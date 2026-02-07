RN : Jordan Bardella dit se préparer "à être chef du gouvernement" et réaffirme son soutien à Marine Le Pen

Depuis Agde dans l'Hérault, Jordan Bardella est revenu sur le procès en appel de Marine Le Pen. Il a réaffirmé que son intention pour l'heure était "d'être chef du gouvernement".

En déplacement à Agde dans l'Hérault, Jordan Bardella s'est exprimé concernant Marine Le Pen. Il a réaffirmé son "soutien" et son amitié à la cheffe de file du RN qui arrive "dans cette dernière ligne droite du procès". Depuis le 13 janvier 2026, Marine Le Pen est jugée en appel à Paris avec dix autres cadres du parti, pour avoir employé des assistants parlementaires payés par le Parlement européen. Cependant, leurs activités auraient uniquement bénéficié au RN.

La cheffe de file du RN risque notamment une peine de cinq ans d'inéligibilité qui compromettrait probablement sa candidature pour la présidentielle de 2027.

"Nous nous préparons ensemble"

Jordan Bardella a été notamment interrogé sur un éventuel remplacement de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle en 2027. Il a réitéré ses propos et exprimé son souhait de voir Marine Le Pen être la candidate officielle. "Nous nous préparons ensemble, main dans la main, à exercer les plus hautes fonctions de l'État" a-t-il déclaré. Il précise néanmoins : "jusqu'à nouvel ordre je me prépare à être chef du gouvernement".

Comme le rappelle Le Figaro et selon un sondage Odoxa publié jeudi 5 février, 69% des sympathisants du Rassemblement national pensent que Jordan Bardella ferait un meilleur candidat que Marine Le Pen pour la présidentielle.