Procès de Marine Le Pen : cette condamnation précise ne l'empêcherait pas de se présenter en 2027... Est-ce possible ?

Marine Le Pen, jugée en appel dans l'affaire des assistants parlementaires, joue son avenir politique et sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Les réquisitions doivent être rendues ce mardi 3 février.

Journée décisive au procès de l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national (FN), devenu Rassemblement national (RN) en 2018, devant la cour d'appel de Paris. Après trois semaines d'audience, la plaidoirie des avocats du Parlement européen et le réquisitoire prévu pour durer cinq à six heures ce mardi 3 février, Marine Le Pen connaîtra les peines requises contre elle.

Après une première condamnation prononcée au printemps 2025, la cheffe de file du parti d'extrême droite, ainsi que dix autres cadres du RN et le parti lui-même, est à nouveau jugée pour détournement de fonds publics. Il lui est reproché d'avoir utilisé l'argent du Parlement européen pour recruter des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité davantage pour le parti que pour les élus. Si elle espère être relaxée, elle encourt jusqu'à dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros selon l'article 432-15 du Code pénal. L'élue et triple candidate à la présidentielle risque aussi d'être condamnée à une peine d'inéligibilité.

Les réquisitions retenues contre Marine Le Pen ne devraient pas atteindre les peines maximales encourues, mais elles pourraient être lourdes comme lors du procès en première instance. A l'époque, le ministère public avait requis une peine de cinq ans de prison, dont deux ans ferme, en plus de cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 300 000 euros d'amende contre Marine Le Pen. Si le tribunal correctionnel avait légèrement amoindri la condamnation à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans ferme aménageable sous surveillance électronique et 100 000 euros, il s'était aligné sur les cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.

Le Pen change de stratégie en vue d'une relaxe...

Marine Le Pen, qui a revu sa ligne de défense lors du procès en appel, ose espérer des réquisitions et surtout une condamnation moins lourdes. Après avoir fermement nié l'existence pure et simple du détournement de fonds publics visant l'argent du Parlement européen, la députée du Pas-de-Calais a cette fois reconnu un mécanisme de "détournement" qui serait le fruit d'une négligence de son parti, mais en aucun cas d'une intention de sa part. Ella a assuré n'avoir jamais ordonné la mise en place du système frauduleux.

En plus de ce changement de stratégie, le RN mise sur le fait que moins de contrats litigieux sont retenus en appel qu'en première instance. Des détails suffisants pour voir les condamnations s'alléger, voire être annulées ? Marine Le Pen s'est très peu exprimée sur le sujet, à la différence du premier procès, mais ses proches ne cessent de rappeler son innocence, à l'instar de Jordan Bardella. "Ce qui est certain, c'est qu'elle est totalement innocente des faits qui lui sont reprochés, qu'elle est aujourd'hui présumée innocente et qu'elle se bat pour démontrer que ce désaccord administratif qui nous oppose au Parlement européen n'a pas lieu d'être", a déclaré le président du RN au Parisien le 2 février.

...ou d'une peine d'inéligibilité de deux ans maximum

L'objectif de Marine Le Pen est donc d'être relaxée. Mais à défaut, une condamnation de prison avec sursis, sans passage ferme derrière les barreaux et une peine d'inéligibilité de deux ans maximum permettrait à la triple candidate à la présidentielle de poursuivre ses ambitions politiques : la prochaine élection présidentielle de 2027. Tout cela relève de l'hypothèse, mais c'est celle-ci qui permettrait aux juges de la reconnaitre coupable, de la condamner et, dans le même temps, de ne pas compromettre ses ambitions pour la présidence de la République. C'est tout à fait possible en droit, et la démarche d'humilité de Marine Le Pen pourrait laisser le tribunal considérer cette option. Compte tenu du temps d'inéligibilité déjà purgé depuis la première condamnation, cette peine de deux ans lui permettrait de pouvoir être candidate au scrutin, tandis qu'une peine plus longue anéantirait toutes ses chances de se présenter. Quant à une peine de réclusion criminelle, une condamnation ferme ou un aménagement sous surveillance électronique compliquerait une éventuelle campagne.