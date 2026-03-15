Résultat de Jean-Luc Moudenc à la municipale 2026 à Toulouse : quel score du maire sortant au premier tour ?

L'actuel maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, est candidat lors de ces élections municipales de 2026. Sévèrement concurrencé par deux listes de gauche, il pourrait se voir évincé du Capitole. Découvrez le résultat du premier tour.

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

Le maire sortant, Jean-Luc Moudenc (liste "Protégeons l'avenir"), est candidat à sa propre succession et en course pour un troisième mandat à Toulouse lors de ces élections municipales 2026. Sévèrement concurrencé sur son flanc gauche - à la fois par le socialiste François Piquemal et l'insoumis François Piquemal - sa place au Capitole est loin d'être assurée pour les six prochaines années. Selon de premières estimations d'Ipsos relayées par franceinfo, il arriverait toutefois en tête du premier tour des municipales 2026 avec 37,8% des voix, devant François Piquemal (25,4%), François Briançon (25,4%) et Julien Leonardelli (6,4%). Le ministère de l'Intérieur doit encore publier les résultats définitifs.

Celui qui est soutenu par LR, l'UDI, Renaissance et Horizons a déjà dû faire face à plusieurs coups durs pendant sa campagne. Laurence Arribagé, ancienne adjointe au maire, ne figure plus sur sa liste après avoir été condamnée à 18 mois de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 10 000 euros d'amende pour recel de dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel et prise illégale d'intérêt, mettant fin à ses aspirations politiques.

Mais les ennuis ne se sont pas arrêtés là pour le maire sans étiquette de la Ville rose. Une de ses colistières a également été agressée alors qu'elle distribuait des tracts pour les élections municipales. Un homme l'a frappée après avoir déchiré un tract, engendrant une vive réaction de passants. Une seconde colistière, Laurence Katzenmayer, a elle été agressée verbalement. Jean-Luc Moudenc a déposé une plainte tout en précisant que les agresseurs n'étaient pas des militants adverses.

Enfin, les tensions restent vives entre la majorité et la liste de François Briançon, principal concurrent pour l'Hôtel de Ville. Jean-Luc Moudenc a critiqué une colistière de la liste "La Gauche Unie pour Toulouse" pour une publication jugée violente et anti-police, portant le slogan ACAB (All Cops Are Bastards). François Briançon et la candidate affirment que le contenu a été détourné et sorti de son contexte. Selon les partisans du maire sortant, le choix de cette candidate serait incompatible avec "l'ordre républicain". Contactée par L'Opinion Indépendante, Carole Bélot, 28 ans et ingénieure, s'est dite choquée par la récupération politique. "Je ne suis pas anti-police et je soutiens l'ordre républicain. Ce qui me choque, c'est cette manière de détourner une vidéo pour créer une polémique", déclarait-elle.

Quels résultats pour Jean-Luc Moudenc au premier tour des municipales de Toulouse ?

Alors que les bureaux de votes ont fermé à 20 heures, les premières estimations commencent à tomber pour la Ville Rose. Une estimation d'Ipsos BVA relayée par franceinfo annonce Jean-Luc Moudenc en tête du premier tour des élections municipales à Toulouse, avec 37,8% des voix. Le maire sortant devance François Piquemal (LFI), estimé à 25,4%, François Briançon (PS et alliés) à 25,4%. Une triangulaire se dessine donc, tandis que Julien Leonardelli (RN) est estimé à 6,4%. Les résultats définitifs doivent toutefois encore être communiqués par le ministère de l'Intérieur.

Dans le cadre du second tour, le sondage Ifop pour La Dépêche du Midi, Sud Radio et Fiducial, publié le 19 février 2026, teste trois options, dont une ferait basculer la Ville rose à gauche. Une option tout à fait crédible à ce stade de la campagne : le score d'une liste de gauche unie de LFI au PS conduite par François Briançon serait supérieur à celui de Jean-Luc Moudenc. L'unité de la gauche apparaît donc comme la seule option pour tenter de conquérir la mairie et de remporter la victoire face à Jean-Luc Moudenc. Ce sondage a été publié au plus tard le vendredi 13 mars 2026.

