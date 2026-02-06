Le couple Obama représenté en singes : Trump poste une image raciste

L'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle sont représentés en singes dans une vidéo publiée par Donald Trump ce jeudi. Dans le court extrait, le président américain alterne entre complotisme et racisme.

Un nouveau dérapage incontrôlé de Donald Trump. Si le président des Etats-Unis est extrêmement occupé ces derniers temps entre les différents conflits à travers le monde, comme en Iran, en Ukraine, concernant la question de l'annexion du Groenland ou encore les débordements de la police de l'immigration américaine dans le Minnesota, l'ICE, il n'en demeure pas moins actif sur les réseaux sociaux, comme à son habitude.

Le locataire de la Maison-Blanche est un habitué de ces messages postés à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et une de ses publications récentes n'a pas échappé à la règle. En effet, Donald Trump a publié sur son propre réseau - Truth Social - une vidéo très tôt ce vendredi 6 février, peu avant 6 heures du matin. À première vue, rien d'étonnant ou qui pourrait susciter la moindre polémique.

© Truth Social Donald Trump

Mais à y regarder de plus près, entre complotisme et images dont le caractère pourrait être qualifié de raciste, elle pourrait bien déclencher rapidement un véritable tollé au sein de la classe politique américaine, et au-delà. La vidéo évoque une "machine qui compte les votes". "Après une ordonnance du tribunal, l'équipe d'enquête du Michigan a obtenu un accès légal à la calculatrice DS200", entend-on. Cette machine "compte les votes, il s'agit d'une puce sans fil", précise la voix-off.

Il est précisé que le composant est fabriqué à Taïwan et que ce procédé permet de transmettre les données électorales d'une élection. C'est alors qu'un homme - dont le nom n'est pas indiqué, pas même la fonction - prend la parole au sujet des élections de 2020 : " Voici quelques anomalies que nous avons constatées lors de l'élection présidentielle de 2020", lance-t-il. Il évoque par exemple "5 Etats clés dans lesquels le dépouillement s'arrête à un moment précis". Aucune source n'est évoquée, il poursuit.

Conspirationnisme avec Biden, racisme avec les Obama

"Il s'agissait du logiciel Dominion Machine, des machines SMS que nous utilisions, du Smartmatic et du logiciel de Jim", poursuit-il. Il explique alors que "lors de l'arrêt du dépouillement", toujours en 2020, "et cela a également été constaté dans d'autres pays", dit-il, "le président Trump était largement en tête" dans certains Etats, comme en Géorgie, l'Etat qui apparaît dans la vidéo. À l'inverse, "lorsque le dépouillement a repris, un pic massif s'est produit en faveur de Joe Biden", conclut-il.

En lisant entre les lignes : l'élection pourrait donc, selon cette vidéo siglée "PatriotNewsOutlet.com", avoir été truquée en faveur du démocrate Joe Biden, qui s'était imposé en 2020 avant de voir Donald Trump rafler la mise quatre ans plus tard. Mais ce n'est pas tout ! Alors que la vidéo semble être terminée, les visages de Barack Obama et de sa femme, Michelle Obama, apparaissent d'un coup, représentés sur des corps de singe, en musique avec un large sourire. L'ex-couple présidentiel apparaît au premier plan en mouvement, devant un paysage tropical.

Des images et une représentation qui pourraient tomber sous le coup de la loi si le caractère raciste était retenu en cas de plainte. Le caractère inattendu de ces images pose également question. Elles semblent intégrées sans lien avec le reste de la vidéo. On peut même se demander si ces dernières secondes sont voulues de la part du président Trump. Une hypothèse qui ne peut pas être exclue à ce stade, au vu de sa manière compulsive de poster sur les réseaux sociaux, notamment sur X et Truth Social.