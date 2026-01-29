Édouard Philippe "trop brutal" : ces propos ne sont pas passés inaperçus à l'Élysée

À l'occasion du lancement de sa campagne électorale en vue des élections municipales, Édouard Philippe a eu un mot pour Emmanuel Macron. Mot qui a pu surprendre dans l'entourage du président…

Un ex-Premier ministre "ne devrait pas dire ça". Candidat à la présidentielle 2027, celui qui a quitté Matignon il y a plus de cinq ans a lancé sa campagne pour les élections municipales au Havre mercredi 28 janvier. À cette occasion, Édouard Philippe s'est laissé aller à un petit aveu concernant Emmanuel Macron. Des propos qui n'auront, pour sûr, pas échappé au palais de l'Élysée. Quitte à surprendre. "Le président de la République m'a fait l'honneur de me nommer [Premier ministre]. Je lui dois ça", a déclaré Édouard Philippe, dont le HuffPost rapporte les propos. Et celui qui joue sa réélection au Havre d'ajouter, face à son auditoire : "Parfois je m'exprime de façon trop brutale. Je ne devrais pas…"

Un mea culpa qui sonne comme des excuses faites au président de la République après des années de critiques. Critiques qui étaient allées jusqu'à, il y a peu encore, un appel à la démission anticipée du chef de l'État. Un coup de couteau dans le dos supplémentaire pour les fidèles d'Emmanuel Macron qui n'avaient déjà que peu goûter les accusations d'Édouard Philippe après la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024. À l'époque, l'ex-Premier ministre avait estimé que le président avait "tué la majorité", dénonçant une décision "absurde".

La réconciliation après la prise de distance ?

De manière générale, depuis son départ de Matignon, Édouard Philippe n'a cessé de prendre ses distances avec Emmanuel Macron et les colères qu'il cristallise. Une position toutefois jugée stratégique par certains. Elle devait en effet lui permettre, en cas de campagne présidentielle, de ne pas devoir assumer le bilan du président sortant, pour lequel il a tout de même gérer le gouvernement durant trois ans, entre 2017 et 2020.

Reste que les voix des électeurs de Macron sont toujours bonnes à prendre. Et ce, d'autant plus quand on ambitionne d'enchaîner municipales et présidentielle… Pour l'heure, gardons en tête qu'Édouard Philippe a fait de sa réélection au Havre un préalable à toute candidature présidentielle. "Si j'échouais à convaincre les Havrais […], je ne serais pas dans une bonne position pour espérer convaincre les Français", expliquait-il, il y a quelques semaines.