Élections municipales 2026 : une fronde chez les écologistes à l'approche du scrutin ?

Des élus locaux écologistes reprochent à Marine Tondelier, cheffe des Verts, de tenir une voie trop médiane entre la ligne PS et LFI. En interne, cela s'est traduit par des alliances locales avec La France insoumise, à l'inverse de la stratégie demandée.

Une fronde a-t-elle lieu chez les Écologistes à l'approche des élections municipales 2026 ? C'est, du moins, ce qui semblait se profiler le soir du vendredi 30 janvier 2026. En effet, une crise interne au parti Europe Écologie Les Verts [EELV] est toujours en cours depuis hier. Comment l'expliquer ? Selon RTL, l'origine du problème réside notamment dans la défection du groupe écologiste pour rejoindre La France insoumise [LFI] dans plusieurs villes pour les prochaines élections municipales en France.

Une tribune a même été signée sur le site de Mediapart. Plusieurs élus écologistes reprochent à Marine Tondelier de favoriser un rapprochement avec le Parti socialiste. En outre, la participation de la secrétaire nationale du parti à la primaire de la gauche pour l'élection présidentielle de 2027, organisée notamment par le Parti socialiste, n'a pas suscité l'enthousiasme de tous en interne.

Des élus EELV frondeurs ?

En conséquence, plusieurs élus locaux EELV ont décidé de rejoindre finalement des listes de La France insoumise. Tout a commencé le jeudi 29 janvier au soir. Les conseillers de Paris écologistes Jérôme Gleizes et Emile Meunier ont annoncé rejoindre Sophia Chikirou, la candidate LFI à la mairie de Paris. Mais cette décision intervient alors que EELV a choisi de s'allier au premier tour avec le socialiste Emmanuel Grégoire. Or, ce dernier est clairement positionné sur une ligne anti-LFI.

À Montpellier, autre coup de théâtre : la présidente du conseil fédéral écologiste, Julia Mignacca, a aussi quitté la liste autonome de Jean-Louis Roumégas. Elle se rallie finalement à celle de la députée LFI Nathalie Oziol. Même configuration à Avignon où la cheffe de file des écologistes Sabah Badji s'est aussi alliée avec la liste de La France insoumise.

Une aile gauche réfractaire

L'aile gauche de EELV reproche aussi à Marine Tondelier de vouloir faire alliance avec le Parti socialiste, qui n'a pas censuré le gouvernement Lecornu concernant le budget, et de ne pas avoir fait alliance lors des votes avec les insoumis. Dans la tribune publiée sur Mediapart, lundi 26 janvier dernier, des élus écologistes affirment ne pas accepter "que l'écologie se dissolve à nouveau dans la social-démocratie". Ils déplorent la ligne électorale "illisible" de la direction du parti EELV qui a "privilégié l'alliance avec le PS" aux municipales.

Pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars, les Écologistes ont dans leur grande majorité fait des accords avec les socialistes, dans de grandes villes françaises, comme Paris, Marseille, Nantes, Rennes mais aussi dans des villes moyennes.