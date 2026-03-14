Vote blanc aux municipales : est-il pris en compte en 2026 ? Quel impact sur l'élection ?

Pour ces élections municipales les 15 et 22 mars 2026, de nombreux citoyens se demandent quelle sera la portée de leur vote. Un vote blanc est il pris en compte ?

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Ce dimanche 15 mars, les français sont appelés aux urnes afin de voter pour désigner leur maire et les conseillers municipaux. Le scrutin est simple : il vous suffit de choisir le bulletin de vote du candidat pour lequel vous avez votre préférence, pour que votre vote soit comptabilisé. En revanche, si pour diverses raisons vous décidez de ne pas mettre un bulletin dans l'enveloppe, ce dernier sera considéré comme "vote blanc". Le gouvernement définit le vote blanc comme "l'acte qui consiste à déposer dans l'urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin vierge".

Voter blanc est il comptabilisé dans les scrutins des élections ? Depuis la loi 2014, les votes blancs sont "décomptés et mentionnés dans les résultats des scrutins". Ils bénéficient ainsi depuis cette date d'un nouveau statut puisqu'il a longtemps était considéré comme "vote nul". C'est-à-dire un bulletin de vote résultant d'une erreur de manipulation, déchirée ou annoté, ce qui annule sa validité dans le scrutin.

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Les résultats définitifs de ces bulletins vierges sont par la suite affichés dans les communes respectives. Cependant, le nombre de vote blanc n'influe pas sur le résultat final de l'élection municipale. Pour déterminer quels sont les candidats aux élections municipales en tête lors du premier tour, seules les voix portées sur des candidats sont prises en compte. Les votes blancs n'entrent, en effet, pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Et n'ont aucune influence sur l'issue de l'élection ni sur le score en pourcentage des différentes listes.

Le vote blanc véhicule tout de même un message politique. Un électeur qui se déplace au bureau de vote et qui ajoute un bulletin sans nom dans les urnes souhaite faire savoir que les candidats prétendants à la mairie ne lui conviennent pas. Il peut ainsi manifester son mécontentement vis-à-vis de l'élection. Cela reste, par ailleurs, une manière de participer à l'élection politique sans pour autant soutenir un candidat en particulier.

Malgré des débats récurrents, aucune réforme n'est prévue pour intégrer le vote blanc dans les suffrages exprimés dans un scrutin. Son rôle reste celui d'un indicateur de mécontentement ou d'absence de choix parmi les listes proposées.

À noter qu'en 2026, le mode de scrutin des municipales devient identique pour toutes les communes, même celles de moins de 1 000 habitants. Partout, vous devrez voter pour une liste complète sans raturer de noms. Dans ce contexte de simplification, le vote blanc reste la seule option pour participer sans soutenir l'une des équipes en présence.