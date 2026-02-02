Inscription sur les listes électorales : attention, après cette date, il sera trop tard pour les municipales

Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas votre cas, prudence, la date limite pour y remédier est imminente.

Les élections municipales approchent. Les 15 et 22 mars prochains, les électeurs pourront se rendre dans les bureaux de vote. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Il n'y a plus de temps à perdre si vous ne figurez pas encore sur celle de votre commune. Vous avez jusqu'au mercredi 4 février pour faire une demande d'inscription en ligne ou jusqu'au vendredi 6 février pour faire les démarches directement en mairie ou par courrier. Passé ce délai, il sera trop tard.

Pas de panique, si votre situation n'a pas changé depuis la dernière fois que vous avez voté, alors vous êtes toujours inscrit. Deux cas principaux peuvent nécessiter une nouvelle inscription : un déménagement ou l'arrivée à la majorité d'un jeune non recensé. Les nouveaux majeurs recensés sont, eux, automatiquement inscrits. Si vous déménagez dans la même commune, il faut déclarer votre nouvelle adresse en ligne ou à la mairie. Elle sera peut-être rattachée à un autre bureau de vote que celui que vous fréquentiez auparavant.

Il existe cependant quelques exceptions qui offrent un délai rallongé jusqu'au 5 mars : les "jeunes de 18 ans n'ayant pas fait le recensement citoyen, déménagement récent, acquisition récente de la nationalité française, droit de vote récemment recouvré", précise Service-public.fr. Les jeunes n'étant pas recensés et ayant eu 18 ans entre le 6 février et le 15 mars doivent s'inscrire pour pouvoir voter aux deux tours et ceux nés entre 15 et le 21 mars peuvent le faire pour voter uniquement au second tour. Si vous avez déménagé après le 6 février, vous ne pouvez pas voter dans votre commune, sauf en cas de déménagement pour des raisons professionnelles ou de départ à la retraite pour les agents publics.

Quelle démarche suivre ?

Pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune, vous devez avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection, être de nationalité française et jouir de vos droits civils et politiques. Vous devez également avoir une attache avec la commune de votre demande : domicile principal, qualité de contribuable (s'acquitter d'un impôt local), qualité de gérant de société (commerçants par exemple). Vous devrez alors fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de téléphone, d'eau, de gaz, d'électricité....) et une pièce d'identité. En mairie, un formulaire Cerfa sera à remplir sur place.

Après votre demande, vous recevez une confirmation ou un refus justifié par courrier ou messagerie. Par ailleurs, si vous avez perdu votre carte électorale, vous pouvez obtenir en ligne ou en mairie une attestation d'inscription sur la liste électorale. Vous pouvez également vérifier votre inscription sur les listes et l'adresse de votre bureau de vote sur ce site.