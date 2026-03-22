Résultat de Grégory Doucet à la municipale 2026 à Lyon : un 2e tour rempli de suspense
Dimanche 22 mars, lors du deuxième tour des élections municipales à Lyon, le maire sortant Grégory Doucet affronte l'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas. L'écologiste entend bien briguer un second mandat.
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Selon de premières estimations Ifop pour LCI, le maire écologiste sortant Grégory Doucet est réélu à Lyon avec 54% des suffrages en sa faveur. Son adversaire principal, le candidat de la droite et du centre Jean-Michel Aulas, aurait remporté 46% des voix. Le ministère de l'Intérieur doit encore communiquer les résultats définitifs au cours de la soirée.
Pour ce second tour, Grégory Doucet disposait d'un avantage de poids : le ralliement de LFI. En effet, l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi s'est alliée avec le maire sortante pour maximiser les chances de la gauche de l'emporter face à l'ancien boss de l'OL. Cette fusion permettra à LFI de faire partie du conseil municipal en créant un groupe indépendant. Toutefois, le programme écologiste n'a pas bougé d'un iota. Pour les Verts et les socialistes, cet accord a permis d'éviter "une minorité de blocage insoumise dans la coalition", dit Le Monde.
Rappelons que Grégory Doucet se présente initialement sous la bannière "Pour vivre Lyon !" et s'est accompagné de profils de divers horizons de la gauche et de la société civile, rassemblés autour de "valeurs fortes", dans une équipe "élargie, ouverte et enrichie", comme il le rappelle sur son site officiel de campagne. Cette liste vise à rassembler des élus divers et représentatifs des Lyonnais, afin de renouveler la majorité municipale. Des figures comme Rémy Cadoret et Marion Sessiecq sont mises en avant, prônant des projets axés sur la solidarité et la durabilité.
Les trois piliers du programme de Grégory Doucet
L'écologiste Grégory Doucet fonde son programme sur trois axes principaux : une ville qui protège, qui respire et enfin, qui inspire. Au sujet du premier item, le maire sortant promet de "renforcer la démocratie" en donnant le "pouvoir d'agir" aux administrés. Il promet également de faire de la Capitale des Gaules, une "ville nature".
Dans cette optique, il prévoit avec Bruno Bernard (candidat à la métropole), un projet de six nouveaux parcs d'ici 2032. Ces espaces verts, ciblés dans des quartiers peu dotés, visent à améliorer la santé et le bien-être des habitants. Parmi les lieux, on trouve des parcs dans les 2ᵉ, 5ᵉ, 7ᵉ et 8ᵉ arrondissements de Lyon. "Avoir un parc près de chez soi est un facteur majeur de santé, de bien-être et de lien social", estiment-ils dans les colonnes d'Actu Lyon. Grégory Doucet entend enfin accélérer sur les volets "abordable et accessible" de la mobilité dans la ville.
Les Ecologistes proposent justement de transformer les axes M6 et M7 en boulevard urbain d'ici 2035-2040, en réduisant le trafic avec des innovations de transport public. Pour cela, ils ont déjà mis en place des voies réservées au covoiturage et abaissé la vitesse sur l'axe. Grégory Doucet envisage de créer un carrefour à feux au niveau de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite, "améliorant l'accessibilité du quartier et amorçant une baisse de vitesse à 50 km/h", comme expliqué dans Lyon Capitale. Ils ambitionnent également de construire des infrastructures pour les vélos et piétons, tout en défendant une vision durable de la mobilité.
Grégory Doucet entend aussi faire de Lyon une ville "qui protège". Tout d'abord en garantissant un "égal accès à un logement digne". Il a déjà indiqué son intention de rendre les bâtiments municipaux 100% accessibles et à augmenter le budget pour l'accessibilité à 32 millions d'euros. Le projet inclut également des expérimentations sur des opérations immobilières accessibles.
Le maire sortant a aussi présenté le "Pacte Lyon des aînés" comprenant des mesures pour améliorer le quotidien des seniors. Parmi les propositions figurent l'installation de nouveaux bancs, l'augmentation des toilettes publiques et la création de maisons de santé. Le candidat met également l'accent sur l'accessibilité et la participation des aînés aux décisions publiques. Une initiative qui s'inscrit dans les items "Lyon, Humaniste et solidaire" et "Bien vieillir à Lyon", mentions inscrites dans le programme du maire sortant. La création de 400 places en crèche illustre, elle, fait écho au volet "bien grandir à Lyon".
