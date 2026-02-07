Enquête sur Jack Lang et sa fille Caroline : pourquoi sont-ils visés pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" et quel rapport avec l'affaire Epstein ?

Jack Lang et sa fille Caroline sont visés par une enquête préliminaire pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" qui fait suite à la publication des trois millions de documents concernant l'affaire Epstein.

Convoqué "en urgence par le ministère" des Affaires étrangères, principal financeur de l'Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang est au cœur d'une tourmente politico-judiciaire. Lui et sa fille Caroline sont visés par une enquête préliminaire du Parquet national financier (PNF) pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée".

Une décision qui est liée à la publication de trois millions de documents issus des Epstein Files, dans lesquels le nom de l'ancien ministre de la Culture apparaît à 673 reprises, révélant une proximité suivie avec Jeffrey Epstein depuis leur rencontre en 2010 par Woody Allen.

Des échanges entre Jack Lang et Jeffrey Epstein qui interrogent

Si Jack Lang a assuré, sur RTL, que Jeffrey Epstein "n'était pas du tout dans [son] cercle proche d'amis", les documents déclassifiés montrent des rendez-vous réguliers à Paris ou Marrakech, des invitations personnelles et des services rendus : prêt de voiture en 2017, appui pour l'achat d'un riad, sollicitations pour des projets culturels. Jack Lang "a personnellement insisté pour que tu viennes à son anniversaire", écrivait, en 2017, à Jeffrey Epstein l'homme d'affaires Etienne Binant, mécène de l'IMA. "C'est pour le cercle intime uniquement, il ne fait pas ce genre d'invitations à la légère." Dans un mail, le directeur de l'IMA remercie le financier pour sa "générosité infinie".

Un échange intitulé "Petit Prince", et datant de 2013, sème aussi le trouble. "L'enfant doit-il être initié à la religion, aux nouvelles sexualités, être testé, à quelle fréquence, test standardisé, exemple de projet ?" interrogeait Jeffrey Epstein dans un mail en réponse à un document envoyé par Jack Lang concernant un projet éducatif, selon franceinfo. Mais ce dernier explique ne pas savoir de quoi il s'agit : "Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous raconter des histoires, je ne sais pas." Aucun élément ne l'associe à des crimes sexuels.

Concernant la condamnation à 13 mois de prison aménagés de Jeffrey Epstein, en 2008, pour avoir eu recours à des prostituées mineures, Jack Lang explique n'avoir appris la nature criminelle d'Epstein qu'en 2019. À 86 ans, il dit être "tombé de l'armoire" lors des révélations et se dit aujourd'hui "sonné et épuisé". Il maintient qu'il voyait en Jeffrey Epstein un homme cultivé, passionné de culture.

La position de Jack Lang fragilisée par sa fille Caroline

La situation de Jack Lang est compliquée par le rôle de sa fille Caroline, régulièrement en contact avec Epstein. En 2014, elle séjourne dans une maison en Floride prêtée par l'Américain. Surtout, elle détenait la moitié d'une société offshore fondée avec lui aux îles Vierges américaines, censée soutenir de jeunes artistes. Les fonds venaient intégralement d'Epstein ; elle reconnaît ne pas avoir déclaré cette entreprise au fisc, assurant n'en avoir tiré aucun bénéfice avant sa dissolution en 2019.

Caroline Lang apparaît aussi dans le testament de l'Américain, à hauteur de cinq millions de dollars. Elle affirme avoir perçu chez Jeffrey Epstein "une forme d'affection" à son égard. "Il voyait que j'étais une mère seule avec deux enfants, que je travaillais énormément. Je pense qu'il a voulu être généreux avec moi", explique-t-elle, en précisant toutefois n'avoir "jamais touché" l'argent évoqué.

Interrogée sur sa connaissance des antécédents judiciaires de Jeffrey Epstein au moment de leur collaboration, elle assure avoir découvert ce passé "il y a longtemps", après un message ce dernier l'avertissant : "Si tu fais des recherches sur moi sur Google, peut-être que tu ne voudras plus jamais me parler." Selon son témoignage, l'homme d'affaires lui avait alors assuré avoir "payé sa dette et indemnisé les victimes", une version qu'elle dit avoir crue.

Caroline Lang affirme par ailleurs n'avoir jamais été informée du trafic pédocriminel dont Epstein était accusé et se déclarer "tombée des nues" lors des révélations de 2019. Invitée sur BFMTV jeudi soir, elle se défend : "Je ne pouvais pas savoir, et mon père non plus. […] On n'a rien fait de mal."

Jack Lang convoqué par le Quai d'Orsay à la demande d'Emmanuel Macron

Face aux révélations, les appels à la démission se multiplient. À la demande de Matignon et de l'Élysée, selon Le Monde, le Quai d'Orsay a convoqué Jack Lang, rappelant que son ministère finance la moitié du budget de l'IMA. Le ministre Jean-Noël Barrot évoque des éléments "d'une extrême gravité" et dit se réserver "toutes les options" concernant son maintien à la tête de l'institution, affirmant que sa "priorité, c'est évidemment de garantir le bon fonctionnement et la continuité et l'intégrité de l'Institut du monde arabe".