Résultat de Jean-Luc Moudenc à la municipale 2026 à Toulouse : un 2e tour plein de suspense ?

Dans un second tour à hauts risques à Toulouse, le maire sortant Jean-Luc Moudenc est opposé à François Piquemal (LFI) qui a vu sa liste fusionner avec celle de François Briançon (PS). Le sort de cette élection municipale est loin d'être scellé.

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Jean-Luc Moudenc en danger pour ce second tour des élections municipales 2026 à Toulouse. Arrivé en tête au premier tour avec 37,23% des suffrages, le candidat de la droite et du centre doit désormais faire face à une union de la gauche. Le chef de file de cette alliance se nomme François Piquemal, l'insoumis étant arrivé en deuxième position au premier tour. François Briançon, lui, est arrivé troisième et a décidé de rallier LFI pour constituer un ticket potentiellement gagnant : l'insoumis à la mairie et le socialiste à la métropole. Des arrangements qui ne font pas les affaires du maire sortant, Jean-Luc Moudenc.

Cette alliance PS-LFI, qualifiée de "fusion de la honte" par Jean-Luc Moudenc n'en reste pas moins une sacrée épine dans son pied. Le maire sortant peut toujours compter sur LR, l'UDI, Renaissance et Horizons, ses soutiens depuis le début de la campagne. Des soutiens bienvenus, notamment au vu d'un sondage qui n'augure rien de bon. L'étude Ifop pour La Dépêche du Midi, Sud Radio et Fiducial, publiée le 19 février 2026, testait trois options pour le 2e tour, dont une ferait basculer la Ville rose à gauche. Une union de la gauche PS-LFI, testée à l'époque avec François Briançon comme représentant. Ici, le score de la gauche unie serait supérieur à celui de Jean-Luc Moudenc qui devrait quitter le Capitole. Le suspense reste donc entier pour ce second tour à Toulouse.

Mobilités, sport, santé... Le programme de Jean-Luc Moudenc

Le maire sortant de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, fait de la mobilité un des enjeux majeurs de sa campagne et de son prochain mandat s'il venait à être réélu au Capitole. Il a notamment défendu l'avancement des travaux de la ligne C du métro, affirmant que le chantier est même en avance sur le calendrier prévu. Il s'agit là du "plus grand projet jamais porté par Toulouse Métropole", comme indiqué sur le site de campagne du candidat.

Celui qui est candidat à sa propre succession entend aussi faire du pouvoir d'achat et de la santé, des piliers de son action pour la Ville rose. D'abord en poursuivant sa stratégie de "stabilité fiscale", il assure qu'aucune hausse des taux de la taxe foncière ou de la CFE ne sera mise en place pendant le prochain mandat. Une mutuelle communale élargie avec une économie de 300 euros par an pour chaque Toulousain est aussi prévue. Une assurance habitation communale pour "réduire les dépenses mensuelles des ménages" fait partie du programme du maire sortant, tout comme des mesures autour de partenariats avec des installateurs labellisés pour garantir des économies d'énergie dans le cadre d'une accélération de la transition énergétique.

Le programme de Jean-Luc Moudenc fait également écho au sport avec l'élaboration d'itinéraires de jogging sécurisés par des caméras. Il se réjouit de l'engouement sportif des Toulousains, avec des infrastructures et un soutien accru à la pratique sportive. Son programme ambitionne également d'agrandir le Stadium. L'antre du Toulouse Football Club (TFC) - parfois utilisée par les rugbymans du Stade toulousain - pourrait grimper à "au moins 43 000 places". La capacité actuelle est de 33 000 sièges.

"Nous ferons du Stadium un lieu de rayonnement international (...) le Stadium est un des cœurs battants du sport à Toulouse. Au rythme des exploits du TFC et du Stade toulousain, notre stade a su, au fil des décennies, devenir un lieu incontournable. Nous voulons en faire un lieu de rayonnement culturel et sportif à l'échelle nationale et internationale", dit le maire. Ici l'ambition est claire : "accueillir les grandes finales, les concerts majeurs et faire de Toulouse une capitale du sport et de la culture", peut-on lire sur le programme de la liste de la majorité.

"Une caméra par rue" : la sécurité, symbole de sa campagne

"Si les Toulousains nous font confiance en mars 2026, nous équiperons chaque rue de Toulouse d'une caméra", affirme le programme officiel de Jean-Luc Moudenc. Pour se faire, la majorité projette d'installer 1 380 nouvelles caméras de surveillance, portant le total à 2 090. Ce projet, qui coûtera entre 35 et 79 millions d'euros, selon les informations de Médiacités, vise à renforcer la sécurité dans les quartiers de la ville.

En cas de réélection, le premier édile de la Ville rose envisage aussi de créer une brigade municipale pour lutter contre les points de deal. Cette brigade, intégrée à la police municipale, serait conçue pour intensifier la surveillance et les interventions. Dans le même temps et dans cette entreprise de lutte contre le narcotrafic, Jean-Luc Moudenc envisage d'augmenter les effectifs de la police municipale et d'instaurer de nouvelles mesures préventives pour les six prochaines années. Il prône enfin l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour aider à la relecture des images de vidéosurveillance pendant une enquête judiciaire et dans "l'aide à l'interpellation lorsqu'un délit est signalé".