Enfin, le maire de Lyon entend développer une ville "qui innove" et une "économie au service du territoire". Lyon doit être une "ville de culture et de création", tout comme une ville "sportive", peut-on lire sur le programme officiel du candidat à sa réélection. Il propose donc l'organisation des premiers "Jeux lyonnais" tous les deux ans et a évoqué la création de trois nouvelles bibliothèques dans les quartiers de la Guillotière, Confluence et Grand Trou – Moulin-à-Vent. Cette initiative s'inscrit dans son projet ambitieux de rénovation de la bibliothèque de la Part-Dieu et vise à renforcer l'accès à la culture à Lyon.
La lutte contre les discriminations, symbole de sa campagne
À Lyon, Grégory Doucet (candidat à la mairie) et Bruno Bernard (candidat à la métropole) ont annoncé leur intention d'accueillir le sommet mondial du handicap lors des élections municipales de 2026. Leur démarche s'inscrit dans une entreprise plus large de lutte contre les discriminations.
Il a notamment promis la création d'un "Espace égalité", un lieu municipal entièrement consacré à la lutte contre les discriminations, annoncé comme central et pérenne, indique Lyon Mag. Selon Grégory Doucet, "la lutte contre les discriminations est primordiale pour plus de justice sociale" et doit reposer sur "l'information et l'éducation dès le plus jeune âge". Il s'agira d'un lieu de sensibilisation, d'accompagnement des victimes et de soutien aux associations engagées sur ces questions. "Ce futur équipement serait implanté au sein de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, dans sa version renouvelée, sur une surface annoncée de 1 000 m2", abonde le média local.
20:49 - Grégory Doucet réélu selon une première estimation
Le maire écologiste sortant Grégory Doucet est réélu à Lyon avec 54% des suffrages en sa faveur, selon de premières estimations Ifop pour LCI. Le candidat de la droite et du centre Jean-Michel Aulas, aurait remporté 46% des scrutins. Le ministère de l'Intérieur doit encore communiquer les résultats définitifs au cours de la soirée, qui permettront d'affiner et de confirmer les chiffres annoncés.
20:29 - L'axe santé du programme de Grégory Doucet
Grégory Doucet envisage également d'améliorer la santé des Lyonnais. Pour ce faire, le candidat de l'union de la gauche et des écologistes prévoit une mutuelle de santé municipale afin d'offrir des tarifs compétitifs sans critères discriminants. La création de dix centres de santé sans dépassement d'honoraire est également évoqué afin de pouvoir garantir un accès équitable aux soins.
20:15 - Le programme de Grégory Doucet pour le logement
Dans son programme, Grégory Doucet estime que l'un des priorités lyonnaises est de "faciliter l'accès au logement". Pour cela, il promet une garantie municipale des loyers ainsi qu'une assurance habitation moins chère. Le candidat de l'union de la gauche et des écologistes envisage aussi des mesures d'encadrement des loyers pour protéger les locataires et sécuriser les propriétaires.
20:00 - Les bureaux de votes ferment à Lyon
Il est 20 heures, heure de fermeture des bureaux de votes à Lyon. Si certaines villes vont déjà avoir de premières estimations voire des résultats partiels communiqués par le ministère de l'Intérieur, il faudra encore patienter pour avoir de premiers chiffres et tendances pour la mairie de Lyon, le temps que le dépouillement soit terminé.
19:44 - La lutte contre les discriminations, symbole de sa campagne
À Lyon, Grégory Doucet (candidat à la mairie) et Bruno Bernard (candidat à la métropole) ont annoncé leur intention d'accueillir le sommet mondial du handicap lors des élections municipales de 2026. Leur démarche s'inscrit dans une entreprise plus large de lutte contre les discriminations. Il a notamment promis la création d'un "Espace égalité", un lieu municipal entièrement consacré à la lutte contre les discriminations, annoncé comme central et pérenne, indique Lyon Mag. Selon Grégory Doucet, "la lutte contre les discriminations est primordiale pour plus de justice sociale" et doit reposer sur "l'information et l'éducation dès le plus jeune âge". Il s'agira d'un lieu de sensibilisation, d'accompagnement des victimes et de soutien aux associations engagées sur ces questions. "Ce futur équipement serait implanté au sein de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, dans sa version renouvelée, sur une surface annoncée de 1 000 m2", abonde le média local.
