Résultat de Jean-Michel Aulas à la municipale 2026 à Lyon : un triomphe pour son entrée en politique ?

Favori dans les sondages, Jean-Michel Aulas (Cœur Lyonnais) est candidat à la mairie de Lyon lors de ces élections municipales 2026. Sa liste est soutenue par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le Modem et l'UDI.

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Des stades de foot à la politique. À 76 ans, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, s'est lancé dans l'aventure des élections municipales à Lyon, ville dans laquelle il a connu tant d'émotions liées au ballon rond. Soutenu par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le Modem et l'UDI, Jean-Michel Aulas se présente sous la bannière " Cœur Lyonnais" en s'appuyant sur des élus locaux venus de LR et Renaissance et sur des personnalités de la société civile.

L'enjeu pour lui et son mouvement ? Tendre vers la "croissance libérale qui permet de trouver les ressources dont on a besoin pour avoir une véritable politique sociale", disait-il chez France Info en janvier. Trop à gauche pour certains, trop à droite pour d'autres... Le principal intéressé compte bien tirer parti des querelles de part et d'autre de l'échiquier politique pour s'engouffrer dans la brèche et conquérir l'Hôtel de Ville.

"Il faut apporter de la sécurité aux Lyonnais qui n'en peuvent plus de vivre dans la peur. On essaye d'apporter des solutions de bon sens, mon parti à moi, c'est Lyon", poursuivait-il. Pour Jean-Michel Aulas, l'objectif est également de déloger les Ecologistes de la mairie. Pas une mince affaire, certes, mais son camp a déjà sorti l'artillerie lourde contre ses concurrents. Quelques polémiques ont par exemple entaché la campagne dans le Rhône. Notamment lorsque Christophe Cédat, gérant du Café 203 et soutien de l'ex-boss de l'OL, critiquait ouvertement la Fête des Lumières, devenue selon lui "l'ombre d'elle-même", appelant à protéger Lyon de la "peste verte". Depuis, les invectives fusent entre les deux camps.

Récemment, la mort du militant nationaliste de 23 ans Quentin Deranque a sérieusement ébranlé la campagne pour les municipales à Lyon. Jean-Michel Aulas a demandé à Grégory Doucet d'honorer Quentin Deranque en affichant son portrait sur la mairie. Une proposition refusée par le maire sortant, cette dernière ayant été jugée "indécente" par la majorité écologiste. Cette séquence renforce encore davantage le climat de tensions entre les deux candidats à l'Hôtel de Ville.

Jean-Michel Aulas en tête des sondages à Lyon

Le dernier sondage Opinionway pour CNews, Europe 1 et le JJD publié le 12 mars a confirmé la tendance aperçue dans les précédentes études. Il donnait Jean-Michel Aulas en tête au premier tour. Le candidat sans étiquette, soutenu par la droite et le centre, devançait le maire écologiste sortant Grégory Doucet. Anaïs Belouassa-Cherifi, soutenue par La France insoumise (LFI) arrivait en quatrième position et dépassait le candidat ciottiste soutenu par le RN, Alexandre Dupalais.

Le sondage Elabe/Berger-Levrault pour BFMTV/Le Figaro du 23 février estimait qu'au second tour Jean-Michel Aulas récupérerait 70% des électeurs du candidat RN du premier tour et 59% de ceux du candidat divers centre. En cas de triangulaire, avec le maintien d'Anaïs Belouassa-Cherifi en cas de qualification, Jean-Michel Aulas était aussi nettement en tête devant Grégory Doucet et la candidate insoumise était créditée de 11%.

Les 5 piliers du programme de Jean-Michel Aulas

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas liste cinq priorités dans son projet d'action pour la Capitale des Gaules en vue des élections municipales qui se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars prochains comme partout en France. La culture, d'abord, "doit redevenir un droit pour tous. Investir dans nos artistes et nos quartiers, c'est redonner à chaque Lyonnais fierté, ouverture et confiance en l'avenir", dit l'homme de 76 ans sur son site de campagne.

La sécurité fait aussi partie des priorités de Jean-Michel Aulas. " Une ville forte doit garantir le respect, protéger les habitants, réconcilier et apaiser la ville", précise-t-il. Dans le même temps, l'ancien homme fort de l'OL fait de la solidarité un troisième pilier de sa campagne. "Elle doit se traduire dans l'accès au logement, le soutien aux plus fragiles, l'accompagnement des jeunes", explique-t-il.

Jean-Michel Aulas souhaite également mettre en avant les services publics, et "réduire la pollution par les techniques les plus innovantes, agir sans dogmatisme, pour une écologie ouverte et partagée", n'épargnant pas, au passage, ses concurrents écologistes. Enfin, le dernier pilier du candidat "Cœur Lyonnais" est le développement économique. Ici, il assure que l'économie lyonnaise "doit rester une force d'innovation et d'emploi. Soutenir nos entrepreneurs, nos commerces et nos industries, c'est préparer l'avenir", dit-il, tout en martelant la nécessité de "s'ancrer dans la transition écologique", une thématique qui lui est chère et qui lui permet de tenter de concurrencer le maire sortant sur ces thématiques environnementales.

Projet de méga tunnel : le symbole de sa campagne

Début janvier, Jean-Michel Aulas a annoncé un projet de huit kilomètres, reliant les communes de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) à Saint-Fons (Rhône), du nord-ouest au sud-est de l'agglomération lyonnaise. Pour lui, la construction de cette voie souterraine permettrait d'en finir enfin avec l'encombrement permanent du tunnel sous Fourvière, qui voit passer en moyenne 110 000 véhicules par jour, dont environ 15% sont en transit.

Un projet d'ouvrage fustigé par la mairie écologiste de Lyon et qui illustre parfaitement la différence de philosophie en matière de transports entre les deux listes. Les Ecologistes proposent eux de transformer les axes M6 et M7 en boulevard urbain d'ici 2035-2040, en réduisant le trafic avec des innovations de transport public. Pour cela, ils ont déjà mis en place des voies réservées au covoiturage et abaissé la vitesse sur l'axe. Grégory Doucet envisage de créer un carrefour à feux au niveau de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite, "améliorant l'accessibilité du quartier et amorçant une baisse de vitesse à 50 km/h", comme expliqué dans Lyon Capitale. Ils ambitionnent également de construire des infrastructures pour les vélos et piétons, tout en défendant une vision durable de la mobilité.

De son côté, Jean-Michel Aulas a aussi relancé - avec son alliée LR à la Métropole Véronique Sarselli - le projet d'une cinquième ligne de métro abandonné par l'actuelle majorité écologiste en 2022 car trop coûteux et surdimensionné pour la population concernée, selon le maire sortant Grégory Doucet. "Je veux rappeler que la métropole lyonnaise est une grande métropole et que nous avons une vision qui est une vision beaucoup plus élitiste que celle qui a été pratiquée ces six dernières années", a déclaré l'ex-patron de l'OL, des propos relayés par Lyon Mag. La création d'une nouvelle ligne de métro E irait de l'ouest lyonnais à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry en desservant Bellecour sur la Presqu'île, la Part-Dieu, les communes de Décines et Meyzieu. Ce projet pourrait voir le jour à l'horizon 2040.