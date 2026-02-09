Remaniement ministériel : des ministres sur le départ, d'autres promus... Les changements attendus au gouvernement

Un remaniement est prévu, au plutôt un "ajustement gouvernemental" selon l'expression de Sébastien Lecornu. Plusieurs départs et remplacements pourraient être annoncés dans "les jours à venir", voire la semaine prochaine.

Des changements, mais pas de chamboulements au gouvernement. Le Premier ministre prépare un remaniement qu'il préfère appeler "ajustement gouvernemental", laissant entendre que la révision du casting ministériel sera limité et sans conséquence sur la ligne politique actuelle. L'idée de ce remaniement semble plus être de remercier et remplacer certains ministres engagés dans les élections municipales, se séparer de quelques noms n'ayant pas convaincu et de promouvoir les forces ayant au contraire fait leurs preuves durant la houleuse séquence budgétaire.

Remaniement ou ajustement, il devrait avoir lieu dans les prochains jours et avant le 22 février au plus tard. Sébastien Lecornu a indiqué le dimanche 8 février que les annonces sur la nouvelle composition du gouvernement interviendront "avant la période de réserve" due aux élections municipales et imposant une neutralité de l'Etat avec le scrutin. Mais plusieurs confidences de sources proches de l'exécutif à la presse, notamment Le Parisien et Franceinfo, suggéraient que le remaniement pourrait avoir lieu durant la semaine du 9 au 15 février.

Quels ministres risquent de quitter le gouvernement Lecornu et pourquoi ?

► Les ministres candidats aux élections municipales

Trois ministres se sont lancés dans la course aux mairies : Rachida Dati (Culture) à Paris, Marina Ferrari (Sports) à Aix-les-Bains en Savoie et Michel Fournier (Ruralité) à Voivres dans les Vosges. Les trois sont susceptibles de quitter le gouvernement en raison de leur candidature aux municipales, mais pour l'heure seul le départ la ministre de la Culture est assuré. Rachida Dati a elle-même affirmé démissionner du gouvernement avant le début officiel de la campagne, une annonce comprise par certains comme l'anticipation d'un remaniement au cours duquel tous les ministres candidats seraient remerciés. Autre signe du départ très plausible de l'élue parisienne : le nom de sa remplaçante semble tout trouvé.

Des doutes subsistent concernant le départ de deux autres ministres, en dépit des règles fixés par le Premier ministre aux membres de son gouvernement. Sébastien Lecornu pourrait notamment compter sur le maintien de la ministre des Sports pour poursuivre le travail sur les Jeux olympiques d'Hiver 2030 selon Le Parisien. Marina Ferrari pourrait donc être reconduite dans ses fonctions pendant et après les élections municipales, quelle qu'en soit l'issue. Michel Fournier, qui brigue un septième mandat de maire et cumule déjà les fonctions de ministre et de maire, pourrait également rester au gouvernement. Reste que les dernières rumeurs vont dans le sens d'un remerciement des deux ministres.

La ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq, est également menacé à l'approche des municipales 2026. La ministre n'est pas candidate au scrutin, mais son suppléant à l'Assemblée nationale l'est et parait en bonne position pour remporter l'élection. En cas de victoire, ce dernier devra laisser son siège dans l'hémicycle et Charlotte Parmentier-Lecocq aura le choix entre reprendre sa place à l'Assemblée ou rester ministre et convoquer des élections législatives partielles au cours desquelles le parti Horizons remettrait son siège en jeu. Préférant jouer la sécurité, la ministre aurait remis sa démission au Premier ministre qui l'a acceptée, rapporte Le Parisien.

► Les ministres qui ont déçu ou agacé

D'autres ministres sont susceptibles d'être remplacés : ceux qui n'ont pas convaincu le Premier ministre. Le poste de Marie-Pierre Vedrenne, au ministère délégué à l'Intérieur, semble en péril depuis la sortie de la ministre sur la naturalisation française du couple Clooney et son recadrage en direct par Laurent Nuñez. La ministre déléguée à la Transition écologique, Monique Barbut, n'a pas spécialement déçu, mais elle a été très discrète et peut-être trop au sein du gouvernement. Celle-ci pourrait quitter l'exécutif selon les informations de BFMTV, payant ses rares interventions dans les médias comme devant le Parlement.

Les noms de Catherine Vautrin, ministre des Armées, et de Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, ont un temp été évoqués, mais ne semblent plus sur la sellette. Les deux politiques ont pu agacer le Premier ministre qui garde un œil attentif sur ces deux maroquins qu'il a lui-même gérés avant d'arriver à Matignon.

► Les ministres avec des ambitions présidentielles

Les derniers ministres à être en danger sont ceux à avoir des vues sur l'élection présidentielle de 2027. Le Premier ministre souhaiterait que l'ensemble de ses ministres "soient désengagés de 2027 et qu'ils soient d'accord pour faire des choses utiles pour le pays", a confié un conseiller de l'exécutif à Franceinfo. Ce remaniement pourrait donc être l'occasion de se séparer des ministres aux ambitions présidentielles plus ou moins affirmées.

Cela pose surtout la question du maintien de Gérald Darmanin au ministère de la Justice : le garde des Sceaux ne cache pas son envie de se lancer dans la course et a même pris ses distances avec le camp présidentiel pour cette raison. Mais Sébastien Lecornu consentira-t-il à se séparer du garde des Sceaux qui est aussi un proche collaborateur et surtout un de ses amis ? En particulier au moment au de grandes lois sont en préparation ? Certaines rumeurs rapportées par Challenges semblent pencher vers le maintien de Gérald Darmanin. Aurore Bergé (Egalité femmes-hommes) a également indiqué envisager une candidature à la prochaine présidentielle, ce qui la place dans la position que le ministre de la Jusitice.

Et qui pourrait les remplacer ?

Alors que le départ de Rachida Dati du gouvernement semble acté, le nom de sa remplaçant sera déjà arrêté : il s'agirait de Catherine Pégard, de conseillère culture du chef de l'Etat depuis septembre. "C’est arbitré par le président, donc quasi-fait", abonde une source de l'exécutif au Parisien. Mais le nom de la septuagénaire qui a été journaliste et présidente du château de Versailles pendant 12 ans a déjà circulé lors de précédents changements de gouvernement, sans jamais être retenu.

Des noms ont également circulé pour seconder Laurent Nuñez à Beauvau à la place de Marie-Pierre Vedrenne : l'actuel ministre de la Transition écologique Mathieu Lefèvre et l'ancienne secrétaire d'Etat Sabrina Agresti-Roubache avaient déjà été envisagés à ce poste à l'automne dernier.

Le dernier remplacement avancé par certaines rumeurs est celui de Catherine Vautrin par Alice Rufo, la ministre déléguée de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a une préférence certaine pour la seconde, mais il n'est pas dit que le ministère des Armées change de main, pas plus que celui des Outre-mer où la stabilité est le maître mot.

Des ministres pourraient être promus

A l'inverse des ministres qui risquent de quitter le gouvernement, certains membres de l'exécutif pourraient gagner du galon. La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon semble en bonne position pour hériter d'un portefeuille plus prestigieux ou pour conserver le porte-parolat en ajoutant une corde à son arc. Même chose pour Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, qui a tenu la barre pour défendre le budget 2026 jusqu'à son adoption. Mais où atterrirait la ministre ? Pourrait-elle prendre la tête de Bercy au ministère de l'Economie à la place de Roland Lescure ? Le ministre n'a pourtant jamais été mentionné comme un possible sortant ou un ministre en rétrogradation.