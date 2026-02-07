Remaniement ministériel : Dati, Darmanin... Quels ministres pourraient bientôt démissionner ?

La ministre de la Culture, Rachida Dati, est notamment sur le point de quitter le gouvernement… Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, lui a en effet demandé de déposer sa démission avant la fin de la semaine prochaine, selon une information de "BFMTV".

Sébastien Lecornu a demandé à l'actuelle ministre de la Culture de lui remettre sa démission, a appris le média BFMTV samedi 7 février. En effet, Rachida Dati se présente aux prochaines élections municipales à Paris, c'est pourquoi le chef du gouvernement a demandé à Rachida Dati de quitter le gouvernement au cours d'un rendez-vous cette semaine.

D'après les proches du Premier ministre, un "ajustement gouvernemental" était déjà prévu pour la fin du mois de janvier. Sur les ondes de RTL, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, avait aussi évoqué un "remaniement" dans les jours à venir. Et selon BFMTV, le remaniement est prévu pour la semaine prochaine.

Gérald Darmanin vise la présidentielle

Pour l'heure, les nouvelles recrues au gouvernement demeurent inconnues. Toutefois, Rachida Dati n'est pas la seule qui devrait quitter ses fonctions. Plusieurs départs sont à prévoir. En effet, Sébastien Lecornu avait demandé à son arrivée à Matignon à ce que ses ministres se tiennent "éloignés" de la présidentielle.

Cela pose question quant à l'avenir politique au sein du gouvernement de l'actuel ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Ce dernier ne cache pas ses ambitions pour l'élection en 2027. Mercredi 4 février sur le média RTL, il a estimé qu'il y avait "urgence à s'entendre" afin que le centre et la droite "n'aient qu'un seul candidat à l'été" pour l'élection présidentielle. Il ajoutait qu'il n'exclut pas de se présenter lui-même alors qu'il aimerait en même temps rester au gouvernement. "Je suis totalement concentré sur ma tâche et le Premier ministre le sait", a fini par dire Gérald Darmanin.

D'autres départs ?

Outre Gérald Darmanin et Rachida Dati, la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq, pourrait aussi partir. Elle souhaite, en effet, retrouver son poste de députée du Nord avant que son suppléant accède éventuellement à une municipalité lors des prochaines élections municipales. D'autres ministres sont candidats aux prochaines municipales : Marina Ferrari et Michel Fournier en Savoie et dans les Vosges.

Enfin, d'autres ministres pourraient aussi ne pas être reconduits : ainsi, comme le souligne 20 Minutes, la ministre de l'Écologie, Monique Barbut, ne cache pas qu'elle n'était pas demandeuse d'entrer au gouvernement et que cela ne lui causerait pas de problème d'en sortir. Toutefois, "vu les séquences qui s'ouvrent, ce serait étrange de retirer celle qui est entrée pour ses compétences internationales", indique une source ministérielle.