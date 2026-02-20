Droits de douane de Trump : vont-ils être annulés ? Un séisme pour la Maison-Blanche

La Cour suprême américaine juge illégale une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump. Les Etats-Unis pourraient devoir rembourser jusqu'à 200 milliards de dollars aux entreprises concernées.

Un coup de massue pour Donald Trump. La Cour suprême des Etats-Unis a jugé ce vendredi que le président des Etats-Unis avait dépassé les pouvoirs prévus par la Constitution en imposant des droits de douane sur la quasi-totalité des produits entrant sur le sol américain. Cette décision concerne les taxes douanières présentées comme "réciproques" par Donald Trump, mais pas celles appliquées à des secteurs d'activités comme l'automobile, l'acier et l'aluminium.

Cette décision choc a été prise à la majorité de six juges contre trois, estimant que le chef de l'Etat ne pouvait pas justifier ces droits de douane par la nécessité d'urgence économique. D'après la plus haute juridiction étasunienne, Donald Trump n'a pas la possibilité d'invoquer une loi ​de 1977, l'IEEPA (International Emergency ‌Economic Powers Act), pour imposer des droits de douane sans l'approbation du Congrès.

Une loi de 1962 pour sauver Donald Trump ?

"Le gouvernement interprète l'IEEPA comme donnant au président le pouvoir d'imposer unilatéralement des droits de douane illimités et de les modifier à sa guise. Cette interprétation constituerait une expansion majeure de l'autorité du président en matière de politique tarifaire", explique la Cour suprême.

Attention, il est important de signaler que cette décision - aussi retentissante soit-elle - n'empêche pas Donald Trump "d'imposer des taxes en vertu d'autres lois", comme rappelé par Associated Press. La section 232 du Trade Expansion Act de 1962 fait par exemple partie des voies possibles pour contourner la décision défavorable au président américain, expliquait ce jeudi le juge conservateur Brett Kavanaugh.

Pour les Etats-Unis, les répercussions sont déjà lourdes et quantifiables. L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a dépassé ce vendredi 20 février 2026 pour la première fois de son histoire 8 500 points, dans la foulée de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis. Le dollar, lui, baisse et perd 0,19% par rapport à la monnaie unique européenne à 1,1796 dollar pour un euro à 16h40 heure de Paris.

Dans le même temps, Dan Anthony, le directeur exécutif de We Pay the Tariffs - une coalition de 800 petites entreprises opposée à ces droits de douane - déclare par voie de communiqué que "la seule voie responsable pour l'administration consiste désormais à mettre en place un processus de remboursement rapide, efficace et automatique afin de restituer les sommes perçues aux entreprises qui les ont versées".

L'UE étudie "avec attention" cette décision

Selon les informations de Bloomberg, l'Etat fédéral pourrait devoir jusqu'à 170 milliards de dollars, soit plus de la moitié des recettes douanières générées par les surtaxes décidées par le président américain. "À court terme, les Etats-Unis pourraient devoir rembourser entre 133 et 200 milliards aux entreprises concernées et donc émettre plus de dette pour le faire", explique à l'AFP John Plassard, analyste chez Cité Gestion. Pour l'instant, les juges n'ont pas statué sur l'étendue des remboursements auxquels les importateurs pourraient avoir droit. De son côté, l'UE a déclaré qu'elle étudiait "avec attention" cette décision.

Ces tarifs douaniers agressifs avaient été annoncés en avril 2025, avec la présentation d'un grand tableau représentant les différents taux appliqués selon l'origine des produits. Ils visaient principalement les pays avec lesquels les Etats-Unis étaient confrontés à un déficit commercial dans les échanges de biens. La Maison-Blanche n'a pas réagi officiellement mais Donald Trump a, d'après Le Monde, été informé de la décision de la Cour suprême et a qualifié son choix de "honte".