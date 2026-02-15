Emmanuel Macron classe LFI à l'extrême gauche, Manuel Bompard lui répond

Emmanuel Macron a jugé que la France insoumise se trouve à l'extrême gauche et a dénoncé des expressions antisémite au sein du parti. Manuel Bompard a réagi aux déclarations du président de la République.

La France insoumise face à Emmanuel Macron. Dans un entretien accordé à Radio J, dévoilé ce dimanche 15 février, le président de la République a estimé que LFI était bien un mouvement "d'extrême gauche". Les déclarations du locataire de l'Élysée interviennent à un mois des élections municipales, dont le premier tour est prévu le dimanche 15 mars. "Je crois qu'il n'y a pas tellement de mystère pour dire qu'ils sont à l'extrême gauche", a souligné le chef de l'État lors de cet entretien à la radio communautaire juive.

La France insoumise a vivement réagi après avoir été classée à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur en vue des prochaines élections municipales. Le chef de file du mouvement, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé un "trucage". Le leader LFI a accusé Laurent Nuñez d'agir comme un certain Donald Trump. Un recours a d'ailleurs été déposé par le mouvement au Conseil d'État.

La réponse de Manuel Bompard à Emmanuel Macron

Dans cet entretien, Emmanuel Macron a aussi dénoncé l'attitude de la France insoumise. Selon le président de la République, les positions prises par LFI, "en particulier sur l'antisémitisme, contreviennent à des principes fondamentaux de la République". Invitée sur LCI ce dimanche 15 février, Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement, a réagi aux déclarations du chef de l'État. "Il fait du Donald Trump. Quand on n'est pas d'accord avec lui on est extrémiste", a-t-il expliqué, en revenant sur le choix d'Emmanuel Macron de classer le parti à l'extrême gauche. "Ce n'est pas au président de la République de classer ses opposants politiques", a poursuivi Manuel Bompard.

Le dirigeant de LFI est aussi revenu sur les accusations formulées par Emmanuel Macron. Manuel Bompard a affirmé qu'aucun responsable ou militant n'a été condamné, par le passé, pour antisémitisme. "Aucun d'entre eux n'a jamais eu d'expressions antisémites", a expliqué le député. Le président de la République a aussi évoqué l'émergence d'expressions antisémites" dans les rangs de LFI. Le locataire de l'Élysée a déclaré vouloir mettre en place "une peine d'inéligibilité obligatoire" pour les élus coupables "d'actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires".