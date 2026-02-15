Louis Sarkozy : sa permanence à Menton dégradée, il va porter plainte

La permanence de Louis Sarkozy, candidat aux élections municipales à Menton, a été vandalisée. Le fils de l'ancien président de la République annonce qu'il va déposer plainte.

Louis Sarkozy est en colère. Le candidat aux élections municipales à Menton a pris la parole sur les réseaux sociaux, dimanche 15 février, pour dénoncer les attaques contre sa permanence à Menton. "Voici le triste témoignage de ce que nous essayons de vaincre : rien ne justifie la violence ni l'intimidation dans le débat démocratique", souligne sur X le fils de l'ancien président de la République, photos à l'appui.

Des dégâts sont visibles sur la façade de la permanence de Louis Sarkozy. Un tag a notamment fait son apparition sur la vitrine du local. Des affiches avec l'inscription "fils de prisonnier" et "laisse Menton tranquille" ont également été collées, selon les images relayées par l'homme politique. Ces actes de vandalisme interviennent à un mois du premier tour des élections municipales, prévu le dimanche 15 mars. "Les désaccords s'expriment par les idées, par le vote, par le respect - jamais par la dégradation", explique Louis Sarkozy sur le réseau social.

Louis Sarkozy va porter plainte

"Les attaques personnelles visant mon père disqualifient nos adversaires plus que lui-même. Je ne me désavouerai jamais de lui", assure Louis Sarkozy. À travers la France, plusieurs permanences d'élus ont récemment été dégradées. Après des actes de vandalisme contre son local à Lille, survenus après l'agression mortelle d'un militant à Lyon, le député LFI Aurélien Le Coq a décidé de porter plainte, comme le relaie BFMTV. Louis Sarkozy assure qu'il va en faire de même.

"Nous avons décidé de déposer plainte. Nous continuerons, avec calme et détermination, à défendre notre projet et à aller à la rencontre de chacun", affirme le fils de l'ancien président de la République. Louis Sarkozy affiche sa détermination à poursuivre sa campagne, à un mois du premier tour. "Nous gardons le cap du respect : nous n'arrachons aucune affiche, n'attaquons personne et respectons tous les candidats", écrit Louis Sarkozy dans l'un de ses messages.