Résultat de Grégory Doucet à la municipale 2026 à Lyon : un 2e tour rempli de suspense 

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

Selon de premières estimations Ifop pour LCI, le maire écologiste sortant Grégory Doucet est réélu à Lyon avec 54% des suffrages en sa faveur. Son adversaire principal, le candidat de la droite et du centre Jean-Michel Aulas, aurait remporté 46% des voix. Le ministère de l'Intérieur doit encore communiquer les résultats définitifs au cours de la soirée.

Pour ce second tour, Grégory Doucet disposait d'un avantage de poids : le ralliement de LFI. En effet, l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi s'est alliée avec le maire sortante pour maximiser les chances de la gauche de l'emporter face à l'ancien boss de l'OL. Cette fusion permettra à LFI de faire partie du conseil municipal en créant un groupe indépendant. Toutefois, le programme écologiste n'a pas bougé d'un iota. Pour les Verts et les socialistes, cet accord a permis d'éviter "une minorité de blocage insoumise dans la coalition", dit Le Monde.

Rappelons que Grégory Doucet se présente initialement sous la bannière "Pour vivre Lyon !" et s'est accompagné de profils de divers horizons de la gauche et de la société civile, rassemblés autour de "valeurs fortes", dans une équipe "élargie, ouverte et enrichie", comme il le rappelle sur son site officiel de campagne. Cette liste vise à rassembler des élus divers et représentatifs des Lyonnais, afin de renouveler la majorité municipale. Des figures comme Rémy Cadoret et Marion Sessiecq sont mises en avant, prônant des projets axés sur la solidarité et la durabilité.

Les trois piliers du programme de Grégory Doucet

L'écologiste Grégory Doucet fonde son programme sur trois axes principaux : une ville qui protège, qui respire et enfin, qui inspire. Au sujet du premier item, le maire sortant promet de "renforcer la démocratie" en donnant le "pouvoir d'agir" aux administrés. Il promet également de faire de la Capitale des Gaules, une "ville nature".

Dans cette optique, il prévoit avec Bruno Bernard (candidat à la métropole), un projet de six nouveaux parcs d'ici 2032. Ces espaces verts, ciblés dans des quartiers peu dotés, visent à améliorer la santé et le bien-être des habitants. Parmi les lieux, on trouve des parcs dans les 2ᵉ, 5ᵉ, 7ᵉ et 8ᵉ arrondissements de Lyon. "Avoir un parc près de chez soi est un facteur majeur de santé, de bien-être et de lien social", estiment-ils dans les colonnes d'Actu Lyon. Grégory Doucet entend enfin accélérer sur les volets "abordable et accessible" de la mobilité dans la ville.

Les Ecologistes proposent justement de transformer les axes M6 et M7 en boulevard urbain d'ici 2035-2040, en réduisant le trafic avec des innovations de transport public. Pour cela, ils ont déjà mis en place des voies réservées au covoiturage et abaissé la vitesse sur l'axe. Grégory Doucet envisage de créer un carrefour à feux au niveau de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite, "améliorant l'accessibilité du quartier et amorçant une baisse de vitesse à 50 km/h", comme expliqué dans Lyon Capitale. Ils ambitionnent également de construire des infrastructures pour les vélos et piétons, tout en défendant une vision durable de la mobilité.

Grégory Doucet entend aussi faire de Lyon une ville "qui protège". Tout d'abord en garantissant un "égal accès à un logement digne". Il a déjà indiqué son intention de rendre les bâtiments municipaux 100% accessibles et à augmenter le budget pour l'accessibilité à 32 millions d'euros. Le projet inclut également des expérimentations sur des opérations immobilières accessibles.

Le maire sortant a aussi présenté le "Pacte Lyon des aînés" comprenant des mesures pour améliorer le quotidien des seniors. Parmi les propositions figurent l'installation de nouveaux bancs, l'augmentation des toilettes publiques et la création de maisons de santé. Le candidat met également l'accent sur l'accessibilité et la participation des aînés aux décisions publiques. Une initiative qui s'inscrit dans les items "Lyon, Humaniste et solidaire" et "Bien vieillir à Lyon", mentions inscrites dans le programme du maire sortant. La création de 400 places en crèche illustre, elle, fait écho au volet "bien grandir à Lyon".

Enfin, le maire de Lyon entend développer une ville "qui innove" et une "économie au service du territoire". Lyon doit être une "ville de culture et de création", tout comme une ville "sportive", peut-on lire sur le programme officiel du candidat à sa réélection. Il propose donc l'organisation des premiers "Jeux lyonnais" tous les deux ans et a évoqué la création de trois nouvelles bibliothèques dans les quartiers de la Guillotière, Confluence et Grand Trou – Moulin-à-Vent. Cette initiative s'inscrit dans son projet ambitieux de rénovation de la bibliothèque de la Part-Dieu et vise à renforcer l'accès à la culture à Lyon.

La lutte contre les discriminations, symbole de sa campagne

À Lyon, Grégory Doucet (candidat à la mairie) et Bruno Bernard (candidat à la métropole) ont annoncé leur intention d'accueillir le sommet mondial du handicap lors des élections municipales de 2026. Leur démarche s'inscrit dans une entreprise plus large de lutte contre les discriminations.

Il a notamment promis la création d'un "Espace égalité", un lieu municipal entièrement consacré à la lutte contre les discriminations, annoncé comme central et pérenne, indique Lyon Mag. Selon Grégory Doucet, "la lutte contre les discriminations est primordiale pour plus de justice sociale" et doit reposer sur "l'information et l'éducation dès le plus jeune âge". Il s'agira d'un lieu de sensibilisation, d'accompagnement des victimes et de soutien aux associations engagées sur ces questions. "Ce futur équipement serait implanté au sein de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, dans sa version renouvelée, sur une surface annoncée de 1 000 m2", abonde le média local.