Ministre de la Culture : conseillère des présidents, Catherine Pégard en bonne position pour remplacer Rachida Dati

Le remaniement ministériel ou plutôt "l'ajustement" envisagé par Sébastien Lecornu est prévu avant le 22 février prochain. Au ministère de la Culture, Catherine Pégard est en pole position pour remplacer Rachida Dati.

Remaniement, "ajustement"... Si les termes varient, une chose est sûre : il va y avoir du changement dans l'équipe gouvernementale ! D'après les informations de CNews, Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron déjeunent ensemble ce mercredi 11 février pour en discuter. La date butoir pour annoncer les départs, arrivées et/ou promotions a été fixée au 22 février par le Premier ministre, soit le début de la période de réserve pour les élections municipales et donc dernier délai pour se séparer des ministres s'étant engagés dans la course aux mairies.

Au ministère de la Culture, sans grande surprise, du mouvement est attendu. Rachida Dati s'étant lancée dans la course à la mairie de Paris, elle va quitter le gouvernement. Pour l'heure, seul son cas semble scellé, reste à connaître le nom de son remplaçant ou de sa remplaçante. Rachida Dati a elle-même affirmé démissionner de l'exécutif avant le début officiel de la campagne, une annonce comprise par certains comme l'anticipation d'un remaniement au cours duquel tous les ministres candidats seraient remerciés. Et le nom de sa remplaçante serait déjà arrêté : il s'agirait de Catherine Pégard, 71 ans, conseillère culture du chef de l'Etat depuis septembre.

"C'est arbitré par le président, donc quasi-fait", abonde une source de l'exécutif au Parisien. " On n'a qu'elle à se mettre sous la main…" soupire un conseiller de la Présidence auprès du Canard Enchaîné et "elle est très gentille avec Brigitte", s'amuse un visiteur de l'Elysée. Mais le nom de la septuagénaire qui a été journaliste et présidente du château de Versailles pendant 12 ans a déjà circulé lors de précédents changements de gouvernement, sans jamais être retenu. Voilà aussi pourquoi la rumeur selon laquelle elle pourrait s'installer rue de Valois prend de l'ampleur ces derniers jours. Interrogée fin décembre 2025 sur les rumeurs qui la propulsent au ministère de la Culture, Catherine Pégard bottait en touche : "Ce n'est pas le sujet", disait-elle, comme indiqué par Le Monde.

D'abord journaliste, puis proche de Nicolas Sarkozy

Née au Havre en 1954, Catherine Pégard n'a ni mari ni enfant. À 71 ans, elle jouit d'une longue carrière à côtoyer les élites. Elle débute sa carrière de journaliste au quotidien J'informe en 1977 avant de rejoindre le service politique du Quotidien de Paris pendant quatre ans, entre 1978 et 1982. C'est alors qu'elle rejoint la rédaction du Point et devient cheffe du service politique puis rédactrice en chef, elle y couvre plus particulièrement le secteur de la droite parlementaire. Elle débat également de l'actualité politique sur Radio Classique puis co-anime l'émission "Les Femmes et les Patrons d'abord" sur Paris Première.

En mai 2007, Catherine Pégard rejoint Nicolas Sarkozy à l'Elysée comme conseillère politique. "J'ai quitté le journalisme pour voir les puissants de près. Je voulais comprendre leurs ressorts, vivre l'histoire en train de se faire", disait-elle. Dès mars 2008, elle prend en main le nouveau "pôle politique" créé à la présidence, intégrant la garde la plus rapprochée qui soit du président de la République. Chargée des dossiers culturels du Palais, un nouveau tournant a lieu pour sa carrière le 31 août 2011.

Une histoire tourmentée avec le château de Versailles

Catherine Pégard est nommée à la présidence de l'établissement public du château de Versailles avec une prise de fonction le 2 octobre suivant. Une arrivée très décriée par le monde de la Culture. Cette nomination "sous-entend que la direction d'établissement patrimonial n'est pas un métier, que n'importe quel journaliste non spécialisé ou n'importe quel technocrate peut prétendre à ce type de poste", fustigeait à l'époque Laurent Gervereau, président du Réseau des musées de l'Europe, dans une tribune au Monde.

Elle est reconduite à son poste pour trois ans en septembre 2016. Elle oscille entre grandes réussites comme une politique de mécénat rondement menée rassemblant pas moins de 70 millions d'euros, l'ouverture de 6 000 m2 de salles supplémentaires, et larges déconvenues comme lors de l'achat de meubles contrefaits ou durant sa collaboration avec l'homme d'affaires coréen controversé, You Buyng-Eun.

À nouveau reconduite entre 2019 et 2022, elle se voit vivement critiquée par la Cour des comptes en raison de son âge. "Le maintien de Mme Pégard pourrait être assimilé à une forme de détournement de pouvoir", lançait l'institution. Emmanuel Macron décide de la remplacer en mars 2024 après 12 années de loyaux services par Christophe Leribault, alors président du Musée d'Orsay.

Auprès d'Emmanuel Macron depuis septembre 2025

Mais hors de question pour Catherine Pégard de sortir du circuit. En septembre 2024, elle rejoint l'Afalula, l'agence française qui copilote l'aménagement de la nécropole nabatéenne d'Al-Ula, en Arabie saoudite, en tant que directrice du développement culturel. Un an plus tard, elle fait son retour à l'Elysée comme conseillère culture du chef de l'Etat, Emmanuel Macron.

Aujourd'hui, tout laisse à penser qu'elle sera nommée dans les prochains jours à la Culture, poste pour lequel elle était déjà pressentie en 2022, mais Emmanuel Macron lui avait préféré sa conseillère culture à l'Elysée de l'époque, Rima Abdul Malak. Dans cette lutte pour le poste de ministre de la Culture en lieu et place de Rachida Dati, Le Canard Enchaîné évoquait également le 3 février dernier le nom d'Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Le locataire de Matignon doit désormais trancher, son choix sera officialisé dans les prochains jours.