19:15 - "Bien vieillir à Lyon", un des axes de campagne de Grégory Doucet
Dans son programme pour Lyon, Grégory Doucet entend développer les espaces et les temps d’activité des aînés en doublant le nombre de spots seniors (+8) et en développant une gamme d'activités dans d’autres lieux : cours de langue étrangère, de photographie, ateliers théâtre, musiques, danse. Il envisage aussi de "doubler les 'sorties senior' dès l'été 2026 en
intégrant des propositions de séjours en dehors de Lyon", comme indiqué dans sur son site de campagne.
18:20 - Les rues de Lyon rendues aux piétons
Grégory Doucet a dévoilé un volet de son programme consacré aux déplacements dans la ville de Lyon. L'ambition affichée est d'« affirmer clairement la priorité absolue aux piétons, usagers les plus vulnérables de l'espace public », avec la création de « véritables itinéraires piétons continus » et l'installation de 1 000 chaises dans l'espace public. Une deuxième brigade cycliste est également envisagée, ainsi que davantage de contrôles pour faire respecter les limitations de vitesse de la « ville 30 » et lutter contre le stationnement gênant. Des mesures qui s'inscrivent dans la logique écologiste du maire sortant.
17:31 - Grégory Doucet proche de La Jeune Garde ? Des accusations rejetées
Fabrice Riva, élu d'opposition à Givors, a déposé un signalement au procureur de la République de Lyon contre Grégory Doucet durant la campagne des municipales. Il a reproché au maire sortant et à son adjoint à la sécurité d'avoir « collaboré avec la Jeune Garde afin de recueillir du renseignement dans le but d'obtenir la fermeture de locaux associatifs présentés comme liés à des groupuscules d'extrême droite. » Grégory Doucet a réfuté ces accusations lors d'un débat télévisé, expliquant qu'il avait simplement échangé avec plusieurs organisations à son arrivée à la mairie — dont la Jeune Garde, mais aussi l'Olympique lyonnais — pour engager des actions.
17:31 - Le taux de participation à 17h connu
Le ministère de l'Intérieur a dévoilé les chiffres du taux de participation, et notamment ceux du Rhône. Ils sont 45,09% des électeurs du département à avoir déposé un scrutin dans l'urne en cette fin d'après-midi. Selon des chiffres de BFM TV, 44,8% des électeurs lyonnais ont voté pour le moment, un chiffre en recul de 3 points par rapport au premier tour à la même heure. Rappelons qu'il reste encore quelques heures à voter, puisque les bureaux de votes ferment à 20 heures à Lyon. Les premières estimations seront dévoilées plus tard dans la soirée.
16:40 - "Lyon doit rester une ville humaniste" : les Écologistes expliquent leur choix de fusion avec LFI
À Lyon, l'Union de la gauche, menée par Grégory Doucet, a mobilisé lors des élections municipales de 2026 ses partisans autour de l'idée selon laquelle la ville doit conserver son identité humaniste. Les leaders de ce mouvement expriment leur désir de renforcer les valeurs de solidarité et d'inclusivité au sein de la communauté lyonnaise.
15:59 - Combien d'Insoumis intègrent les listes de Grégory Doucet ?
À Lyon, la fusion des listes LFI-Écolo pour le second tour des municipales a pris forme avec la nomination d'Anaïs Belouassa-Cherifi en 6e position sur la liste de Grégory Doucet. Neuf insoumis ont été intégrés dans la liste totale de 74 noms, mais la plupart sont placés loin des positions éligibles. Cela soulève des questions sur leur influence au sein du conseil municipal en cas de réélection.
15:01 - Doucet assure que son alliance avec LFI n'est pas un problème pour ses électeurs
À Lyon, Grégory Doucet, maire sortant, assure qu'il reste "serein" avant le second tour des élections municipales. En misant sur la proximité avec les électeurs, il défend son programme et déclare que l'alliance avec LFI ne préoccupe pas les Lyonnais. Ses priorités demeurent le logement, la sécurité et la santé. "Les électeurs voteront pour le même programme au premier et au second tour", assure-t-il, rappelant qu'aucun candidat insoumis ne sera présent dans l'exécutif en cas de victoire.