépose ce lundi ce qui n'a pas été confirmé par les élus concernés. Un dépôt plus tardif du texte suivi du délai de deux jours nécessaires avant le vote de la motion de censure risquerait de reporter le remaniement. "Le Premier ministre attend de savoir quand sera discutée l'éventuelle motion de censure annoncée par le RN. Par respect pour le Parlement, le gouvernement ne sera pas modifié avant", fait savoir l'entourage du Premier ministre Sébastien Lecornu auprès de BFMTV.

Quels ministres risquent de quitter le gouvernement Lecornu et pourquoi ?

► Les ministres candidats aux élections municipales

Trois ministres se sont lancés dans la course aux mairies : Rachida Dati (Culture) à Paris, Marina Ferrari (Sports) à Aix-les-Bains en Savoie et Michel Fournier (Ruralité) à Voivres dans les Vosges. Pour l'heure, seule la ministre de la Culture est sûre de partir lors du remaniement. Rachida Dati a elle-même affirmé quitter le gouvernement avant le début officiel de la campagne électorale à Paris. L'hypothèse d'un départ des deux autres ministres est privilégiée par souci de cohérence, d'autant que Marina Ferrari risque de perdre au scrutin local. Mais des doutes subsistent, car le Premier ministre pourrait être tenté de reconduire la ministre des Sports pour poursuivre le travail sur les JO 2030. Reste que Marina Ferrari n'est en poste que depuis quelques mois et devra, quoi qu'il arrive, quitter son poste après la présidentielle de 2027.

La ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq, est aussi promise à un départ. Elle a confirmé sa démission du gouvernement au micro d'ICI Nord le 10 février. Un départ également précipité par les municipales, même si la ministre n'est pas candidate. C'est son suppléant à l'Assemblée nationale qui s'est engagé dans le scrutin local. La ministre a donc décidé de quitter son ministère pour retrouver son siège de députée et éviter de faire perdre une voix au parti Horizons en provoquant des élections législatives.

► Les ministres qui ont déçu ou agacé

D'autres ministres sont susceptibles d'être remplacés lors de ce petit remaniement : ceux qui n'ont pas convaincu le Premier ministre. Le poste de Marie-Pierre Vedrenne, au ministère délégué à l'Intérieur, semble en péril depuis la sortie de la ministre sur la naturalisation française du couple Clooney et son recadrage en direct par Laurent Nuñez. La ministre déléguée à la Transition écologique, Monique Barbut, n'a pas spécialement déçu, mais elle a été très discrète et peut-être trop au sein du gouvernement. Celle-ci pourrait quitter l'exécutif selon les informations de BFMTV, payant ses rares interventions dans les médias comme devant le Parlement.

Les noms de Catherine Vautrin, ministre des Armées, et de Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, ont un temp été évoqués, mais ne semblent plus sur la sellette. Le Premier ministre aurait également été tenté de se séparer de Roland Lescure, ministre de l'Economie. Il aurait aussitôt été calmé dans ses ardeurs par l'Elysée qui "veut surtout que ça avance" et juge qu'il n'est pas nécessaire "de trop chambouler le gouvernement" rapporte l'entourage au Parisien. Finalement "Roland Lescure et Catherine Vautrin ne bougeront pas" selon Politico, qui tient l'information de l'entourage du Premier ministre.

► Les ministres avec des ambitions présidentielles

Les derniers ministres à être en danger sont ceux à avoir des vues sur l'élection présidentielle de 2027. Le Premier ministre souhaite que ses ministres "soient désengagés de 2027 et qu'ils soient d'accord pour faire des choses utiles pour le pays", a confié un conseiller de l'exécutif à Franceinfo. Ce remaniement pourrait donc être l'occasion de se séparer des ministres aux ambitions présidentielles plus ou moins affirmées. Sont concernés Gérald Darmanin (Justice) et Aurore Bergé (Egalité femmes-hommes). Si le départ du garde des Sceaux paraît possible, son maintien semble privilégié. L'homme est ami avec le Premier ministre, mais il serait surtout sauvé par l'ordre d'Emmanuel Macron de "ne pas toucher aux ministères régaliens".

Quels nouveaux ministres pourraient entrer au gouvernement ?

Le départ de Rachida Dati du gouvernement est acté, et le nom de sa remplaçante semble déjà arrêté : il s'agirait de Catherine Pégard, conseillère culture du chef de l'Etat depuis septembre. "C’est arbitré par le président, donc quasi-fait", abonde une source de l'exécutif au Parisien. Mais le nom de la septuagénaire, qui a été journaliste et présidente du château de Versailles pendant 12 ans, a déjà circulé lors de précédents changements de gouvernement, sans jamais être retenu.