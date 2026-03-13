Résultat de Jean-Luc Moudenc aux municipales à Toulouse : un troisième mandat pour le maire sortant ?

À Toulouse, Jean-Luc Moudenc est en lice pour un troisième mandat comme maire. Pour cette élection municipale 2026, il se retrouve face à d'importantes listes de gauche.

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À Toulouse, Jean-Luc Moudenc est en lice pour un troisième mandat comme maire. Pour ces élections municipales 2026, il fait face à une vive concurrence sur son flanc gauche, notamment de la part du socialiste François Briançon, parvenu à rassembler derrière lui pas moins de onze partis différents dont les Ecologistes. L'insoumis François Piquemal apparaît comme la troisième force politique de la Ville rose et n'a pas dit son dernier mot.

Dans cette bataille acharnée, le maire sortant compte bien rempiler au Capitole. Sa liste "Protégeons l'avenir", soutenue par Renaissance, Horizons, Les Républicains et l'UDI, sera celle "qui protège l'identité toulousaine, l'ordre au quotidien, et le progrès pour l'avenir", comme indiqué sur son site officiel de campagne. Mais depuis le début de la campagne, le maire sortant de Toulouse a dû faire face à plusieurs coups durs.

En effet, Laurence Arribagé, ancienne adjointe au maire, ne figure plus sur sa liste après avoir été condamnée à 18 mois de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 10 000 euros d'amende. Malgré un appel, elle a été reconnue coupable de recel de dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel et prise illégale d'intérêt, mettant fin à ses aspirations politiques.

Une colistière de Jean-Luc Moudenc a également été agressée alors qu'elle distribuait des tracts pour les élections municipales. Un homme l'a frappée après avoir déchiré un tract, engendrant une vive réaction de passants. Une deuxième colistière, Laurence Katzenmayer, a elle été agressée verbalement. Jean-Luc Moudenc a déposé une plainte tout en précisant que les agresseurs n'étaient pas des militants adverses.

Enfin, les tensions restent vives entre la majorité et la liste de François Briançon, principal concurrent pour l'Hôtel de Ville. Jean-Luc Moudenc a critiqué une colistière de la liste "La Gauche Unie pour Toulouse" pour une publication jugée violente et anti-police, portant le slogan ACAB (All Cops Are Bastards). François Briançon et la candidate affirment que le contenu a été détourné et sorti de son contexte. Selon les partisans du maire sortant, le choix de cette candidate serait incompatible avec "l'ordre républicain". Contactée par L'Opinion Indépendante, Carole Bélot, 28 ans et ingénieure, s'est dite choquée par la récupération politique. "Je ne suis pas anti-police et je soutiens l'ordre républicain. Ce qui me choque, c'est cette manière de détourner une vidéo pour créer une polémique", déclarait-elle.

Jean-Luc Moudenc en tête des sondages à Toulouse

Dans un sondage Ifop pour La Dépêche du Midi, Sud Radio et Fiducial, publié le 19 février 2026, Jean-Luc Moudenc, qui est soutenu par LR, l'UDI, Renaissance et Horizons, arrive en tête des intentions de vote au premier tour, suivi par le chef de file du PS François Briançon. Suivent la liste LFI menée par François Piquemal, et celle du RN conduite par Julien Leonardelli qui voit ses chances de se hisser au second tour dans le cadre d'une quadrangulaire faiblir plus le scrutin approche.

Dans le cadre du second tour, le sondeur teste trois options, dont une ferait basculer la Ville rose à gauche. Une option tout à fait crédible à ce stade de la campagne : le score d'une liste de gauche unie de LFI au PS conduite par François Briançon serait supérieur à celui de Jean-Luc Moudenc. L'unité de la gauche apparaît donc comme la seule option pour tenter de conquérir la mairie et de remporter la victoire face à Jean-Luc Moudenc. Ce sondage a été publié au plus tard le vendredi 13 mars 2026.

Mobilités, sport, santé... Le programme de Jean-Luc Moudenc

Le maire sortant de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, fait de la mobilité un des enjeux majeurs de sa campagne et de son prochain mandat s'il venait à être réélu au Capitole. Il a notamment défendu l'avancement des travaux de la ligne C du métro, affirmant que le chantier est même en avance sur le calendrier prévu. Il s'agit là du "plus grand projet jamais porté par Toulouse Métropole", comme indiqué sur le site de campagne du candidat.

Celui qui est candidat à sa propre succession entend aussi faire du pouvoir d'achat et de la santé, des piliers de son action pour la Ville rose. D'abord en poursuivant sa stratégie de "stabilité fiscale", il assure qu'aucune hausse des taux de la taxe foncière ou de la CFE ne sera mise en place pendant le prochain mandat. Une mutuelle communale élargie avec une économie de 300 euros par an pour chaque Toulousain est aussi prévue. Une assurance habitation communale pour "réduire les dépenses mensuelles des ménages" fait partie du programme du maire sortant, tout comme des mesures autour de partenariats avec des installateurs labellisés pour garantir des économies d'énergie dans le cadre d'une accélération de la transition énergétique.

Le programme de Jean-Luc Moudenc fait également écho au sport avec l'élaboration d'itinéraires de jogging sécurisés par des caméras. Il se réjouit de l'engouement sportif des Toulousains, avec des infrastructures et un soutien accru à la pratique sportive. Son programme ambitionne également d'agrandir le Stadium. L'antre du Toulouse Football Club (TFC) - parfois utilisée par les rugbymans du Stade toulousain - pourrait grimper à "au moins 43 000 places". La capacité actuelle est de 33 000 sièges.

"Nous ferons du Stadium un lieu de rayonnement international (...) le Stadium est un des cœurs battants du sport à Toulouse. Au rythme des exploits du TFC et du Stade toulousain, notre stade a su, au fil des décennies, devenir un lieu incontournable. Nous voulons en faire un lieu de rayonnement culturel et sportif à l'échelle nationale et internationale", dit le maire. Ici l'ambition est claire : "accueillir les grandes finales, les concerts majeurs et faire de Toulouse une capitale du sport et de la culture", peut-on lire sur le programme de la liste de la majorité.

"Une caméra par rue" : la sécurité, symbole de sa campagne

"Si les Toulousains nous font confiance en mars 2026, nous équiperons chaque rue de Toulouse d'une caméra", affirme le programme officiel de Jean-Luc Moudenc. Pour se faire, la majorité projette d'installer 1 380 nouvelles caméras de surveillance, portant le total à 2 090. Ce projet, qui coûtera entre 35 et 79 millions d'euros, selon les informations de Médiacités, vise à renforcer la sécurité dans les quartiers de la ville.

En cas de réélection, le premier édile de la Ville rose envisage aussi de créer une brigade municipale pour lutter contre les points de deal. Cette brigade, intégrée à la police municipale, serait conçue pour intensifier la surveillance et les interventions. Dans le même temps et dans cette entreprise de lutte contre le narcotrafic, Jean-Luc Moudenc envisage d'augmenter les effectifs de la police municipale et d'instaurer de nouvelles mesures préventives pour les six prochaines années. Il prône enfin l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour aider à la relecture des images de vidéosurveillance pendant une enquête judiciaire et dans "l'aide à l'interpellation lorsqu'un délit est signalé".