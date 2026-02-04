Édouard Philippe finalement pas candidat à la présidentielle ? Pourquoi ce pourrait être un coup de stratège

Ira ou n'ira pas ? Et si Édouard Philippe n'était finalement pas candidat à la présidentielle 2027 ? Les confidences de certains de ses interlocuteurs sèment le trouble.

Édouard Philippe pourrait-il finalement mettre de côté ses ambitions présidentielles ? "Si j'échouais à convaincre les Havrais […], je ne serais pas dans une bonne position pour espérer convaincre les Français", assurait l'ex-Premier ministre sur LCI en décembre dernier, liant ainsi sa candidature à la présidentielle 2027 à sa réussite aux élections municipales 2026. Mais à quelques semaines du scrutin fatidique, les confidences de plusieurs de ses interlocuteurs sèment le doute.

Auprès de Politico, une personne ayant récemment échangé avec Édouard Philippe assurait mardi 3 février que "le mois dernier", le président d'Horizons avait émis l'idée de se retirer de la course à l'Élysée, et ce, au bénéfice d'un candidat de la droite en meilleure position que lui pour l'emporter en 2027. Une première, selon Politico qui affirme que sa source aurait juré "mordicus" et insisté sur le fait que l'ex-locataire de Matignon avait clairement "verbalisé" cette hypothèse avant, toutefois, de renvoyer l'annonce de son éventuel choix à… "février 2027". À peine trois mois avant l'élection présidentielle donc.

"Pas du tout une hypothèse de travail"

Contactées dans la foulée, deux personnes de l'entourage rapproché d'Édouard Philippe auraient cependant trouvé l'information "archi farfelue", rapporte Politico. D'après l'un des deux "très proches" du maire du Havre, son retrait de la course à la présidentielle ne serait "pas du tout une hypothèse de travail". Également joint par texto, Édouard Philippe n'a, quant à lui, pas daigné répondre, laissant le mystère entier.

Or, analyse Politico, qui veut croire en sa première source, un tel scénario pourrait ne pas être aussi dénué de sens qu'il n'y paraît à première vue. D'autant plus quand on sait que le patron d'Horizons a insisté, début décembre sur LCI, sur le fait qu'il "ira jusqu'au bout", et ce, "quoi qu'il arrive". "Je n'ai pas créé Horizons [parti fondé en octobre 2021 ndlr.] pour faire une primaire", ajoutait-il également à l'époque. Et si finalement la manœuvre consistait tout simplement à… éviter une éventuelle primaire dont Édouard Philippe ne veut pas ? L'hypothèse est en tout cas sur la table…