Mobilités, sport, santé... Le programme de Jean-Luc Moudenc

Le maire sortant de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, fait de la mobilité un des enjeux majeurs de sa campagne et de son prochain mandat s'il venait à être réélu au Capitole. Il a notamment défendu l'avancement des travaux de la ligne C du métro, affirmant que le chantier est même en avance sur le calendrier prévu. Il s'agit là du "plus grand projet jamais porté par Toulouse Métropole", comme indiqué sur le site de campagne du candidat.

Celui qui est candidat à sa propre succession entend aussi faire du pouvoir d'achat et de la santé, des piliers de son action pour la Ville rose. D'abord en poursuivant sa stratégie de "stabilité fiscale", il assure qu'aucune hausse des taux de la taxe foncière ou de la CFE ne sera mise en place pendant le prochain mandat. Une mutuelle communale élargie avec une économie de 300 euros par an pour chaque Toulousain est aussi prévue. Une assurance habitation communale pour "réduire les dépenses mensuelles des ménages" fait partie du programme du maire sortant, tout comme des mesures autour de partenariats avec des installateurs labellisés pour garantir des économies d'énergie dans le cadre d'une accélération de la transition énergétique.

Le programme de Jean-Luc Moudenc fait également écho au sport avec l'élaboration d'itinéraires de jogging sécurisés par des caméras. Il se réjouit de l'engouement sportif des Toulousains, avec des infrastructures et un soutien accru à la pratique sportive. Son programme ambitionne également d'agrandir le Stadium. L'antre du Toulouse Football Club (TFC) - parfois utilisée par les rugbymans du Stade toulousain - pourrait grimper à "au moins 43 000 places". La capacité actuelle est de 33 000 sièges.

"Nous ferons du Stadium un lieu de rayonnement international (...) le Stadium est un des cœurs battants du sport à Toulouse. Au rythme des exploits du TFC et du Stade toulousain, notre stade a su, au fil des décennies, devenir un lieu incontournable. Nous voulons en faire un lieu de rayonnement culturel et sportif à l'échelle nationale et internationale", dit le maire. Ici l'ambition est claire : "accueillir les grandes finales, les concerts majeurs et faire de Toulouse une capitale du sport et de la culture", peut-on lire sur le programme de la liste de la majorité.

"Une caméra par rue" : la sécurité, symbole de sa campagne

"Si les Toulousains nous font confiance en mars 2026, nous équiperons chaque rue de Toulouse d'une caméra", affirme le programme officiel de Jean-Luc Moudenc. Pour se faire, la majorité projette d'installer 1 380 nouvelles caméras de surveillance, portant le total à 2 090. Ce projet, qui coûtera entre 35 et 79 millions d'euros, selon les informations de Médiacités, vise à renforcer la sécurité dans les quartiers de la ville.

En cas de réélection, le premier édile de la Ville rose envisage aussi de créer une brigade municipale pour lutter contre les points de deal. Cette brigade, intégrée à la police municipale, serait conçue pour intensifier la surveillance et les interventions. Dans le même temps et dans cette entreprise de lutte contre le narcotrafic, Jean-Luc Moudenc envisage d'augmenter les effectifs de la police municipale et d'instaurer de nouvelles mesures préventives pour les six prochaines années. Il prône enfin l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour aider à la relecture des images de vidéosurveillance pendant une enquête judiciaire et dans "l'aide à l'interpellation lorsqu'un délit est signalé".

Jean-Luc Moudenc veut garder son poste

Né à Toulouse en 1960, Jean-Luc Moudenc s'est engagé en politique à seulement 17 ans, en adhérant aux Jeunes du Centre des démocrates sociaux. Conseiller municipal dès 1987 sur la liste de Dominique Baudis, il a gravi tous les échelons : conseiller régional, conseiller général, puis député de la Haute-Garonne en 2012. Élu maire une première fois en 2004 après la démission de Philippe Douste-Blazy, il a perdu son fauteuil en 2008 face au socialiste Pierre Cohen avant de le reconquérir en 2014, puis d'être réélu en 2020 avec 51,98 % des voix au second tour.

