Rencontre entre Ségolène Royal et Christophe Gleizes : ce que l'on sait de cette visite "informelle"

En visite en Algérie, Ségolène Royal a rencontré ce vendredi 30 janvier le journaliste français Christophe Gleizes, actuellement emprisonné dans le pays.

C'était en fin de matinée. En visite à Alger ce vendredi 30 janvier 2026, Ségolène Royal a pu s'entretenir avec le Français Christophe Gleizes. Le journaliste est détenu depuis sept mois dans le pays. À Paris Match, celle qui s'est rendue sur place en tant que présidente de l'association France-Algérie, fonction qu'elle occupe depuis le mois de décembre dernier, a pu s'entretenir avec lui durant "35-40 minutes". Une rencontre qui s'est tenue "dans une prison à Alger, où il a été transféré hier", a-t-elle révélé à Paris Match.

Questionnée par l'hebdomadaire sur l'état de santé du Français, Ségolène Royal s'est montrée prudente : "C'est difficile de qualifier son état, mais il a une force intérieure qui lui donne une sérénité." Dans cette "épreuve", Christophe Gleizes "pense à ses liens à l'extérieur, à ses parents, et ça lui permet de rester serein", a rapporté l'ex-ministre, soulignant que son transfert à Alger "va faciliter ses contacts avec sa famille".

En contact avec le conseiller diplomatique de l'Élysée

Ségolène Royal est également revenue auprès de Paris Match sur la mobilisation pour Christophe Gleizes en France et le ressenti de ce dernier à ce sujet. "Il est au courant de ce qui se passe, mais ne veut pas être transformé en vedette", explique Ségolène Royal, décrivant "quelqu'un de très sincère, toujours passionné par son métier, qu'il veut continuer à exercer" et qui "ne pensait pas que sa venue poserait tant de problèmes".

Depuis sa cellule, Christophe Gleizes "lit beaucoup, regarde la télévision, fait du sport, il a un codétenu malien à qui il a appris à lire et écrire", énumère Ségolène Royal, qui assure par ailleurs que le Français n'est "pas dans la critique de l'Algérie, pas du tout. C'est un pays qu'il aime".

Interrogée sur cette visite qui pourrait être interprétée par certains comme une forme de diplomatie parallèle, Ségolène Royal s'en défend. Sa visite "est un geste humain, de fraternité envers un compatriote" et elle l'assure, elle reste en contact avec le conseiller diplomatique de l'Élysée. "Si je faisais ça dans un but politicien, je ne choisirais pas cette question si sensible. Mais ceux qui se disent patriotes vont à l'encontre des intérêts de la France", rembarre-t-elle ses détracteurs. Et d'estimer : "Le vrai patriotisme c'est s'entendre avec ce grand voisin et tout le reste de l'Afrique, avant qu'il ne soit trop tard."