Résultat de Grégory Doucet à la municipale 2026 à Lyon : peut-il résister à la vague Aulas ?

Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet, est de nouveau candidat lors de ces élections municipales 2026 dans la Capitale des Gaules. L'écologiste est soumis à une rude concurrence, notamment de la part de Jean-Michel Aulas.

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

En lice pour un deuxième mandat. Lors de ces élections municipales 2026, le maire écologiste sortant Grégory Doucet remet son mandat en jeu. Il brigue en effet un second CDD dans la Capitale des Gaules et se voit sévèrement concurrencé par son principal opposant, du moins dans les sondages, l'ancien patron de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Sa liste est soutenue par Les Ecologistes et une partie de la gauche hors LFI.

Grégory Doucet se présente sous la bannière "Pour vivre Lyon !" et s'est accompagné de profils de divers horizons de la gauche et de la société civile, rassemblés autour de "valeurs fortes", dans une équipe "élargie, ouverte et enrichie", comme il le rappelle sur son site officiel de campagne. Cette liste vise à rassembler des élus divers et représentatifs des Lyonnais, afin de renouveler la majorité municipale. Des figures comme Rémy Cadoret et Marion Sessiecq sont mises en avant, prônant des projets axés sur la solidarité et la durabilité.

Autre profil mis en avant, "Bruno Couturier, retraité de la fonction publique territoriale et engagé de longue date dans les quartiers populaires, notamment sur les questions d'accès au logement, à l'alimentation et aux droits des réfugiés", rappelle Lyon Mag. Pour le maire sortant, l'enjeu est simple : conserver l'Hôtel de Ville face à une rude concurrence, en mettant en place un programme "social, écologique, pragmatique et de proximité, pour aller plus loin et tenir le cap du progressisme", poursuit-il. Car face à lui, se dresse un Jean-Michel Aulas prêt à tout pour prendre son fauteuil de premier édile dans le Rhône. Et entre les deux hommes, le torchon brûle. Quelques polémiques ont par exemple entaché la campagne lyonnaise.

Notamment lorsque Christophe Cédat, gérant du Café 203 et soutien de l'ex-boss de l'OL, critiquait ouvertement la Fête des Lumières, devenue selon lui "l'ombre d'elle-même", appelant à protéger Lyon de la "peste verte", en référence aux Ecologistes. Récemment, la mort du militant nationaliste de 23 ans Quentin Deranque a sérieusement ébranlé la campagne pour les municipales à Lyon. Jean-Michel Aulas a demandé à Grégory Doucet d'honorer Quentin Deranque en affichant son portrait sur la mairie. Une proposition refusée par le maire sortant, cette dernière ayant été jugée "indécente" par la majorité écologiste. Cette séquence renforce encore davantage le climat de tensions entre les deux candidats à l'Hôtel de Ville.

Grégory Doucet en retrait dans les sondages à Lyon

Le dernier sondage Opinionway pour CNews, Europe 1 et le JJD publié le 12 mars a confirmé la tendance aperçue dans les précédentes études. Il donnait Grégory Doucet en deuxième position dans les intentions de vote devancé par Jean-Michel Aulas (43%). En cas de duel entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas au second tour, ce même sondage publié en milieu de semaine donnait l'ancien président de l'OL tête avec six points d'avance.

Le sondage Elabe/Berger-Levrault pour BFMTV/Le Figaro du 23 février estimait qu'au second tour Jean-Michel Aulas récupérerait 70% des électeurs du candidat RN du premier tour et 59% de ceux du candidat divers centre. En cas de triangulaire, avec le maintien d'Anaïs Belouassa-Cherifi en cas de qualification, Jean-Michel Aulas était aussi nettement en tête devant Grégory Doucet et la candidate insoumise était créditée de 11%.

Les trois piliers du programme de Grégory Doucet

Candidat aux élections municipales de Lyon qui se dérouleront - comme partout en France - les dimanches 15 et 22 mars 2026, l'écologiste Grégory Doucet fonde son programme sur trois axes principaux : une ville qui protège, qui respire et enfin, qui inspire. Au sujet du premier item, le maire sortant promet de "renforcer la démocratie" en donnant le "pouvoir d'agir" aux administrés. Il promet également de faire de la Capitale des Gaules, une "ville nature".