En septembre 2024, il refuse même le poste de ministre du Logement proposé par Michel Barnier, préférant se concentrer sur les municipales de 2026.

Un paradoxe à prendre en compte à Toulouse

À l'exception d'une parenthèse socialiste entre 2008 et 2014, la quatrième ville de France vote à droite aux municipales depuis plus de cinquante ans, alors qu'elle élit massivement des candidats de gauche aux scrutins nationaux.

Au premier tour de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon y était arrivé en tête avec 36,93 % des voix, devant Emmanuel Macron. "Le paradoxe politique toulousain constitue une ressource pour les candidats de gauche", a observé Nolwenn Armogathe, doctorante à Sciences Po Toulouse, auprès de Ouest-France. Elle a expliqué que ce paradoxe "est invoqué pour mobiliser les électeurs aux élections municipales, en mettant en avant les résultats des élections présidentielles et législatives favorables à la gauche".

La désunion des gauches, aubaine pour Jean-Luc Moudenc

Face au maire sortant, la gauche est divisée. D'un côté, le socialiste François Briançon, à la tête d'une alliance de onze formations allant du PCF à Place publique, souhaite "incarner une nouvelle force tranquille" et "redonner les clés du Capitole à la gauche". De l'autre, le député insoumis François Piquemal fait campagne sur un programme "de rupture" et évoque la "fin d'un cycle".

Mais les deux hommes n'envisagent pas de s'unir au second tour. "Pas d'accord possible", a même prévenu François Briançon, tant que son rival ne prend pas ses distances avec Jean-Luc Mélenchon.

La manœuvre Zemmour : Moudenc accusé d'avoir cherché à diviser

Médiacités a accusé Jean-Luc Moudenc d'avoir tenté d'aider Arthur Cottrel, candidat de Reconquête, à constituer sa liste de 69 noms, dans le but de nuire au RN en divisant l'extrême droite. Interpellé lors d'un débat organisé par La Dépêche du Midi, le maire sortant a nié, sans pour autant engager de procédure contre le média. Des SMS publiés révéleraient notamment : "Il faut aider cet Arthur à boucler sa liste", aurait écrit le maire, avant d'ajouter : "Il faut lui trouver des colistiers anonymes".

Son porte-parole Pierre Esplugas-Labatut a reconnu l'existence des messages mais a nié toute aide concrète : "J'admets l'existence d'un SMS adressé par Jean-Luc Moudenc à une personne aigrie anciennement impliquée dans la vie locale", ajoutant que "cela ne prouve en aucun moment que cela a été fait". Il a néanmoins admis que son camp est favorable à "l'éparpillement des voix à droite", tout en affirmant : "on nie sur le fond le fait que nous avons aidé Arthur Cottrel à constituer cette liste".

Le RN, arbitre inattendu de l'élection

Jean-Luc Moudenc redoute un scénario inédit : être éliminé indirectement par la montée du Rassemblement national. "Je ne sous-estime pas le RN, il n'a aucune chance de gagner. Mais il peut donner les clés de la ville aux mélenchonistes, s'il y a une triangulaire au second tour", a-t-il déclaré à ici Occitanie.

Absent du second tour en 2020 avec moins de 5 % des voix, le RN ambitionne cette année de franchir le seuil des 10 %, synonyme de maintien. Si cela arrivait, "ça peut être chaud pour Moudenc", a reconnu l'un de ses propres soutiens sur franceinfo.

Une "caméra par rue", mais à quel prix ?

Jean-Luc Moudenc mène une campagne très marquée sur les thèmes sécuritaires. Il promet notamment qu'"au moins une caméra" équipera "chaque rue de Toulouse". La ville en possède déjà 710, contre seulement 21 en 2014, et compte 2 373 rues, places et avenues.

Cela représenterait l'installation de 1 380 caméras supplémentaires. L'Institut Montaigne chiffre le coût de cette proposition à 52 millions d'euros sur la durée du mandat, tandis que le candidat avance, lui, un coût de 40 millions d'euros. La Cour des comptes rappelle toutefois qu'"aucune corrélation globale n'a été relevée entre l'existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique".