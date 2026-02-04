Christian Richaud Simoni : ces messages racistes que publiait le candidat RN à Carpentras

Investi par le RN et l'UDR pour les élections municipales à Carpentras, Christian Richaud Simoni s'est finalement vu retirer son investiture après les révélations de Libération sur ses tweets racistes.

À quelques semaines des élections municipales, qui se tiendront les 15 et 22 mars, Christian Richaud Simoni s'est vu retirer son investiture par le Rassemblement national mercredi 4 février 2026. Le candidat représentait le RN et l'UDR d'Éric Ciotti dans la ville de Carpentras, dans le Vaucluse. C'était sans compter un article de Libération revenant sur ses tweets particulièrement racistes publiés sur X ces dernières années via son compte personnel @richaud84200.

Des messages relayés, selon Libération, par des élus RN du Vaucluse et les instances locales du parti à la flamme. Le chef d'entreprise et ex-juge consulaire y visait pêle-mêle des personnalités politiques, comme la députée Danièle Obono, des artistes, tel que l'acteur Omar Sy, et même des communautés entières, musulmans en tête : "Les lieux de culte musulmans du 93 devraient être transformés en prison (sic)", a-t-il un jour estimé, au détour d'un post.

"Que cette Obono retourne avec les bonobos de son pays"

Parmi les messages les plus marquants, on compte ainsi : "Que cette Obono retourne avec les bonobos de son pays : honte à elle et à tous ceux qui l'ont élue". Et le chef d'entreprise de tacler l'acteur de Lupin : "Omar Sy : quand on a la bouche plus grand que la tête, on raconte forcément du vent." Avec Christian Richaud Simoni, les territoires d'outre-mer en prennent aussi pour leur grade, se faisant taxer de "furoncles".

Le candidat aux municipales et la direction nationale du RN ont été contactés par Libération, mais n'ont pas souhaité réagir dans l'immédiat. En cette période particulièrement tendue de campagne, le Rassemblement national voit régulièrement des affaires similaires impliquant certains de ses candidats émerger. Un phénomène qui n'est pas sans créer un malaise au sein du RN où la volonté de normalisation se frotte régulièrement aux dérapages passés de ses candidats.