Dans cette optique, il prévoit avec Bruno Bernard (candidat à la métropole), un projet de six nouveaux parcs d'ici 2032. Ces espaces verts, ciblés dans des quartiers peu dotés, visent à améliorer la santé et le bien-être des habitants. Parmi les lieux, on trouve des parcs dans les 2ᵉ, 5ᵉ, 7ᵉ et 8ᵉ arrondissements de Lyon. "Avoir un parc près de chez soi est un facteur majeur de santé, de bien-être et de lien social", estiment-ils dans les colonnes d'Actu Lyon. Grégory Doucet entend enfin accélérer sur les volets "abordable et accessible" de la mobilité dans la ville.

Les Ecologistes proposent justement de transformer les axes M6 et M7 en boulevard urbain d'ici 2035-2040, en réduisant le trafic avec des innovations de transport public. Pour cela, ils ont déjà mis en place des voies réservées au covoiturage et abaissé la vitesse sur l'axe. Grégory Doucet envisage de créer un carrefour à feux au niveau de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite, "améliorant l'accessibilité du quartier et amorçant une baisse de vitesse à 50 km/h", comme expliqué dans Lyon Capitale. Ils ambitionnent également de construire des infrastructures pour les vélos et piétons, tout en défendant une vision durable de la mobilité.

Grégory Doucet entend aussi faire de Lyon une ville "qui protège". Tout d'abord en garantissant un "égal accès à un logement digne". Il a déjà indiqué son intention de rendre les bâtiments municipaux 100% accessibles et à augmenter le budget pour l'accessibilité à 32 millions d'euros. Le projet inclut également des expérimentations sur des opérations immobilières accessibles.

Le maire sortant a aussi présenté le "Pacte Lyon des aînés" comprenant des mesures pour améliorer le quotidien des seniors. Parmi les propositions figurent l'installation de nouveaux bancs, l'augmentation des toilettes publiques et la création de maisons de santé. Le candidat met également l'accent sur l'accessibilité et la participation des aînés aux décisions publiques. Une initiative qui s'inscrit dans les items "Lyon, Humaniste et solidaire" et "Bien vieillir à Lyon", mentions inscrites dans le programme du maire sortant. La création de 400 places en crèche illustre, elle, fait écho au volet "bien grandir à Lyon".

Enfin, le maire de Lyon entend développer une ville "qui innove" et une "économie au service du territoire". Lyon doit être une "ville de culture et de création", tout comme une ville "sportive", peut-on lire sur le programme officiel du candidat à sa réélection. Il propose donc l'organisation des premiers "Jeux lyonnais" tous les deux ans et a évoqué la création de trois nouvelles bibliothèques dans les quartiers de la Guillotière, Confluence et Grand Trou – Moulin-à-Vent. Cette initiative s'inscrit dans son projet ambitieux de rénovation de la bibliothèque de la Part-Dieu et vise à renforcer l'accès à la culture à Lyon.

La lutte contre les discriminations, symbole de sa campagne

À Lyon, Grégory Doucet (candidat à la mairie) et Bruno Bernard (candidat à la métropole) ont annoncé leur intention d'accueillir le sommet mondial du handicap lors des élections municipales de 2026. Leur démarche s'inscrit dans une entreprise plus large de lutte contre les discriminations.

Il a notamment promis la création d'un "Espace égalité", un lieu municipal entièrement consacré à la lutte contre les discriminations, annoncé comme central et pérenne, indique Lyon Mag. Selon Grégory Doucet, "la lutte contre les discriminations est primordiale pour plus de justice sociale" et doit reposer sur "l'information et l'éducation dès le plus jeune âge". Il s'agira d'un lieu de sensibilisation, d'accompagnement des victimes et de soutien aux associations engagées sur ces questions. "Ce futur équipement serait implanté au sein de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, dans sa version renouvelée, sur une surface annoncée de 1 000 m2", abonde le média local.